ИВЕРСКАЯ ЧАСОВНЯ

ИВЕРСКАЯ ЧАСОВНЯ - часовня в Москве у Воскресенских ворот Китай-города; одна из особо почитаемых святынь православной Москвы.

Сведения об Иверской часовне как о деревянном строении Николо-Перервинского монастыря появились в источниках в 1659-1660 годах в связи со встречей в Москве у Неглиненских ворот Китай-города привезенной 13 октября 1648 года с Афона Иверской иконы. Через эти ворота совершались торжественные въезды на Красную площадь русских царей, иностранных послов. Первая Иверская часовня, где находился один из списков образа, вероятно, была сооружена на месте встречи иконы и скорее всего сгорела во время большого пожара в августе 1668 года. 19 мая 1669 года к Неглиненским воротам (в Иверской часовне или под отдельный навес) перенесли новый список иконы (прежний отправили в Иверский Валдайский монастырь). Согласно «Указателю Московских церквей» М.И. Александровского (Москва, 1919. Ркп.), постройки первоначально находились с внутренней стороны стены Китай-города.

По-видимому, в 1680 году, при реконструкции Неглиненских ворот, Иверская часовня была отстроена заново к северу от них. На воротах были изображены «добрым письмом» покровители Москвы: преподобный Сергий, великомученики Георгий Победоносец и Феодор Стратилат, Московские святители Петр и Алексий, над ними - образ Воскресения Христова. Согласно источнику 1722 года, новая часовня была каменной.

По синодальному указу в 1723 году Иверская часовня была закрыта, но в 1727 году открылась вновь. Из-за строительства новых Воскресенских ворот после пожара 1737 года Иверская часовня вновь оказалась на новом месте. При императрице Елизавете Петровне Иверская часовня, в документах названная «деревянным чуланом», была разобрана, и по прошению игумена Николо-Перервинского монастыря икону поместили в каменный «приделок». В 1791 году Иверскую часовню отстроили заново ( архитектор М.Ф. Казаков ), в 1801 году она была «благолепно украшена» (проект П. Гонзаго): снаружи обита жестью, декорирована медными вызолоченными пилястрами с капителями, гирляндами, восьмиконечными звездами, купол увенчивала позолоченная фигура ангела. После перестройки Иверская часовня вмещала до 50 человек. Во время Отечественной войны 1812 года Иверская часовня пострадала от пожара и была восстановлена; в память об изгнании Наполеона ежегодно совершался крестный ход из Кремля к Иверской часовне и оттуда с образом вокруг кремлевских стен. В 1929 году Иверская часовня была разобрана.

Чудотворный образ из не запиравшейся на ночь Иверской часовни часто выносили в дома горожан, замещая его списком. Для перевозки образа использовали особую, закрытую карету, запряженную четверкой лошадей. Процессия, сопровождаемая форейтором с факелом, стала достопримечательностью Москвы. Иверскую часовню называли «отрадным перепутьем для всех верующих»: к ней приходили, уезжая из Москвы или приезжая в нее. Горожане, почитая Иверскую часовню, снимали перед ней шапки и не начинали никаких важных дел, не помолившись в ней. Именно благодаря Иверской часовне укрепился обычай вступать на Красную площадь и в Кремль через Воскресенские ворота. Ему следовали, приезжая в Москву на коронацию, все императоры, вплоть до императора Николая II; перед возвращением в Санкт-Петербург обязательно прощались с Иверским образом (царь Петр I, вернувшись в 1699 году из Западной Европы, не сразу поехал к Иверской часовне, что вызвало нарекания москвичей; его торжественный въезд в Москву в 1721 году, после победы в Северной войне, был совершен через Воскресенские ворота). В 1775 году здесь перед казнью молился Емельян Пугачёв.

Иверская часовня постоянно упоминалась в художественной литературе как символ особого московского благочестия: у И.А. Бунина («Воспоминания», «Чистый понедельник»), Б.К. Зайцева («Голубая звезда»), И.С. Шмелёва («Богомолье»), А.И. Солженицына («Красное колесо»). В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» Пьер Безухов «увидал - проехав по городу - эту Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами» и «почувствовал себя дома, в тихом пристанище». По свидетельству И.Д. Сытина, А.П. Чехов, приезжая в Москву, всегда занимал номер гостиницы «Большая Московская», выходивший окнами на Иверскую часовню, чтобы видеть ночной молебен, к которому собиралось много горожан.

Образ Иверской часовни встречается в поэзии начале ХХ века: у О.Э. Мандельштама («От Воробьевых гор до церковки знакомой / Мы ехали огромною Москвой»), М.И. Цветаевой («Мой - рот - разгарчив, / Даром что свят - вид. / Как золотой ларчик, / Иверская горит»; «А вон за тою дверцей, / Куда народ валит, / Там Иверское сердце, / Червонное, горит»), В.Ф. Ходасевича («Грошевую свечу за чудное спасенье / У Иверской поставила она»), в живописи (А. Лентулов. «У Иверской», 1916, ГТГ). В 1918 и 1922 годах Иверская часовня была ограблена, за небрежное хранение церковных ценностей понесли наказание члены совета общины; остававшиеся в часовне ценности - золотая риза весом более пуда, несколько пудов серебра, 2 больших изумруда, более 100 алмазов, рубины и других камни - были изъяты в 1922 году.

В 1920 году английский писатель Г. Уэллс в книге «Россия во мгле» отметил, что «особенной популярностью пользуется знаменитая часовня чудотворной Иверской Божьей Матери возле Спасских ворот; многие крестьянки, не сумевшие пробраться внутрь, целуют ее каменные стены». Перед Иверской часовней разворачивалось главное действие «комсомольского рождества» в Рождественский сочельник 1923 года. После закрытия и сноса Иверской часовни на ее месте была установлена авангардистская скульптура рабочего, исчезнувшая после разрушения ворот в 1931 году.

Остатки Иверской часовни - каменные прямоугольные в плане фундаменты (5,5×6 м) - открыты и изучены при реконструкции Исторического (Воскресенского) проезда Московской археологической экспедицией Института археологии Российской академии наук в 1988 и 1994 годах.

4 ноября 1994 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил закладной камень Иверской часовни. В 1996 году были завершены работы по воссозданию Иверской часовни и ворот (архитектор О.И. Журин). Ныне часовня, пристроенная к северной стороне Воскресенских ворот, имеет куполообразную кровлю, увенчанную золоченой фигурой архангела Михаила с крестом. Окна (в том числе ложные) овальной формы обрамлены венками и золоченым подзором в виде драпировки. К единственному дверному проему на главном (северном) фасаде ведут широкие чугунные ступени; его фланкируют золоченые горельефные фигуры апостолов Петра и Павла. Перед Иверской часовней по решению московского правительства установлен знак «Центр Москвы».

25 октября 1995 года, в канун праздника Иверской иконы Божией Матери, список иконы прибыл в Москву из Иверского монастыря на Афоне, где был написан иеромонахом Лукой, а на следующий день Патриарх Алексий II совершил чин освящения Иверской часовни. В настоящее время в Иверской часовне ежедневно совершаются молебны, которые служат поочередно священники московских храмов.

Иллюстрации:

Вид на Воскресенские ворота и Иверскую часовню. Фотография. 1883-1884 гг. Архив ПЭ.

Интерьер Иверской часовни. Фотография. 2009 г. Архив ПЭ.

Иверская часовня. Фотография. 2009 г. Архив ПЭ.

Архивы:

Чернов С.З. Отчет Московской археологической экспедиции… 1988 г. // Архив ИА РАН. Т. 5. Р-1. 6 № 13158, 13159.

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