ИВОНИНА Людмила Ивановна
Родился 02.03.1965, г. Минск. Окончила Белорусский государственный университет в 1987 г.
В 1991 г. в ЛГУ защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Англо-французские дипломатические отношения во время Тридцатилетней войны», в 2002 г. в Российском государственном педагогическом университете им. А.И.Герцена докторскую диссертацию на тему «Международный фактор в политической истории Англии XVII в.».
Доцент (1994), затем профессор кафедры всеобщей истории факультета истории и права Смоленского государственного университета.
Область интересов: Новая история (Англия, Франция, межд. отношения XVII–XVIII вв.).
Сочинения: Всего опубликовано более 200 научных работ, из них более 50 в центральных и зарубежных изданиях, 11 монографий.
Дипломатия и революция (Две Английские революции и европейская политика XVII в.). – Смоленск: СГПУ. 1998.
Международные отношения в Европе конца XVII в. и Славная революция в Англии 1688-1689 гг. – Смоленск: СГПУ. 2001.
Мазарини и его мир. – Смоленск: СГПУ. 2002.
Властители судеб Европы. Императоры, короли, министры XVI – XVIII вв. Смоленск: Русич. 2004 (в соавторстве).
Очерки международных отношений в Европе во время становления Вестфальской системы (1648-1715). – М.: РосКонсульт. 2005.
Мазарини. М.: Молодая гвардия. 2007.
Над кратером Везувия (Императорская династия Юлиев-Клавдиев). – М.: РосКонсульт. 2008.
Война за испанское наследство. - М.: РосКонсульт. 2009.
Полководцы-миротворцы? (Евгений Савойский и Клод-Луи Виллар). – М.: ТрансЛит. 2009 (в соавторстве).
Война за испанское наследство. 2-е издание, дополненное. – Смоленск.: Издательство СмолГУ. 2010.
Мальборо. Жизнь знаменитого полководца и политика на фоне его эпохи. – Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2011.