ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­же­на в цен­тре Ев­ропейской час­ти Рос­сии. Вхо­дит в Центральный фе­де­раль­ный ок­руг. Площадь 21,4 тыс. км2. Население 1087,9 тысяч человек (2007 год; 1288 тысяч человек в 1959 году; 1297 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Ива­но­во . Административно-территораиальное де­ле­ние: 21 рай­он, 17 го­ро­дов, 14 по­сёл­ков городского ти­па.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Древ­ней­шие ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии современной Ивановской области от­но­сят­ся к ме­зо­ли­ту (бу­тов­ская куль­ту­ра) и да­ти­ру­ют­ся около VII-го тысячелетия до н. э., но на­ли­чие па­лео­ли­тических па­мят­ни­ков на со­сед­них тер­ри­то­ри­ях по­зво­ля­ет пред­по­ла­гать бо­лее ран­нее по­яв­ле­ние лю­дей и здесь. В не­оли­те на ос­но­ве этих тра­ди­ций воз­ник­ла верх­не­волж­ская куль­ту­ра, ко­то­рую сме­ни­ли лья­лов­ская куль­ту­ра и ба­лах­нин­ская куль­ту­ра, позд­нее - во­ло­сов­ская куль­ту­ра. В брон­зо­вом ве­ке здесь рас­про­стра­ня­ют­ся при­шлые фать­я­нов­ская куль­ту­ра, за­тем - аба­шев­ская куль­ту­ра. На ос­но­ве во­ло­сов­ских, аба­шев­ских и фать­я­нов­ских тра­ди­ций фор­ми­ру­ют­ся т. н. фать­я­но­ид­ные древ­но­сти (тер­ри­то­рия Ивановской области вхо­дит в аре­ал чир­ков­ской куль­ту­ры). В середине II-го тысячелетия до н. э. сю­да про­ни­ка­ют но­си­те­ли позд­ня­ков­ской куль­ту­ры. В ре­зуль­та­те син­те­за ме­ст­ных и при­шлых тра­ди­ций в кон­це брон­зо­во­го ве­ка скла­ды­ва­ет­ся тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ра, раз­ви­тие ко­то­рой про­дол­жи­лось в на­ча­ле ран­не­го же­лез­но­го ве­ка. На её ос­но­ве к середине I-го тыcячелетия до н. э. в Верх­нем По­вол­жье, ку­да вхо­дит Ивановская область, сло­жил­ся один из ва­ри­антов дья­ков­ской куль­ту­ры. С про­дол­же­ни­ем этих тра­ди­ций свя­зы­ва­ют фор­ми­ро­ва­ние ме­ри и му­ро­мы, па­мят­ни­ки ко­то­рых на тер­ри­то­рии Ивановской области от­но­сят­ся ко второй половине I-го - началу II-го тысячелетия н. э.

С середины X века на тер­ри­то­рии Ивановской области по­яв­ля­ют­ся сла­вя­не. Их наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки из­вест­ны на юго-за­па­де Ивановской области и, ве­ро­ят­но, свя­за­ны с Суз­даль­ским ополь­ем. За­се­ле­ние Верх­не­го По­вол­жья в основном шло из Нов­го­род­ской зем­ли, в рай­оне Ки­неш­мы про­сле­же­но влия­ние сла­вя­ни­зи­ро­ван­ных фин­но-уг­ров из бас­сей­на реки Клязь­ма, на уча­сток Юрь­е­вец - Пу­чеж но­вое на­се­ле­ние при­шло, ве­ро­ят­но, по Вол­ге от Го­род­ца-Ра­ди­ло­ва. К XII-XIII векам ме­ст­ное на­се­ле­ние бы­ло сла­вя­ни­зи­ро­ва­но и его куль­ту­ра ста­ла ча­стью древ­не­рус­ской. Современные тер­ри­то­рия Ивановской области яв­ля­лась ок­раи­ной Вла­ди­мир­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва, на ру­бе­же XII-XIII веков здесь воз­ник­ли древ­ней­шие го­ро­да - Плёс и Юрь­е­вец. В XIV-XV веках По­вол­жье во­шло в со­став Мо­с­ков­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва, в этот пе­ри­од воз­ник­ли пер­вые мо­на­сты­ри - Ма­ка­ри­ев-Ре­шем­ский, Ни­ко­ло-Шар­том­ский и др. В XV-XVI веках тер­ри­то­рия под­вер­га­лась ка­зан­ских ха­нов на­бе­гам. В 1410 году великим князем мо­с­ков­ским Ва­си­ли­ем I Дмит­рие­ви­чем во­зоб­нов­ле­на кре­пость Плёс, вос­ста­нов­лен Юрь­е­вец. К 1429 году от­но­сит­ся пер­вое упо­ми­на­ние о го­ро­дах Лух и Ки­неш­ма, к 1539 году - о Шуе. Во вре­мя прав­ле­ния Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го тер­ри­то­рия Ивановской области во­шла в оп­рич­ни­ну. В XVI веке зем­ля­ми здесь вла­де­ли кня­зья Шуй­ские, Бель­ские, Ме­зец­кие, Ба­ря­тин­ские, в XVII веке - кня­зья Чер­кас­ские, По­жар­ские, Го­ли­цы­ны, дво­ря­не Пуш­ки­ны (пред­кам А. С. Пуш­ки­на при­над­ле­жа­ло село Леж­нё­во).

Осе­нью 1608 года, в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века, от­ря­ды по­ля­ков и «ту­шин­цев» - сто­рон­ни­ков Лже­дмит­рия II - за­хва­ти­ли Гав­ри­лов­скую сло­бо­ду (ны­не город Гав­ри­лов По­сад ), город Плёс, село Ива­но­во. В феврале 1609 года от­ря­ды, сфор­ми­ро­ван­ные в Ки­неш­ме под ру­ко­во­дством ме­ст­но­го вое­во­ды Ф. А. Бо­бо­ры­ки­на, на­нес­ли по­ля­кам и «ту­шин­цам» по­ра­же­ние под селом Ду­ни­ло­во. В мае то­го же го­да Ки­неш­ма бы­ла ра­зо­ре­на от­ря­дом А. И. Ли­сов­ско­го.

В конце 1611 года в селе Муг­рее­во-Ни­коль­ское (ны­не Юж­ский район Ивановской области), ро­до­вую вот­чи­ну князя Д. М. По­жар­ско­го, при­бы­ли по­слан­цы из Ниж­не­го Нов­го­ро­да, в т. ч. К. Ми­нин, здесь бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние о том, что По­жар­ский воз­гла­вит Вто­рое опол­че­ние 1611-1612 годов. Вес­ной 1612 года жи­те­ли Юрь­ев­ца и Ки­неш­мы при­сое­ди­ни­лись к опол­че­нию, а так­же ока­за­ли ему по­мощь день­га­ми.

Не­пло­до­ро­дие зе­мель вы­ну­ж­да­ло кре­сть­ян за­ни­мать­ся различными ре­мёс­ла­ми - куз­неч­ным, гон­чар­ным, ко­же­вен­ным и ов­чин­но-шуб­ным про­мыс­лом. Раз­ви­ва­лась так­же тор­гов­ля. Основными транс­порт­ны­ми ар­те­рия­ми ре­гио­на яв­ля­лись ре­ки Вол­га, Те­за, Нерль, Лух, Уводь, по ко­то­рым в XVII веке осу­ще­ст­в­лял­ся «стру­го­вой ход». До середины XIX века од­ним из главных пор­тов был город Плёс на реке Вол­га. Че­рез Гав­ри­лов­скую сло­бо­ду, село Леж­нё­во, го­ро­да Шую и Лух про­хо­ди­ла од­на из важ­ных су­хо­пут­ных до­рог Рос­сии - Стро­мын­ский тор­го­вый тракт. По­сле рас­ко­ла в РПЦ в По­вол­жье воз­ник­ли мно­го­численные по­се­ле­ния ста­ро­об­ряд­цев.

В со­от­вет­ст­вии с гу­берн­ской ре­фор­мой 1708 года Шуй­ский и Лух­ский уез­ды во­шли в со­став Мо­с­ков­ской гу­бер­нии, Ки­не­шем­ский уезд - в со­став Ар­хан­ге­ло­го­род­ской губернии. С начала XVIII века раз­ви­ва­лось тек­стиль­ное про­изводство, основным сырь­ём для ко­то­ро­го слу­жил вы­ра­щи­вае­мый в крае лён. Пер­вая тек­стиль­ная ма­ну­фак­ту­ра воз­ник­ла в селе Кох­ма около 1720 года и при­над­ле­жа­ла голландскому про­мыш­лен­ни­ку Я. Та­ме­су. Тек­стиль­ные ма­ну­фак­ту­ры бы­ли от­кры­ты так­же куп­ца­ми Гряз­но­вы­ми и Та­ла­но­вы­ми в Ки­неш­ме, Хол­ще­ви­ко­вы­ми, Но­со­вы­ми, Ши­ло­вы­ми, Кор­ни­ло­вы­ми в Шуе, Ка­рет­ни­ко­вы­ми в селе Тей­ко­во. На них про­из­во­ди­лись льня­ные тка­ни (в т. ч. для об­мун­ди­ро­ва­ния ар­мии) и па­ру­си­на для фло­та.

С 1778 года северная и восточная час­ти современной Ивановской области вхо­ди­ли в со­став Ко­ст­ром­ской гу­бер­нии, южная и западная час­ти - Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии. В первой тре­ти XIX века в ме­ст­ной тек­стиль­ной промышленности стал ис­поль­зо­вать­ся американский хло­пок. Зна­чительная часть промышленного по­тен­циа­ла со­сре­до­то­чи­ва­лась в сё­лах (Бо­няч­ки, Ви­чу­га, На­во­ло­ки, Род­ни­ки, Те­зи­но, Тей­ко­во, Се­ре­да, Южа), рас­по­ло­жен­ных близ круп­ных фаб­рик, на ко­то­рых тру­ди­лись кре­сть­я­не.

Во второй половине XIX века бы­ли по­строе­ны Шуй­ско-Ива­нов­ская железная дорога, а так­же ли­нии Алек­сан­д­ров - Ива­но­во-Воз­не­сенск (1872-1896 годы), Не­рех­та - Се­ре­да (1898 год), Юрь­ев-Поль­ский - Тей­ко­во (1899 год) и др.

В этот пе­ри­од круп­ней­ши­ми пред­при­ятия­ми яв­ля­лись фаб­ри­ки Ка­рет­ни­ко­вых (Шуй­ский уезд), Дер­бе­нё­вых (Ков­ров­ский и Шуй­ский уез­ды), Кра­силь­щи­ко­вых (село Род­ни­ки Юрь­е­вец­ко­го уезда), Ко­но­ва­ло­вых (поселок Бо­няч­ки и село Ка­мен­ка Ки­не­шем­ско­го уезда). Многие тек­стиль­ные пред­при­ятия бы­ли ак­цио­ни­ро­ва­ны. Товарищество ма­ну­фак­тур А. Ка­рет­ни­ко­вой с сы­новь­я­ми (ос­но­ва­но в 1877 году) вла­де­ло сит­це­на­бив­ной (от­кры­та в 1787 году), бу­ма­го­пря­диль­ной (начало 1800-х годов) фаб­ри­ка­ми в Шуй­ском уезде, близ села Тей­ко­во; Товарищество ма­ну­фак­ту­ры брать­ев Г. и А. Гор­бу­но­вых (1882 год) - ма­ну­фак­ту­рой по об­ра­бот­ке пря­жи (1826 год), ткац­кой (1869 год) и пря­диль­ной (1892 год) фаб­ри­ка­ми близ села Се­ре­да в Не­рехт­ском уезде (ны­не Фур­ма­нов­ская пря­диль­но-ткац­кая фаб­ри­ка № 2). Товарищество ма­ну­фак­тур Н. Т. Дер­бе­нё­ва сы­но­вья (уч­реж­де­но в 1887 году) вла­де­ло сит­це­на­бив­ной (1837 год), от­бель­ной (1892 год), ткац­кой (1893 год) и пря­диль­ной (1897 год) фаб­ри­ка­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми в Ков­ров­ском и Шуй­ском уез­дах. Товариществу ма­ну­фак­тур А. Кра­силь­щи­ко­вой с сы­новь­я­ми (ос­но­ва­но в 1894 году) при­над­ле­жал тек­стиль­ный ком­плекс пол­но­го цик­ла: кра­силь­но-от­бель­ная (1820 год), ткац­кая (1860-е годы), пря­диль­ная (1898 год) фаб­ри­ки, в 1918 году на их ос­но­ве об­ра­зо­ва­на Род­ни­ков­ская ма­ну­фак­ту­ра «Боль­ше­вик» (с 1928 года Род­ни­ков­ский ме­лан­же­вый ком­би­нат «Боль­ше­вик»; ны­не пред­при­ятие при­над­ле­жит ком­па­нии «Род­ни­ки-Тек­стиль»). Наи­бо­лее круп­ным бы­ло Товарищество ма­ну­фак­тур Ива­на Ко­но­ва­ло­ва с сы­ном (ус­тав ут­верж­дён в 1898 году), вла­дев­шее ком­плек­сом пред­при­ятий в фаб­рич­ных поселках Бо­няч­ки и селе Ка­мен­ка, в 1913 году его основной ка­пи­тал со­став­лял около 7 млн. рублей.

В 1914 году на пред­при­яти­ях края на­счи­ты­ва­лось 154,9 тыс. ра­бо­чих, в т. ч. 151,3 тыс. человек - в тек­стиль­ной от­рас­ли. Ин­ду­ст­рию от­ли­ча­ла вы­со­кая кон­цен­тра­ция про­изводства [на фаб­ри­ке Кра­силь­щи­ко­вых в Род­ни­ках ра­бо­та­ли 8,2 тыс. человек, на фаб­ри­ке Сквор­цо­вых в Се­ре­де - 6,5 тыс. человек, на фаб­ри­ке Ка­рет­нико­вых в Тей­ко­ве (ос­но­ва­на в 1787 году) - 6 тыс. человек].

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года в основных промышленных цен­трах бы­ли соз­да­ны Со­ве­ты, во гла­ве ко­то­рых стоя­ли боль­ше­ви­ки. В кон­це октября 1917 года власть пе­ре­шла к ним мир­ным пу­тём, т. к. мень­ше­ви­ки, эсе­ры и др. пар­тии влия­ни­ем сре­ди на­се­ле­ния не поль­зо­ва­лись. 20.06.1918 года соз­да­на Ива­но­во-Воз­не­сен­ская гу­бер­ния. В пе­ри­од Гражданской вой­ны 1917-1922 годов её тер­ри­то­рия не бы­ла за­тро­ну­та мас­штаб­ны­ми во­енными столк­но­ве­ния­ми, дей­ст­во­ва­ли от­ря­ды «зе­лё­ных» - кре­сть­ян, не­до­воль­ных советской вла­стью. Промышленность гу­бер­нии в 1918-1920 годах пре­кра­ти­ла ра­бо­ту, т. к. не по­сту­па­ло основное сы­рьё - хло­пок из Средней Азии, отре­занной от РСФСР. Фаб­рич­ные сё­ла бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в го­ро­да: Се­ре­да, Тей­ко­во и Род­ни­ки (1918 год), Ви­чу­га, Южа и Кох­ма (1925 год) и др. По­лу­чи­ли раз­ви­тие народные про­мыс­лы: в 1934 году в поселке Хо­луй на­ча­ла ра­бо­тать ар­тель ху­дож­ни­ков-ми­ниа­тю­ри­стов, чем бы­ло по­ло­же­но на­ча­ло искусству хо­луй­ской ми­ниа­тю­ры.

В 1929 году тер­ри­то­рия Ива­но­во-Воз­не­сен­ской губернии в со­от­вет­ст­вии с но­вым рай­они­ро­ва­ни­ем СССР бы­ла вклю­че­на в со­став об­ра­зо­ван­ной Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной об­лас­ти. 11.03.1936 года на её тер­ри­то­рии об­ра­зо­ва­на са­мо­сто­ятельная Ива­нов­ская область (вклю­ча­ла 3 уез­да Вла­ди­мир­ской губернии и 7 уез­дов Ко­ст­ром­ской губернии). Де­ли­лась на 19 рай­онов.

В го­ды ин­ду­ст­риа­ли­за­ции многие пред­при­ятия ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны, сре­ди них - Юж­ская хлоп­ча­то­бу­маж­ная фаб­ри­ка (1850-е годы, ны­не при­над­ле­жит ком­па­нии «Юж­ская пря­диль­но-ткац­кая фаб­ри­ка»); Но­вая Ива­но­во-Воз­не­сен­ская ма­ну­фак­ту­ра (ос­но­ва­на в 1840 году как фаб­ри­ка З. Л. Ко­куш­ки­на, в 1950-1990-х годах но­си­ла имя Н. А. Жи­де­лё­ва).

В 1944 году часть тер­ри­то­рии Ивановской области (с го­ро­да­ми Алек­сан­д­ров, Вла­ди­мир, Вяз­ни­ки, Го­ро­хо­вец, Гусь-Хру­сталь­ный, Ка­ра­ба­но­во, Ков­ров, Коль­чу­ги­но, Стру­ни­но, Су­до­гда, Суз­даль, Юрь­ев-Поль­ский) пе­ре­да­на во вновь об­ра­зо­ван­ную Вла­ди­мир­скую об­ласть.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)