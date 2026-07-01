ИЙЕШ ДЬЮЛА

ИЙЕШ ДЬЮЛА - венгерский писатель.

По­се­щал за­ня­тия в Бу­да­пешт­ском университете. Уча­ст­ник ре­во­люционных со­бы­тий в Венг­рии в 1918-1919 годах; в 1921-1926 годах жил в Па­ри­же, по­се­щал Сор­бон­ну, сбли­зил­ся с дея­те­ля­ми аван­гар­диз­ма (П. Элюа­ром, Л. Ара­го­ном, Т. Тца­ра). Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1920 году.

В твор­че­ст­ве до­ми­ни­ру­ет те­ма кре­сть­ян­ской жиз­ни: по­эма «Три ста­ри­ка» («H ́arom ̈oreg», 1931 год); книга «Лю­ди пуш­ты» («Puszták népe», 1936 год, русский перевод 1975 год), по­ло­жив­шая на­ча­ло ха­рак­тер­но­му для венгерской литературы XX века жан­ру литературного очер­ка («со­цио­гра­фии»), и др. Книга «Рос­сия» («Oroszország», 1934 год, русский перевод 2005 год) на­пи­са­на под впе­чат­ле­ни­ем по­езд­ки на 1-й Все­со­юз­ный съезд советских пи­са­те­лей. По­весть «Обед в зам­ке» («Ebéd a kastélyban», 1962 год, русский перевод 1975 год) от­ра­жа­ет крах по­ме­щичь­е­го ук­ла­да.

Сре­ди других со­чи­не­ний: жиз­не­опи­са­ние Ш. Пе­тёфи (1936 год, русский перевод 1972 год); ав­то­био­гра­фические ро­ма­ны «Гун­ны в Па­ри­же» («Hu­nok Párizsban», 1946 год) и «Па­жи Бе­ат­ри­че» («Beatrice apródjai», 1979 год); по­этические сборники «Ру­ко­по­жа­тия» («K ́ezfog ́asok», 1956 год, русский перевод 1969 год), «Скло­нён­ный па­рус» («Dlt vitorla», 1965 год) и др.; ис­то­рические дра­мы - «При­мер Озо­ры» («Ozo­rai p ́elda», 1952 год), «Дёрдь До­жа» («D ́ozsa György», 1956 год) и др.; ко­ме­дии в лу­боч­ной ма­не­ре, в т. ч. «Муд­ре­цы на де­ре­ве» («B ̈olcsek a f ́an», 1972 год); ли­рический ро­ман-эс­се «В ла­дье Ха­ро­на» («Kh ́aron ladikj ́an», 1969 год, русский перевод 1978 год).

Сочинения:

Пье­сы. М., 1982;

Szemben a támadással. Összegyjtӧtt versek. 1969–1981. Bdpst, 1984.