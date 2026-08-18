ИВАНОВСКОЕ

ИВАНОВСКОЕ - усадебный ансамбль в Московской области .

Деревня Ива­нов­ская упо­ми­на­ет­ся в пис­цо­вых кни­гах 1627-1628 годов, вплоть до середины XVIII века на­хо­ди­лась во вла­де­нии ро­да Го­ло­ви­ных . В по­след­ней тре­ти XVII века И.И. Го­ло­ви­ным соз­да­на усадь­ба. В середине XVIII века Ивановское пе­ре­шло во вла­де­ние М.Ф. Ка­мен­ско­го, а в конце XVIII века - графа Ф.А. Тол­сто­го, при ко­то­ром сфор­ми­ро­вал­ся су­ще­ст­вую­щий ан­самбль. В 1818-1860 годах Ивановским вла­дел зять Тол­сто­го - А.А. За­крев­ский, при ко­то­ром усадь­ба пе­ре­жи­ла свой рас­цвет, здесь бы­ва­ли Д.В. Да­вы­дов, А.П. Ер­мо­лов и др. С 1860-х годов и до 1894 года Ивановское при­над­ле­жа­ло гра­фи­не С.В. Кел­лер. В 1894 году усадь­ба бы­ла ку­п­ле­на Бах­ру­ши­ны­ми , в 1903 году еди­но­лич­но вы­ку­п­лена А.А. Бах­ру­ши­ным и по­да­ре­на им сы­ну, В.А. Бах­ру­ши­ну, по­сле смер­ти ко­то­ро­го в 1910 году пе­ре­шла во вла­де­ние С.В. Бах­ру­ши­на. В 1916 году по­след­ний вла­де­лец по­да­рил усадь­бу Московской городской упра­ве для уст­рой­ст­ва здесь лет­ней сельскохозяйственной ко­ло­нии для де­тей с ос­лаб­лен­ным здо­ро­вь­ем. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года уса­деб­ные по­строй­ки ис­поль­зо­ва­лись под различные уч­ре­ж­де­ния, а за­тем под жи­льё для ра­бо­чих. К 1970-м годам ан­самбль при­шёл в ава­рий­ное со­стоя­ние.

В начале 1980-х годов на сред­ст­ва По­доль­ско­го ма­ши­но­стро­ительного за­во­да си­ла­ми уча­щих­ся Специального профессионально-тех­нического училища № 27 вос­ста­нов­лен главный дом с фли­ге­ля­ми. Не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя он ис­поль­зо­вал­ся как Дво­рец мо­ло­дё­жи. В 1987 году в главном до­ме от­крыт Му­зей профессионально-тех­нического об­ра­зо­ва­ния (с 2004 года Фе­де­раль­ный му­зей профессионального об­ра­зо­ва­ния), в западном фли­ге­ле в 1989 году раз­ме­щён По­доль­ский крае­ведческий му­зей.

До­ми­нан­той ан­самб­ля яв­ля­ет­ся кир­пич­ный с бе­ло­ка­мен­ны­ми де­та­ля­ми главный дом, вы­стро­ен­ный на ру­бе­же XVIII и XIX веков в сти­ле зре­ло­го клас­си­циз­ма (пер­во­на­чаль­но двухэтаж­ный, со­еди­нял­ся низ­ки­ми пе­ре­хо­да­ми с дву­мя кры­лья­ми). В ре­зуль­та­те ре­кон­ст­рук­ции, про­ве­дён­ной в 1830-х годах, главный дом над­ст­ро­ен третьим эта­жом, пе­ре­ст­рое­ны и сде­ла­ны двухэтаж­ны­ми пе­ре­хо­ды в кры­лья. Дво­ро­вый и пар­ко­вый фа­са­ды главного до­ма ук­ра­ша­ют пор­ти­ки ко­ринф­ско­го ти­па, в об­ра­бот­ке кры­ль­ев зда­ния ис­поль­зо­ва­ны мо­ти­вы пал­ла­ди­ан­ст­ва. Двухэтаж­ные кир­пич­ные фли­ге­ли с бе­ло­ка­мен­ным де­ко­ром по­строе­ны од­но­вре­мен­но с до­мом, объ­е­ди­не­ны с ним в 1830-х годах. В руи­ни­ро­ван­ном со­стоя­нии со­хра­ни­лось зда­ние те­ат­ра (конца XVIII - начала XIX веков, пе­ре­страи­ва­лось в XIX веке). Ос­тат­ки пей­заж­но­го пар­ка с не­боль­шим па­виль­о­ном (ве­ро­ят­но, «чай­ный до­мик», начала XIX века).

Иллюстрации:

Фото А.И. Нагаева. Ива­нов­ское. Пар­ко­вый па­виль­он. Начало XIX в. Фо­то. 2007. Архив БРЭ.

Ива­нов­ское. Глав­ный дом. Конец XVIII - начало XIX вв. Фо­то. 2007. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)