ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь) - мужской, один из крупных монастырей Новгородской епархии.
Находится на острове Сельвицкий озера Валдай. Основан в 1653 году патриархом Никоном в связи с готовящимся привозом в Россию из Афона списка Иверской иконы Божией Матери. В 1654 году в монастырь перенесены мощи святого Иакова Боровичского. В 1655 году в обитель переселились иноки белорусского Оршанского Кутеинского монастыря, организовавшие в Иверском монастыре книгопечатание и производство полихромных («ценинных») изразцов. Монастырь получил значительные земельные пожалования, в 1668 году имел более 1500 крестьянских дворов и 11 соляных варниц.
Пятиглавый шестистолпный Успенский собор (1655-1656, мастера Аверкий Мокеев и Иван Белозёр; росписи середины XVIII века и 1830-х годов осташковских мастеров И. и А. Митиных) первоначально был посвящён Иверской иконе Божией Матери; освящён в честь Успения в связи с восстановлением после пожара в 1710 году. Некоторые его архитекторы в особенности восходят к зодчеству Афона (круговая паперть-галерея с двухэтажными крыльцами, большие окна, восьмигранные барабаны глав). Трапезная с ярусной церкви Богоявления (1666-1671; в паперти - придел Преподобного Нила Столобенского), Святые ворота с пятиглавой бесстолпной церкви Архангела Михаила (1683-1685), шатровая колокольня (1679-1689) и настоятельский корпус (1684-1689), украшенный полихромными изразцами, строились под руководством стрельца Афанасия Фомина. В этот же период возвели каменную Михайловскую (Патриаршую) башню и казначейский корпус (1686-1688). Больничная церковь Святого Иакова Боровичского построена вместо сгоревшей деревянной (1702-1708).
С 1712 по 1730 годы Иверский монастырь был приписан к Александро-Невской лавре, после возвращения самостоятельности началось сооружение каменной ограды с башнями, Братского корпуса в стиле барокко и других жилых и хозяйственных построек. В 1764 году Иверский монастырь возведён в первый класс. В 1825 году сильно пострадал от пожара, колокольня была перестроена (1842, архитектор А. Харулин), надвратная церковь Свтятого Филиппа, митрополита Московского отстроена заново (1874-1875, инженер-архитектор Савельев). Восстановление продолжалось до 1890-х годов. В 1919 году преобразован в Иверскую трудовую артель, в 1927 году закрыт. В 1991 году возвращён Новгородской епархии.
Иллюстрации:
Иверский монастырь. Успенский собор. 1655-1656. Мастера Аверкий Мокееви Иван Белозёр. Архив БРЭ.
Иверский монастырь. Общий вид. Архив БРЭ.