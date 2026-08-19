ИВАНОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ИВАНОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Ио­ан­но-Пред­те­чен­ский во имя Ро­ж­де­ст­ва святого Иоан­на Пред­те­чи) - один из древ­ней­ших мо­на­сты­рей Псков­ской зем­ли.

Ос­но­ван, по пре­да­нию, княгиней Ев­фро­си­ни­ей Рог­вол­дов­ной (в монашестве Ев­праксией ), суп­ру­гой псков­ско­го князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча, около 1240 года; по современным исследованиям (А. И. Комеч) - в 1140 году. Слу­жил усы­паль­ни­цей псков­ских кня­гинь (в XIX веке и гу­бер­на­то­ров Пско­ва). На­хо­дясь в За­ве­ли­чье, без за­щи­ты городских стен, не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся ра­зо­ре­нию во вре­мя во­енных дей­ст­вий. В XVII веке в его вла­де­ни­ях чис­ли­лось 13 де­ре­вень и 33 пус­то­ши. В 1764 году Ивановский монастырь был от­не­сён ко 2-му клас­су. За­крыт в 1923 году, при­ход­ское бо­го­слу­же­ние в со­бо­ре Ро­ж­де­ст­ва святого Ио­ан­на Пред­те­чи во­зоб­но­ви­лось в 1993 году.

Трёх­гла­вый 6-столп­ный со­бор Ро­ж­де­ст­ва святого Ио­ан­на Пред­те­чи с по­за­ко­мар­ным по­кры­ти­ем воз­ве­дён нов­го­род­ски­ми мас­те­ра­ми пред­по­ло­жи­тель­но во второй четверти XII века (его плин­фа близ­ка плин­фе со­бо­ра Ми­ро­жско­го мо­на­сты­ря) по об­раз­цу Ро­ж­де­ст­вен­ско­го со­бо­ра Ан­то­ние­ва мо­на­сты­ря в Нов­го­ро­де. 2 западные гла­вы с силь­но вы­тя­ну­ты­ми ба­ра­ба­на­ми пред­на­зна­че­ны для ос­ве­ще­ния хор. Двух­про­лёт­ная звон­ни­ца на южной сте­не по­став­ле­на в XVI веке, западный при­твор при­стро­ен в XVII веке.

Скром­ная от­дел­ка фа­са­дов со­сто­ит из ар­ка­тур­но­го поя­ска ба­ра­ба­нов. В восточной час­ти чет­ве­ри­ка - уни­каль­ные круг­лые ок­на. Фраг­мен­ты рос­пи­сей в верх­них ок­нах и на центральной ап­си­де (XII век). Со­бор рес­тав­ри­ро­ван в 1948-1949 годах (П. Н. Мак­си­мов) и 1978-1991 годах (С. П. Ми­хай­лов). Ка­мен­ная ог­ра­да (1805 год) и клад­би­ще уни­что­же­ны в 1920-е годы. При­дель­ный храм Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (XVIII век, пе­ре­стро­ен в 1846 и 1907-1908 годах) и ко­ло­коль­ня (1883 год) ра­зо­бра­ны при рес­тав­рации.

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