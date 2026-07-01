ИВНЕВ РЮРИК
ИВНЕВ РЮРИК - Русский поэт, прозаик, драматург, переводчик.
Псевдоним; настоящая фамилия и имя Ковалёв Михаил Александрович. Дворянин.
В 1900-1908 годах учился в Тифлисском кадетском корпусе, в 1908-1913 годах - на юридическом факультете сначала Санкт-Петербургского, потом Московского университета.
Служил чиновником Госконтроля. Публиковал стихи с 1909 года; в 1912 году написал эпатажный роман о любви «Юность» (не опубликовано).
В первом поэтическом сборнике «Самосожжение» (книга. 1–3, 1913-1916 года) религиозные и богоборческие мотивы, культ огня как очищающей силы трактованы в духе декаданса.
В этот же период примкнул к эгофутуристам (смотри Футуризм). В 1915 году написал патриотический стих «Как победить Германию», в 1917 году опубликовал модернистский роман «Несчастный ангел» о любви женщины к мальчику.
Октябрьскую революцию 1917 года встретил восторженно. Был секретарём А.В. Луначарского; в 1918 год переехал в Москву, где вместе с С.А. Есениным вошёл в группу имажинистов (смотри Имажинизм).
Публиковал многочисленные статьи в защиту советской власти. В 1921 году выпустил книгу «Четыре выстрела в четырёх друзей: Есенина, Кусикова, Мариенгофа, Шершеневича» - опыт параллельных биографий в стихах; сборник стихов «Солнце во гробе» (редактировался Есениным), пронизанный пессимистическими настроениями.
В эпической романной трилогии «Любовь без любви» (1925 год), «Открытый дом» (1927 год), «Герой романа» (1928 год) воссоздал обстановку первых послереволюционых лет, эпохи НЭПа.
В годы Великой Отечественной войны жил в Тбилиси, перевёл поэму Низами «Семь красавиц», осетинский эпос «Нарты», работал над антифашистским романом «Смятение» (не опубл.).
После войны переехал в Москву, выпускал сорники стихов и прозы; написал роман «У подножия Мтацминды» о меньшевистской Грузии (1973 год), мемуары, ряд исторических пьес.
Незадолго до смерти закончил роман «Богема» о жизни художественной интеллигенции Москвы в 1918 год (издан в 2005 году).
Сочинения:
Избранное / Предисл. Н. Леонтьева. М., 1985;
Образ, временем сожженный /Предисл. Н. Леонтьева. М., 1991;
Мерцающие звезды / Предисл. А. Цветаевой. М., 1991;
Мемуары // Российский колокол. 2006. № 4–5; 2007. № 1–3.