ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ - христианская святыня, один из широко почитаемых на Руси образов Божией Матери.
Чудотворный образ Иверская икона Божией Матери находится в особом храме Панагии Портаитиссы (вторая половина XII века) Иверского монастыря на Афоне; размер 137×87 см. Иконографически относится к типу Одигитрии. Из раны на ланите Богоматери, нанесённой иконоборцами, истекает кровь. По монастырскому преданию, возникшему не ранее XIII века, икона принадлежала благочестивой вдове, жившей близ Никеи; во время иконоборческих гонений она, устрашась угроз посланников императора-иконоборца Феофила (829-842), отпустила икону в море, и та через два столетия явилась в огненном столпе у Иверского монаха.
Старец монастыря Гавриил получил от Божией Матери повеление пройти по водам и взять Её икону. Встреченная на берегу с молебном, она сама выбрала место над вратами для защиты обители (почему и получила название «Портаитисса» - «Вратарница»). Чудотворная икона находится под поздней записью и сплошным окладом, оставляющим открытыми только лики. Поэтому дата написания иконы устанавливается предположительно (XI-XII века). После падения Византии (1453) возникла легенда о принадлежности Иверской иконы кисти святого евангелиста Луки.
На Руси уже в XVI веке были известны два других варианта сказания об Иверском образе. Согласно первому, икона принадлежала купеческому сыну из Трапезунда, который, опасаясь жадных родственников, пустил икону в море, а потом обрёл её на Афоне, приняв постриг в Иверском монастыре. По второму сказанию, изложенному преподобным Максимом Греком, икона перешла на Святую гору из города Фазис, перед тем как тот потонул «за людское согрешение». При патриархе Никоне в каноне «Рай мысленный» (1658) был представлен первоначальный монастырский вариант.
В 1648 и 1655 годам в Москву были доставлены два списка Иверской иконы. Первый был передан сначала в Кремль, а затем в Смоленский собор Новодевичьего монастыря, второй - в основанный патриархом Никоном Иверский монастырь на озере Валдай. Список, ныне находящийся в Новодевичьем монастыре, исполнен афонским монахом Ямвлихом (Романовым) в традициях критской школы иконописи. На полях, как и на окладе чудотворной Портаитиссы, изображены 12 апостолов, надписи исполнены на греческом языке. Такой же облик имел и список из Валдайского монасытря (утрачен в 1927 году). Вероятно, в это же время для царевны Софьи Алексеевны был выполнен список с широкими полями, покрытыми изображениями чудес от Иверской иконы (сейчас находится в надгробном иконостасе царевны в Новодевичьем монастыре). Исключительным почитанием пользовался ещё один список иконы, исполненный в Москве и находившийся в часовне у Воскресенских ворот Китай-города. Его судьба после уничтожения часовни (1929) неизвестна.
В 1995 году Воскресенские ворота и Иверская часовня были восстановлены. Новый список с иконы был выполнен для часовни иеромонахом афонского Ксенофонтова монасытря Лукой по заказу патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
В Иверском Валдайском монастыре ныне почитается список середины XIX века, украшенный в 2004 году серебряным позолоченным окладом с 5000 драгоценными и полудрагоценными камнями (Златоустовские патриаршие мастерские, А. и Н. Лохтачёвы).
Празднование Иверской иконе «Портаитисcы» на Афоне совершается во второй день Светлой седмицы, московским спискам иконы - 12(25) февраля, принесению Иверской иконы Божией Матери в Москву в 1648 году - 13(26) октября.
Иллюстрация:
Иверская икона Богоматери «Портаитисса» («Вратарница»). Работа неизвестного критского мастера конца XVII в. Исторический музей (Москва). Архив БРЭ.