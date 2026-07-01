ИВО

ИВО - город на юго-западе Нигерии, штат Осун.

Население 275,3 тысячи человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в 10 км от железнодорожной стан­ции на ма­ги­ст­ра­ли Ла­гос–Ка­но. Узел ав­то­до­рог.

Ос­но­ван в XVI или XVII веках, сто­ли­ца од­но­именного го­су­дар­ст­ва йо­ру­ба. В 1893-1960 годах под вла­стью Ве­ли­ко­бри­та­нии . До 1991 года в со­ста­ве шта­та Ойо. Ча­ст­ный университет Боу­эна (2002 год). Тор­го­вый центр сельскохозяйственного ре­гио­на (ка­као, ямс, ку­ку­ру­за, ма­ни­ок, паль­мо­вое мас­ло, ко­фе, ба­на­ны, цит­ру­со­вые). Пред­при­ятия пи­ще­вой промыщленности. Ре­мёс­ла (тка­че­ст­во, кра­ше­ние хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней).

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