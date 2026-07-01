ИВАЙЛА ВОССТАНИЕ 1277-1280
ИВАЙЛА ВОССТАНИЕ 1277-1280 ГОДОВ - крестьянское восстание в Болгарии, возглавленное свинопасом Ивайло.
Началось весной 1277 года в Южной Добрудже, где тяжёлое положение крестьян усугублялось частыми монголо-татарскими набегами. Крестьяне под предводительством Ивайла разбили монголо-татар, которыми командовал Ногай, а в конце 1277 года - армию болгарского царя Константина Асеня (его убил в бою лично Ивайло). Повстанцы провозгласили Ивайла царём и двинулись к Тырново.
Болгарские феодалы пытались заручиться поддержкой Византии для борьбы с восставшими. Весной 1278 года крестьянская армия заняла Тырново. По предложению вдовы Константина Асеня - Марии - Ивайло вступил с ней в брак и получил царские регалии. Византийский император Михаил VIII Палеолог выдвинул своего претендента на болгарский престол - Ивана Асеня III (провозглашён болгарским царём в Адрианополе в 1279 году).
Борьба Ивайла с византийцами шла с переменным успехом. В феврале 1279 года византийцы захватили Тырново, но 17 июля потерпели поражение у города Девня, Иван Асень III бежал. Болгарские феодалы избрали Георгия I Тертера, которого Иван Асень III назначил деспотом, новым царём (1280-1292 годы), повстанческая армия стала распадаться.
Не сумев снова занять столицу и опасаясь предательства, Ивайло бежал к Ногаю, рассчитывая на его помощь, однако был там убит. Ивайло оставил глубокий след в болгарской истории, его имя стало легендарным. Позднее появились два т. н. Лжеивайло, которые подняли народные восстания во Фракии и в Малой Азии против наступления турок-османов.