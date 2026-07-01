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ИВО
ИВО - город на юго-западе Нигерии, штат Осун.
Население 275,3 тысячи человек (2007 год). Расположен в 10 км от железнодорожной станции на магистрали Лагос–Кано. Узел автодорог.
Основан в XVI или XVII веках, столица одноименного государства йоруба. В 1893-1960 годах под властью Великобритании. До 1991 года в составе штата Ойо. Частный университет Боуэна (2002 год). Торговый центр сельскохозяйственного региона (какао, ямс, кукуруза, маниок, пальмовое масло, кофе, бананы, цитрусовые). Предприятия пищевой промыщленности. Ремёсла (ткачество, крашение хлопчатобумажных тканей).
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