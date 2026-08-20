ИВАНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ОСИПОВИЧ

ИВАНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ОСИПОВИЧ - российский китаист.

В 1885 году окон­чил факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета. В 1887 году за­щи­тил ма­ги­стер­скую диссертацию «Ино­род­цы юго-за­пад­но­го Ки­тая», в 1889 году - док­тор­скую диссертацию «Юньнань­ские ино­род­цы в пе­ри­од ди­на­стий Юань, Мин и Дай Цин». В 1889-1891 годах на­хо­дил­ся в на­учной ко­ман­ди­ров­ке в Ки­тае и Мань­чжу­рии.

С 1891 года за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской и на­учной дея­тель­но­стью в Санкт-Пе­тербургском университете. Внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие российского ки­тае­ве­де­ния.

Ав­тор ис­то­рического ис­сле­до­ва­ния «О по­ко­ре­нии Ти­бе­та» (1880), тру­да «По­соль­ст­во Спа­фа­ри» (1887), по­свя­щён­но­го русско-китайским от­но­ше­ни­ям, и др.

Боль­шое на­учное зна­че­ние име­ли ра­бо­ты Ивановского по ис­то­рии буд­диз­ма : «Ле­ген­да о ста­туе Буд­ды» (1887), «Ти­бет­ский пе­ре­вод "По­сла­ния к уче­ни­ку"» (1889), «Буд­дий­ская по­ка­ян­ная мо­лит­ва» (1899), «О ки­тай­ском пе­ре­во­де буд­дий­ско­го сбор­ни­ка Jata-kamala» (1893).

Со­ста­ви­тель хре­сто­ма­тий и сло­ва­рей: «Мань­чжур­ская хре­сто­ма­тия» (выпуски 1-2, 1893-1895), «Ки­тай­ские пес­ни в Се­вер­ной Мань­чжу­рии» (1893), «Mand­juri­ca» (1894), «Ки­тай­ская хре­сто­ма­тия» (выпуски 2-3, 1894-1898).