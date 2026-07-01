ИВРЕА

ИВРЕА - город в Северной Ита­лии, в области Пье­монт, провинция Ту­рин.

Население 24,2 тыс. человек (2007 год; 90 тыс. человек в 1970 году). Рас­по­ло­жен на реке До­ра-Баль­теа.

Ос­но­ван около 100 года до н. э. рим­ля­на­ми под названием Эпо­ре­диа (Eporedia). В VI или VII веках стал епи­скоп­ской ре­зи­ден­ци­ей, в IX-XI веках центр марк­граф­ст­ва Ив­реа, где пра­ви­ла се­мья Ан­ска­ри­ер, ко­то­рая позд­нее ста­ла ди­на­сти­ей Бур­гунд-Ив­реа. По­сле смер­ти в 1015 году марк­гра­фа Ивреа и ко­ро­ля Ита­лии Ар­дуи­на марк­граф­ст­во рас­па­лось, власть пе­ре­шла к епи­ско­пу и ор­га­нам городского са­мо­управ­ле­ния, ко­то­рые в XII веке вы­сту­пи­ли про­тив Фрид­ри­ха I Бар­ба­рос­сы. В XIII веке Ивреа во­шла в марк­граф­ст­во Мон­фер­рат, в XIV веке по­па­ла под власть Са­вой­ской ди­на­стии. В 1800 году бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на на­по­ле­о­нов­ски­ми вой­ска­ми, в 1814 году при­сое­ди­не­на к Сар­дин­ско­му ко­ро­лев­ст­ву, в 1861 году во­шла в со­став Италь­ян­ско­го ко­ро­лев­ст­ва.

Со­хра­ни­лись: древнеримский те­атр и мост (II век, пе­ре­стро­ен в 1716 году), со­бор Бо­го­ма­те­ри (пред­по­ло­жи­тель­но ос­но­ван в IV веке на мес­те древнеримского хра­ма; от­стро­ен за­но­во в ро­ман­ском сти­ле около 1000 года, со­хра­ни­лись: крип­та с мо­ща­ми Св. Бес­со; западные баш­ни, ко­лон­ны де­ам­бу­ла­то­рия; фре­ски XV века, Н. Ро­берт; пе­ре­стро­ен в сти­ле ба­рок­ко в 1785 году; фа­сад в сти­ле клас­си­циз­ма, середина XIX века), ко­ло­коль­ня бывшего бе­не­дик­тин­ско­го монастыря Св. Сте­фа­на (1041 год), за­мок Кас­тел­ло-дель-Кон­те-Вер­де (1358-1395 годы; с 1994 года му­зей и кон­церт­но-вы­ста­воч­ный зал); баш­ня Таль­ян­ти (XII-XIII века), двор­цы Кре­ден­ца (XIV век), епи­ско­па (баш­ня XV век), Джу­зиа­на (XVI век); го­ти­че­ские церк­ви Св. Бер­нар­ди­но (XV век, фре­ски Дж. М. Спан­цот­ти, К. Мо­рет­ти), Св. Мар­ты (XV век); ба­роч­ные - Св. Кре­ста (1623 год), Ма­дон­на-ди-Мон­те-Стел­ла (1627 год; ча­сов­ня Трёх вол­хвов, 1220 год), Св. Гау­ден­цио (1716-1724 годы, архитектор Л. А. Гуи­берт, фре­ски Л. Рос­сет­ти да Ор­ты); Ра­ту­ша с ко­ло­коль­ней (1758 год).

Сре­ди по­стро­ек XX века - рек­реа­ци­он­но-спор­тив­ный ком­плекс ком­па­нии «Oli­vetti», дом «Таль­по­ния» (1969-1974 годы; ар­хи­тек­то­ры Р. Га­бет­ти, А. Оре­лья д’Изо­ла). Библиотека Ка­пи­ту­ла (со­б­ра­ние ру­ко­пи­сей VII-XV веков). Ис­то­рический ар­хив «Olivetti» (со­б­ра­ние до­ку­мен­тов об ис­то­рии ком­па­нии и про­изводства).

Му­зеи: ар­хео­ло­гический, му­ни­ци­паль­ный (ос­но­ван кол­лек­цио­не­ром П. А. Гар­да в 1874-1876 годах), современной ар­хи­тек­ту­ры под от­кры­тым не­бом (MAAM; 2001 год; т. н. куль­тур­ное на­сле­дие ком­па­нии «Olivetti» - ком­плекс про­из­водственных, административных и др. зда­ний, по­стро­ен­ных в 1950-1980-е годы, ар­хи­тек­то­ры Л. Фид­жи­ни, Дж. Пол­ли­ни и др.). Городской те­атр (по­стро­ен в 1829 году, от­крыт в 1834 году). Еже­год­но про­во­дит­ся городской кар­на­вал (в фев­ра­ле; во­зоб­нов­лён по­сле дли­тель­но­го пе­ре­ры­ва в 1808 году; главное дей­ст­вие - «апель­си­но­вая бит­ва»).

В XX веке был круп­ным цен­тром про­изводства орг­тех­ни­ки. Пред­при­ятия ком­па­нии «Olivetti» (ос­но­ва­на в 1908 году; в 2003 году сли­лась с «Telecom Italia», ли­де­ром итальянского рын­ка свя­зи) вы­пус­ка­ли счёт­ные и пи­шу­щие ма­ши­ны (в т. ч. с 1950 года - зна­ме­ни­тую пор­та­тив­ную «Lettera 22»), позд­нее - ком­пь­ю­те­ры (до 1997 года), прин­те­ры, фак­сы, кас­со­вые ап­па­ра­ты, ко­пи­ро­валь­ные ма­ши­ны и др. офис­ное обо­ру­до­ва­ние. К началу XXI века про­изводство орг­тех­ни­ки пре­кра­ще­но; в эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг, ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ту­ри­стический биз­нес, рас­ши­ря­ет­ся гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во. В бывшем зда­нии прав­ле­ния ком­па­нии «Olivetti» от­кры­ты выс­шие по­ли­тех­нические кур­сы и выс­шие кур­сы в об­лас­ти ин­фор­ма­ти­ки и управ­ле­ния. Дей­ст­ву­ют фар­ма­цев­тич. фир­ма «Ivrea Pharmaceuticals Inc.» (кли­нические ис­сле­до­ва­ния и про­изводство дер­ма­то­ло­гических пре­па­ра­тов), не­боль­шие пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой промышленности (ма­ка­рон­ные из­де­лия и др.).

В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да - ка­нал (XV век), по­стро­ен­ный для оро­ше­ния ри­со­вых по­лей.

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