ИВОНИНА Людмила Ивановна

Родился 02.03.1965, г. Минск. Окончила Белорусский государственный университет в 1987 г.

В 1991 г. в ЛГУ защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Англо-французские дипломатические отношения во время Тридцатилетней войны», в 2002 г. в Российском государственном педагогическом университете им. А.И.Герцена докторскую диссертацию на тему «Международный фактор в политической истории Англии XVII в.».

Доцент (1994), затем профессор кафедры всеобщей истории факультета истории и права Смоленского государственного университета.

Область интересов : Новая история (Англия, Франция, межд. отношения XVII–XVIII вв.).

Сочинения: Всего опубликовано более 200 научных работ, из них более 50 в центральных и зарубежных изданиях, 11 монографий.

Дипломатия и революция (Две Английские революции и европейская политика XVII в.). – Смоленск: СГПУ. 1998.

Международные отношения в Европе конца XVII в. и Славная революция в Англии 1688-1689 гг. – Смоленск: СГПУ. 2001.

Мазарини и его мир. – Смоленск: СГПУ. 2002.

Властители судеб Европы. Императоры, короли, министры XVI – XVIII вв. Смоленск: Русич. 2004 (в соавторстве).

Очерки международных отношений в Европе во время становления Вестфальской системы (1648-1715). – М.: РосКонсульт. 2005.

Мазарини. М.: Молодая гвардия. 2007.

Над кратером Везувия (Императорская династия Юлиев-Клавдиев). – М.: РосКонсульт. 2008.

Война за испанское наследство. - М.: РосКонсульт. 2009.

Полководцы-миротворцы? (Евгений Савойский и Клод-Луи Виллар). – М.: ТрансЛит. 2009 (в соавторстве).

Война за испанское наследство. 2-е издание, дополненное. – Смоленск.: Издательство СмолГУ. 2010.

Мальборо. Жизнь знаменитого полководца и политика на фоне его эпохи. – Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2011.