ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ - христианская святыня, один из широко почитаемых на Руси образов Божией Матери .

Чу­до­твор­ный об­раз Иверская икона Божией Матери на­хо­дит­ся в осо­бом хра­ме Па­на­гии Пор­таи­тис­сы (вторая половина XII века) Ивер­ско­го монастыря на Афо­не; раз­мер 137×87 см. Ико­но­гра­фи­че­ски от­но­сит­ся к ти­пу Оди­гит­рии. Из ра­ны на ла­ни­те Бо­го­ма­те­ри, на­не­сён­ной ико­но­бор­ца­ми, ис­те­ка­ет кровь. По мо­на­стыр­ско­му пре­да­нию, воз­ник­ше­му не ра­нее XIII века, ико­на при­над­ле­жа­ла бла­го­чес­ти­вой вдо­ве, жив­шей близ Ни­кеи; во вре­мя ико­но­бор­че­ских го­не­ний она, уст­ра­шась уг­роз по­слан­ни­ков им­пе­ра­то­ра-ико­но­бор­ца Фео­фи­ла (829-842), от­пус­ти­ла ико­ну в мо­ре, и та че­рез два сто­ле­тия яви­лась в ог­нен­ном стол­пе у Ивер­ско­го монаха.

Ста­рец мо­на­сты­ря Гав­ри­ил по­лу­чил от Бо­жи­ей Ма­те­ри по­ве­ле­ние прой­ти по во­дам и взять Её ико­ну. Встре­чен­ная на бе­ре­гу с мо­леб­ном, она са­ма вы­бра­ла ме­сто над вра­та­ми для за­щи­ты оби­те­ли (по­че­му и по­лу­чи­ла название «Пор­таи­тис­са» - «Вра­тар­ни­ца»). Чу­до­твор­ная ико­на на­хо­дит­ся под позд­ней за­пи­сью и сплош­ным ок­ла­дом, ос­тав­ляю­щим от­кры­ты­ми толь­ко ли­ки. По­это­му да­та на­пи­са­ния ико­ны ус­та­нав­ли­ва­ет­ся пред­по­ло­жи­тель­но (XI-XII века). По­сле па­де­ния Ви­зан­тии (1453) воз­ник­ла ле­ген­да о при­над­леж­но­сти Ивер­ской ико­ны кис­ти святого еван­ге­ли­ста Лу­ки.

На Ру­си уже в XVI веке бы­ли из­вест­ны два других ва­ри­ан­та ска­за­ния об Ивер­ском об­ра­зе. Со­глас­но пер­во­му, ико­на при­над­ле­жа­ла ку­печескому сы­ну из Тра­пе­зун­да, ко­то­рый, опа­са­ясь жад­ных род­ст­вен­ни­ков, пус­тил ико­ну в мо­ре, а по­том об­рёл её на Афо­не, при­няв по­стриг в Ивер­ском монастыре. По вто­ро­му ска­за­нию, из­ло­жен­но­му преподобным Мак­си­мом Гре­ком, ико­на пе­ре­шла на Свя­тую го­ру из города Фа­зис, пе­ред тем как тот по­то­нул «за люд­ское со­гре­ше­ние». При пат­ри­ар­хе Ни­ко­не в каноне «Рай мыс­лен­ный» (1658) был пред­став­лен пер­во­на­чаль­ный мо­на­стыр­ский ва­ри­ант.

В 1648 и 1655 годам в Мо­ск­ву бы­ли дос­тав­ле­ны два спи­ска Ивер­ской ико­ны. Пер­вый был пе­ре­дан сна­ча­ла в Кремль, а за­тем в Смо­лен­ский со­бор Но­во­де­вичь­е­го монастыря, вто­рой - в ос­но­ван­ный пат­ри­ар­хом Ни­ко­ном Ивер­ский монастырь на озере Вал­дай. Спи­сок, ны­не на­хо­дя­щий­ся в Но­во­де­вичь­ем монастыре, ис­пол­нен афон­ским мо­на­хом Ямв­ли­хом (Ро­ма­но­вым) в тра­ди­ци­ях крит­ской шко­лы ико­но­пи­си. На по­лях, как и на ок­ла­де чу­до­твор­ной Пор­таи­тис­сы, изо­бра­же­ны 12 апо­сто­лов, над­пи­си ис­пол­не­ны на греческом языке. Та­кой же об­лик имел и спи­сок из Вал­дай­ско­го монасытря (ут­ра­чен в 1927 году). Ве­ро­ят­но, в это же вре­мя для ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны был вы­пол­нен спи­сок с ши­ро­ки­ми по­ля­ми, по­кры­ты­ми изо­бра­же­ния­ми чу­дес от Ивер­ской ико­ны (сей­час на­хо­дит­ся в над­гроб­ном ико­но­ста­се ца­рев­ны в Но­во­де­вичь­ем монастыре). Ис­клю­чи­тель­ным по­чи­та­ни­ем поль­зо­вал­ся ещё один спи­сок ико­ны, ис­пол­нен­ный в Мо­ск­ве и на­хо­див­ший­ся в ча­сов­не у Вос­кре­сен­ских во­рот Ки­тай-го­ро­да. Его судь­ба по­сле унич­то­же­ния ча­сов­ни (1929) не­из­вест­на.

В 1995 году Вос­кре­сен­ские во­ро­та и Ивер­ская ча­сов­ня бы­ли вос­ста­нов­ле­ны. Но­вый спи­сок с ико­ны был вы­пол­нен для ча­сов­ни ие­ро­мо­на­хом афон­ско­го Ксе­но­фон­то­ва монасытря Лу­кой по за­ка­зу пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си Алек­сия II.

В Ивер­ском Вал­дай­ском монастыре ны­не по­чи­та­ет­ся спи­сок середины XIX века, ук­ра­шен­ный в 2004 году се­реб­ря­ным по­зо­ло­чен­ным ок­ла­дом с 5000 дра­го­цен­ными и по­лу­дра­го­цен­ными кам­нями (Зла­то­ус­тов­ские пат­ри­ар­шие мас­тер­ские, А. и Н. Лох­та­чё­вы).

Празд­но­ва­ние Ивер­ской ико­не «Портаитисcы» на Афо­не со­вер­ша­ет­ся во вто­рой день Свет­лой сед­ми­цы, московским спи­скам ико­ны - 12(25) февраля, при­не­се­нию Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Мо­ск­ву в 1648 году - 13(26) ок­тяб­ря.

Иллюстрация:

Ивер­ская ико­на Бо­го­ма­те­ри «Пор­таи­тис­са» («Вра­тар­ни­ца»). Ра­бо­та не­из­вест­но­го крит­ско­го ма­сте­ра конца XVII в. Ис­то­ри­чес­кий му­зей (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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