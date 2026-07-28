ИВОНИН Юрий Евгеньевич

Родился 26.08.1947, г. Бранденбург (Германия).

В 1969 г. закончил исторический факультет Пермского государственного университета, в 1974 г. аспирантуру Ленинградского государственного уни­верситета (ЛГУ).

В 1974 г. в ЛГУ защитил диссертацию на соискание ученой степени кан­дидата исторических наук на тему «Реформация Генриха VIII и внешняя политика Англии», в 1984 г. в ЛГУ защитил докторскую диссертацию на тему «Англия и Священная Римская империя в системе международных отношений конца XV – первой половины XVI в.».

В 1974 – 1987 гг. работал в Белорусском государственном университете, в 1987 – 1995 гг. работал в Запорожском государственном университете

С 1995 г. работает в Смоленском государственном университете заведующим кафедрой всеобщей истории.

В 1980 – 1981 гг. в течение 10 месяцев проходил научную стажировку в Лейпцигском университете. В 1996 – 2009 гг. прошел десять 1-2 месячных стажировок в научных центрах Германии.

В 1990 – 2002 гг. являлся представителем от СССР, Украины и Российской Федерации в международном научном бюллетене «Историки раннего Нового времени» (США).

Учитель : проф. В.В. Штокмар.

Сфера научных интересов : международные отношения раннего Нового времени, Англия XVI в., Священная Римская империя и Германия раннего Нового времени.

Сочинения: Всего опубликовано более 400 научных работ, в том числе более 150 в центральных и зарубежных изданиях, 12 монографий.

У истоков европейской дипломатии нового времени. Минск, 1984;

Становление европейской системы государств. Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох. Минск, 1989;

Императоры, короли, министры. Политические портреты XVI в. Днепропетровск, 1994;

Международные отношения в Западной и Центральной Европе XVI в. Очерки. Смоленск, 2001.

Универсализм и территориализм. Старая империя и территориальные государства Германии в раннее новое время. 1495-1806 гг., Т.1 – М.: РосКонсульт. 2004.

Универсализм и территориализм. Старая империя и территориальные государства Германии в раннее новое время. 1495-1806 гг., Т.2, часть 1 – М.: РосКонсульт; Смоленск: Издательство СмолГУ. 2007.

Универсализм и территориализм. Старая империя и территориальные государства Германии в раннее новое время. 1495-1806 гг. Т.2, часть 2 – М.: ТрансЛит. 2009.

Полководцы-миротворцы? (Евгений Савойский и Клод-Луи Виллар). М.: ТрасЛит. 2009 (в соавторстве).

Властители Старой империи. Императоры, короли, князья и министры 1495-1806. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2012.