ИВАНОВСКИЙ МУЗЕЙ

Ивановский районный историко-краеведческий музей является муниципальным учреждением культуры.

Образован 1 июля 1988 года в целях пропаганды революционных, боевых и трудовых традиций народа, жителей области и, в частности, Ивановского района.

В настоящее время фонд музея насчитывает 14852 экспонатов, из них основной фонд - 12531 экспонат, число предметов научно-вспомогательного фонда - 2321 экспонат.

Здание музея расположено по адресу: с. Ивановка Ивановский район, ул. Ленина, д. 158, Общая площадь территории музея - 0,15 га. Общая площадь здания - 339,01 кв. м., в том числе пристройки - 127 кв. м. Экскурсионно-выставочная площадь насчитывает 212 кв.м., площадь под хранение фондов - 26,6 кв.м. Согласно перспективной концепции развития музея в 5 залах оформлены экспозиции. Материалы первой экспозиции рассказывают об истории заселения территории Ивановского района, о первых поселенцах, об их быте и труде. Ивановская земля овеяна легендарной славой защитников молодой Советской республики от японских интервентов и белогвардейцев . О периоде гражданской войны ярко и образно повествуют фотографии, документы, экспонаты, включающие разного вида оружие начала прошлого столетия, в экспозиции «Становление Советской власти на Амуре». Огромный материал, хранящийся в фондах музея, собран по теме «Ивановский район в годы Великой Отечественной войны». Большая часть имеющихся материалов представлена в зале « Великая Отечественная война 1941-1945 ». «Село, возрожденное из пепла» - так называется пятая экспозиция, материалы которой рассказывают о трагедии села в марте 1919 года, а также о героическом пути сельчан по восстановлению и развитию малой родины. В музее имеется зал с экспонатами, представляющими флору и фауну Амурской области. В зале и фойе практически каждый месяц сменяются выставки, тематика которых планируется согласно годовому плану. Ивановский районный историко-краеведческий музей является центром научно-исследовательской и культурно-образовательной работы в районе, участвует в создании и реализации проектов в рамках культурно-образовательной программы «Школа краеведения» с целью пропаганды исторического наследия. На территории Ивановского района 34 памятника истории и культуры, 39 памятников археологии. На государственной охране состоят 22 памятника. Вновь выявлен 1 памятник истории - здание церкви святого Апостола Иоанна Богослова (1866 года постройки). Не состоят на государственном учете 12 памятников.

Иллюстрации:

Ивановский историко-краеведческий музей.