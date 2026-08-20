ИВАНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ОСИПОВИЧ
ИВАНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ОСИПОВИЧ - российский китаист.
В 1885 году окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета. В 1887 году защитил магистерскую диссертацию «Инородцы юго-западного Китая», в 1889 году - докторскую диссертацию «Юньнаньские инородцы в период династий Юань, Мин и Дай Цин». В 1889-1891 годах находился в научной командировке в Китае и Маньчжурии.
С 1891 года занимался преподавательской и научной деятельностью в Санкт-Петербургском университете. Внёс значительный вклад в развитие российского китаеведения.
Автор исторического исследования «О покорении Тибета» (1880), труда «Посольство Спафари» (1887), посвящённого русско-китайским отношениям, и др.
Большое научное значение имели работы Ивановского по истории буддизма: «Легенда о статуе Будды» (1887), «Тибетский перевод "Послания к ученику"» (1889), «Буддийская покаянная молитва» (1899), «О китайском переводе буддийского сборника Jata-kamala» (1893).
Составитель хрестоматий и словарей: «Маньчжурская хрестоматия» (выпуски 1-2, 1893-1895), «Китайские песни в Северной Маньчжурии» (1893), «Mandjurica» (1894), «Китайская хрестоматия» (выпуски 2-3, 1894-1898).