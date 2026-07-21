ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь) - мужской, один из крупных монастырей Новгородской епархии.

На­хо­дит­ся на острове Сель­виц­кий озера Вал­дай. Ос­но­ван в 1653 году пат­ри­ар­хом Ни­ко­ном в свя­зи с готовящимся при­во­зом в Рос­сию из Афо­на спи­ска Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри. В 1654 году в мо­на­стырь пе­ре­не­се­ны мо­щи святого Иа­ко­ва Бо­ро­вич­ско­го. В 1655 году в оби­тель пе­ре­се­ли­лись ино­ки бе­ло­русского Ор­шан­ско­го Ку­те­ин­ско­го монастыря, ор­га­ни­зо­вав­шие в Иверском монастыре кни­го­пе­ча­та­ние и про­изводство по­ли­хром­ных («це­нин­ных») из­раз­цов. Мо­на­стырь по­лу­чил зна­чительные зе­мель­ные по­жа­ло­ва­ния, в 1668 году имел бо­лее 1500 кре­сть­ян­ских дво­ров и 11 со­ля­ных вар­ниц.

Пятигла­вый шестистолп­ный Ус­пен­ский со­бор (1655-1656, мас­те­ра Авер­кий Мо­ке­ев и Иван Бе­ло­зёр; рос­пи­си середины XVIII века и 1830-х годов ос­таш­ков­ских мас­те­ров И. и А. Ми­ти­ных) пер­во­на­чаль­но был по­свя­щён Ивер­ской ико­не Бо­жи­ей Ма­те­ри ; ос­вя­щён в честь Ус­пе­ния в свя­зи с вос­ста­но­вле­ни­ем по­сле по­жа­ра в 1710 году. Не­ко­то­рые его ар­хитекторы в осо­бен­но­сти вос­хо­дят к зод­че­ст­ву Афо­на (кру­го­вая па­перть-га­ле­рея с двухэтаж­ны­ми крыль­ца­ми, боль­шие ок­на, восьмигран­ные ба­ра­ба­ны глав). Тра­пез­ная с ярус­ной церкви Бо­го­яв­ле­ния (1666-1671; в па­пер­ти - при­дел Преподобного Ни­ла Сто­ло­бен­ско­го), Свя­тые во­ро­та с пятигла­вой бес­столп­ной церкви Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1683-1685), шат­ро­вая ко­ло­коль­ня (1679-1689) и на­стоя­тель­ский кор­пус (1684-1689), ук­ра­шен­ный по­ли­хром­ны­ми из­раз­ца­ми, строи­лись под руководством стрель­ца Афа­на­сия Фо­ми­на. В этот же пе­ри­од воз­ве­ли ка­мен­ную Ми­хай­лов­скую (Пат­ри­ар­шую) баш­ню и ка­зна­чей­ский кор­пус (1686-1688). Боль­нич­ная церковь Святого Иа­ко­ва Бо­ро­вич­ско­го по­строе­на вме­сто сго­рев­шей де­ре­вян­ной (1702-1708).

С 1712 по 1730 годы Иверский монастырь был при­пи­сан к Алек­сан­д­ро-Нев­ской лав­ре , по­сле воз­вра­ще­ния са­мо­стоя­тель­но­сти на­ча­лось со­ору­же­ние ка­мен­ной ог­ра­ды с баш­ня­ми, Брат­ско­го кор­пу­са в сти­ле ба­рок­ко и других жи­лых и хо­зяйственных по­стро­ек. В 1764 году Иверский монастырь воз­ве­дён в первый класс. В 1825 году силь­но по­стра­дал от по­жа­ра, ко­ло­коль­ня бы­ла пе­ре­строе­на (1842, архитектор А. Ха­ру­лин), над­врат­ная церковь Свтятого Фи­лип­па, митрополита Мо­с­ков­ско­го от­строе­на за­но­во (1874-1875, инженер-архитектор Са­вель­ев). Вос­ста­нов­ле­ние про­дол­жа­лось до 1890-х годов. В 1919 году пре­об­ра­зо­ван в Ивер­скую тру­до­вую ар­тель, в 1927 году за­крыт. В 1991 году воз­вра­щён Нов­го­род­ской епар­хии.

Иллюстрации:

Ивер­ский мо­на­стырь. Ус­пен­ский со­бор. 1655-1656. Мас­те­ра Авер­кий Мо­ке­еви Иван Бе­ло­зёр. Архив БРЭ.

Ивер­ский мо­на­стырь. Об­щий вид. Архив БРЭ.

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