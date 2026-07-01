ИВНЕВ РЮРИК

ИВНЕВ РЮРИК - Русский поэт, прозаик, драматург, переводчик.

Псевдоним; настоящая фамилия и имя Ко­ва­лёв Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич. Дво­ря­нин.

В 1900-1908 годах учил­ся в Тиф­лис­ском ка­дет­ском кор­пу­се, в 1908-1913 годах - на юри­дическом факультете сна­ча­ла Санкт-Пе­тербургского, по­том Мо­с­ков­ско­го университета .

Слу­жил чи­нов­ни­ком Госкон­тро­ля. Пуб­ли­ко­вал сти­хи с 1909 года; в 1912 году на­пи­сал эпа­таж­ный ро­ман о люб­ви «Юность» (не опубликовано).

В пер­вом по­этическом сборнике «Са­мо­со­жже­ние» (книга. 1–3, 1913-1916 года) ре­лигиозные и бо­го­бор­че­ские мо­ти­вы, культ ог­ня как очи­щаю­щей си­лы трак­то­ва­ны в ду­хе де­ка­дан­са.

В этот же пе­ри­од примк­нул к эго­фу­ту­ри­стам (смотри Фу­ту­ризм). В 1915 году на­пи­сал пат­рио­тический стих «Как по­бе­дить Гер­ма­нию», в 1917 году опуб­ли­ко­вал мо­дер­ни­ст­ский ро­ман «Не­сча­ст­ный ан­гел» о люб­ви жен­щи­ны к маль­чи­ку.

Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года встре­тил вос­тор­жен­но. Был сек­ре­та­рём А.В. Лу­на­чар­ско­го; в 1918 год пе­ре­ехал в Мо­ск­ву, где вме­сте с С.А. Есе­ни­ным во­шёл в груп­пу има­жи­ни­стов (смотри Има­жи­низм ).

Пуб­ли­ко­вал мно­го­численные ста­тьи в за­щи­ту советской вла­сти. В 1921 году вы­пус­тил книгу «Че­ты­ре вы­стре­ла в че­ты­рёх дру­зей: Есе­ни­на, Ку­си­ко­ва, Ма­ри­ен­го­фа, Шер­ше­не­ви­ча» - опыт па­рал­лель­ных био­гра­фий в сти­хах; сборник сти­хов «Солн­це во гро­бе» (ре­дак­ти­ро­вал­ся Есе­ни­ным), про­ни­зан­ный пес­си­ми­стическими на­строе­ния­ми.

В эпической ро­ман­ной три­ло­гии «Лю­бовь без люб­ви» (1925 год), «От­кры­тый дом» (1927 год), «Ге­рой ро­ма­на» (1928 год) вос­соз­дал об­ста­нов­ку пер­вых по­сле­ре­во­лю­цио­ных лет, эпо­хи НЭПа.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны жил в Тби­ли­си, пе­ре­вёл по­эму Ни­за­ми «Семь кра­са­виц», осетинский эпос «Нар­ты», ра­бо­тал над ан­ти­фа­ши­ст­ским ро­ма­ном «Смя­те­ние» (не опубл.).

По­сле вой­ны пе­ре­ехал в Мо­ск­ву, вы­пус­кал сорники сти­хов и про­зы; на­пи­сал ро­ман «У под­но­жия Мтац­мин­ды» о мень­ше­ви­ст­ской Гру­зии (1973 год), ме­муа­ры, ряд ис­то­рических пьес.

Не­за­дол­го до смер­ти за­кон­чил ро­ман «Бо­ге­ма» о жиз­ни ху­дожественной ин­тел­ли­ген­ции Мо­ск­вы в 1918 год (издан в 2005 году).

Сочинения:

Из­бран­ное / Пре­дисл. Н. Ле­он­ть­е­ва. М., 1985;

Об­раз, вре­ме­нем со­жжен­ный /Пре­дисл. Н. Ле­он­ть­е­ва. М., 1991;

Мер­цаю­щие звез­ды / Пре­дисл. А. Цве­тае­вой. М., 1991;

Ме­муа­ры // Рос­сий­ский ко­ло­кол. 2006. № 4–5; 2007. № 1–3.