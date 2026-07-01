ИВАЙЛА ВОССТАНИЕ 1277-1280

ИВАЙЛА ВОССТАНИЕ 1277-1280 ГОДОВ - кре­сть­ян­ское вос­ста­ние в Бол­га­рии, воз­глав­лен­ное сви­но­па­сом Ивай­ло.

На­ча­лось вес­ной 1277 года в Южной До­б­руд­же , где тя­жё­лое по­ло­же­ние кре­сть­ян усу­губ­ля­лось час­ты­ми мон­го­ло-татарскими на­бе­га­ми. Кре­сть­я­не под пред­во­ди­тель­ст­вом Ивай­ла раз­би­ли мон­го­ло-та­тар, ко­то­ры­ми ко­ман­до­вал Но­гай, а в конце 1277 года - ар­мию болгарского ца­ря Кон­стан­ти­на Асе­ня (его убил в бою лич­но Ивай­ло). По­встан­цы про­воз­гла­си­ли Ивай­ла ца­рём и дви­ну­лись к Тыр­но­во.

Болгарские фео­да­лы пы­та­лись за­ру­чить­ся под­держ­кой Ви­зан­тии для борь­бы с вос­став­ши­ми. Вес­ной 1278 года кре­сть­ян­ская ар­мия за­ня­ла Тыр­но­во. По пред­ло­же­нию вдо­вы Кон­стан­ти­на Асе­ня - Ма­рии - Ивай­ло всту­пил с ней в брак и по­лу­чил цар­ские ре­га­лии. Ви­зантийский император Ми­ха­ил VIII Па­лео­лог вы­дви­нул сво­его пре­тен­ден­та на болгарский пре­стол - Ива­на Асе­ня III (про­воз­гла­шён болгарским ца­рём в Ад­риа­но­по­ле в 1279 году).

Борь­ба Ивай­ла с ви­зан­тий­ца­ми шла с пе­ре­мен­ным ус­пе­хом. В феврале 1279 года ви­зан­тий­цы за­хва­ти­ли Тыр­но­во, но 17 ию­ля по­тер­пе­ли по­ра­же­ние у города Дев­ня, Иван Асень III бе­жал. Болгарские фео­да­лы из­бра­ли Ге­ор­гия I Тер­те­ра, ко­то­ро­го Иван Асень III на­зна­чил дес­по­том, но­вым ца­рём (1280-1292 годы), пов­станческая ар­мия ста­ла рас­па­дать­ся.

Не су­мев сно­ва за­нять сто­ли­цу и опа­са­ясь пре­да­тель­ст­ва, Ивай­ло бе­жал к Но­гаю, рас­счи­ты­вая на его по­мощь, од­на­ко был там убит. Ивай­ло ос­та­вил глу­бо­кий след в болгарской ис­то­рии, его имя ста­ло ле­ген­дар­ным. Позд­нее поя­ви­лись два т. н. Лже­ивай­ло, ко­то­рые под­ня­ли народные вос­ста­ния во Фра­кии и в Ма­лой Азии про­тив на­сту­п­ле­ния ту­рок-ос­ма­нов.

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