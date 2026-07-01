ИВРЕА
ИВРЕА - город в Северной Италии, в области Пьемонт, провинция Турин.
Население 24,2 тыс. человек (2007 год; 90 тыс. человек в 1970 году). Расположен на реке Дора-Бальтеа.
Основан около 100 года до н. э. римлянами под названием Эпоредиа (Eporedia). В VI или VII веках стал епископской резиденцией, в IX-XI веках центр маркграфства Ивреа, где правила семья Анскариер, которая позднее стала династией Бургунд-Ивреа. После смерти в 1015 году маркграфа Ивреа и короля Италии Ардуина маркграфство распалось, власть перешла к епископу и органам городского самоуправления, которые в XII веке выступили против Фридриха I Барбароссы. В XIII веке Ивреа вошла в маркграфство Монферрат, в XIV веке попала под власть Савойской династии. В 1800 году была оккупирована наполеоновскими войсками, в 1814 году присоединена к Сардинскому королевству, в 1861 году вошла в состав Итальянского королевства.
Сохранились: древнеримский театр и мост (II век, перестроен в 1716 году), собор Богоматери (предположительно основан в IV веке на месте древнеримского храма; отстроен заново в романском стиле около 1000 года, сохранились: крипта с мощами Св. Бессо; западные башни, колонны деамбулатория; фрески XV века, Н. Роберт; перестроен в стиле барокко в 1785 году; фасад в стиле классицизма, середина XIX века), колокольня бывшего бенедиктинского монастыря Св. Стефана (1041 год), замок Кастелло-дель-Конте-Верде (1358-1395 годы; с 1994 года музей и концертно-выставочный зал); башня Тальянти (XII-XIII века), дворцы Креденца (XIV век), епископа (башня XV век), Джузиана (XVI век); готические церкви Св. Бернардино (XV век, фрески Дж. М. Спанцотти, К. Моретти), Св. Марты (XV век); барочные - Св. Креста (1623 год), Мадонна-ди-Монте-Стелла (1627 год; часовня Трёх волхвов, 1220 год), Св. Гауденцио (1716-1724 годы, архитектор Л. А. Гуиберт, фрески Л. Россетти да Орты); Ратуша с колокольней (1758 год).
Среди построек XX века - рекреационно-спортивный комплекс компании «Olivetti», дом «Тальпония» (1969-1974 годы; архитекторы Р. Габетти, А. Орелья д’Изола). Библиотека Капитула (собрание рукописей VII-XV веков). Исторический архив «Olivetti» (собрание документов об истории компании и производства).
Музеи: археологический, муниципальный (основан коллекционером П. А. Гарда в 1874-1876 годах), современной архитектуры под открытым небом (MAAM; 2001 год; т. н. культурное наследие компании «Olivetti» - комплекс производственных, административных и др. зданий, построенных в 1950-1980-е годы, архитекторы Л. Фиджини, Дж. Поллини и др.). Городской театр (построен в 1829 году, открыт в 1834 году). Ежегодно проводится городской карнавал (в феврале; возобновлён после длительного перерыва в 1808 году; главное действие - «апельсиновая битва»).
В XX веке был крупным центром производства оргтехники. Предприятия компании «Olivetti» (основана в 1908 году; в 2003 году слилась с «Telecom Italia», лидером итальянского рынка связи) выпускали счётные и пишущие машины (в т. ч. с 1950 года - знаменитую портативную «Lettera 22»), позднее - компьютеры (до 1997 года), принтеры, факсы, кассовые аппараты, копировальные машины и др. офисное оборудование. К началу XXI века производство оргтехники прекращено; в экономике города доминирует сфера услуг, активно развивается туристический бизнес, расширяется гостиничное хозяйство. В бывшем здании правления компании «Olivetti» открыты высшие политехнические курсы и высшие курсы в области информатики и управления. Действуют фармацевтич. фирма «Ivrea Pharmaceuticals Inc.» (клинические исследования и производство дерматологических препаратов), небольшие предприятия лёгкой и пищевой промышленности (макаронные изделия и др.).
В окрестностях города - канал (XV век), построенный для орошения рисовых полей.