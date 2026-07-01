ИЙЕШ ДЬЮЛА
ИЙЕШ ДЬЮЛА - венгерский писатель.
Посещал занятия в Будапештском университете. Участник революционных событий в Венгрии в 1918-1919 годах; в 1921-1926 годах жил в Париже, посещал Сорбонну, сблизился с деятелями авангардизма (П. Элюаром, Л. Арагоном, Т. Тцара). Дебютировал как поэт в 1920 году.
В творчестве доминирует тема крестьянской жизни: поэма «Три старика» («H ́arom ̈oreg», 1931 год); книга «Люди пушты» («Puszták népe», 1936 год, русский перевод 1975 год), положившая начало характерному для венгерской литературы XX века жанру литературного очерка («социографии»), и др. Книга «Россия» («Oroszország», 1934 год, русский перевод 2005 год) написана под впечатлением поездки на 1-й Всесоюзный съезд советских писателей. Повесть «Обед в замке» («Ebéd a kastélyban», 1962 год, русский перевод 1975 год) отражает крах помещичьего уклада.
Среди других сочинений: жизнеописание Ш. Петёфи (1936 год, русский перевод 1972 год); автобиографические романы «Гунны в Париже» («Hunok Párizsban», 1946 год) и «Пажи Беатриче» («Beatrice apródjai», 1979 год); поэтические сборники «Рукопожатия» («K ́ezfog ́asok», 1956 год, русский перевод 1969 год), «Склонённый парус» («Dlt vitorla», 1965 год) и др.; исторические драмы - «Пример Озоры» («Ozorai p ́elda», 1952 год), «Дёрдь Дожа» («D ́ozsa György», 1956 год) и др.; комедии в лубочной манере, в т. ч. «Мудрецы на дереве» («B ̈olcsek a f ́an», 1972 год); лирический роман-эссе «В ладье Харона» («Kh ́aron ladikj ́an», 1969 год, русский перевод 1978 год).
Сочинения:
Пьесы. М., 1982;
Szemben a támadással. Összegyjtӧtt versek. 1969–1981. Bdpst, 1984.