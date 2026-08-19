ИВАНОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ИВАНОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Иоанно-Предтеченский во имя Рождества святого Иоанна Предтечи) - один из древнейших монастырей Псковской земли.
Основан, по преданию, княгиней Евфросинией Рогволдовной (в монашестве Евпраксией), супругой псковского князя Ярослава Владимировича, около 1240 года; по современным исследованиям (А. И. Комеч) - в 1140 году. Служил усыпальницей псковских княгинь (в XIX веке и губернаторов Пскова). Находясь в Завеличье, без защиты городских стен, неоднократно подвергался разорению во время военных действий. В XVII веке в его владениях числилось 13 деревень и 33 пустоши. В 1764 году Ивановский монастырь был отнесён ко 2-му классу. Закрыт в 1923 году, приходское богослужение в соборе Рождества святого Иоанна Предтечи возобновилось в 1993 году.
Трёхглавый 6-столпный собор Рождества святого Иоанна Предтечи с позакомарным покрытием возведён новгородскими мастерами предположительно во второй четверти XII века (его плинфа близка плинфе собора Мирожского монастыря) по образцу Рождественского собора Антониева монастыря в Новгороде. 2 западные главы с сильно вытянутыми барабанами предназначены для освещения хор. Двухпролётная звонница на южной стене поставлена в XVI веке, западный притвор пристроен в XVII веке.
Скромная отделка фасадов состоит из аркатурного пояска барабанов. В восточной части четверика - уникальные круглые окна. Фрагменты росписей в верхних окнах и на центральной апсиде (XII век). Собор реставрирован в 1948-1949 годах (П. Н. Максимов) и 1978-1991 годах (С. П. Михайлов). Каменная ограда (1805 год) и кладбище уничтожены в 1920-е годы. Придельный храм Святого Андрея Первозванного (XVIII век, перестроен в 1846 и 1907-1908 годах) и колокольня (1883 год) разобраны при реставрации.