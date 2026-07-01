ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.
Расположена в центре Европейской части России. Входит в Центральный федеральный округ. Площадь 21,4 тыс. км2. Население 1087,9 тысяч человек (2007 год; 1288 тысяч человек в 1959 году; 1297 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Иваново. Административно-территораиальное деление: 21 район, 17 городов, 14 посёлков городского типа.
Исторический очерк
Древнейшие археологические памятники на территории современной Ивановской области относятся к мезолиту (бутовская культура) и датируются около VII-го тысячелетия до н. э., но наличие палеолитических памятников на соседних территориях позволяет предполагать более раннее появление людей и здесь. В неолите на основе этих традиций возникла верхневолжская культура, которую сменили льяловская культура и балахнинская культура, позднее - волосовская культура. В бронзовом веке здесь распространяются пришлые фатьяновская культура, затем - абашевская культура. На основе волосовских, абашевских и фатьяновских традиций формируются т. н. фатьяноидные древности (территория Ивановской области входит в ареал чирковской культуры). В середине II-го тысячелетия до н. э. сюда проникают носители поздняковской культуры. В результате синтеза местных и пришлых традиций в конце бронзового века складывается текстильной керамики культура, развитие которой продолжилось в начале раннего железного века. На её основе к середине I-го тыcячелетия до н. э. в Верхнем Поволжье, куда входит Ивановская область, сложился один из вариантов дьяковской культуры. С продолжением этих традиций связывают формирование мери и муромы, памятники которых на территории Ивановской области относятся ко второй половине I-го - началу II-го тысячелетия н. э.
С середины X века на территории Ивановской области появляются славяне. Их наиболее ранние памятники известны на юго-западе Ивановской области и, вероятно, связаны с Суздальским опольем. Заселение Верхнего Поволжья в основном шло из Новгородской земли, в районе Кинешмы прослежено влияние славянизированных финно-угров из бассейна реки Клязьма, на участок Юрьевец - Пучеж новое население пришло, вероятно, по Волге от Городца-Радилова. К XII-XIII векам местное население было славянизировано и его культура стала частью древнерусской. Современные территория Ивановской области являлась окраиной Владимирского великого княжества, на рубеже XII-XIII веков здесь возникли древнейшие города - Плёс и Юрьевец. В XIV-XV веках Поволжье вошло в состав Московского великого княжества, в этот период возникли первые монастыри - Макариев-Решемский, Николо-Шартомский и др. В XV-XVI веках территория подвергалась казанских ханов набегам. В 1410 году великим князем московским Василием I Дмитриевичем возобновлена крепость Плёс, восстановлен Юрьевец. К 1429 году относится первое упоминание о городах Лух и Кинешма, к 1539 году - о Шуе. Во время правления Ивана IV Васильевича Грозного территория Ивановской области вошла в опричнину. В XVI веке землями здесь владели князья Шуйские, Бельские, Мезецкие, Барятинские, в XVII веке - князья Черкасские, Пожарские, Голицыны, дворяне Пушкины (предкам А. С. Пушкина принадлежало село Лежнёво).
Осенью 1608 года, в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века, отряды поляков и «тушинцев» - сторонников Лжедмитрия II - захватили Гавриловскую слободу (ныне город Гаврилов Посад), город Плёс, село Иваново. В феврале 1609 года отряды, сформированные в Кинешме под руководством местного воеводы Ф. А. Боборыкина, нанесли полякам и «тушинцам» поражение под селом Дунилово. В мае того же года Кинешма была разорена отрядом А. И. Лисовского.
В конце 1611 года в селе Мугреево-Никольское (ныне Южский район Ивановской области), родовую вотчину князя Д. М. Пожарского, прибыли посланцы из Нижнего Новгорода, в т. ч. К. Минин, здесь было достигнуто соглашение о том, что Пожарский возглавит Второе ополчение 1611-1612 годов. Весной 1612 года жители Юрьевца и Кинешмы присоединились к ополчению, а также оказали ему помощь деньгами.
Неплодородие земель вынуждало крестьян заниматься различными ремёслами - кузнечным, гончарным, кожевенным и овчинно-шубным промыслом. Развивалась также торговля. Основными транспортными артериями региона являлись реки Волга, Теза, Нерль, Лух, Уводь, по которым в XVII веке осуществлялся «струговой ход». До середины XIX века одним из главных портов был город Плёс на реке Волга. Через Гавриловскую слободу, село Лежнёво, города Шую и Лух проходила одна из важных сухопутных дорог России - Стромынский торговый тракт. После раскола в РПЦ в Поволжье возникли многочисленные поселения старообрядцев.
В соответствии с губернской реформой 1708 года Шуйский и Лухский уезды вошли в состав Московской губернии, Кинешемский уезд - в состав Архангелогородской губернии. С начала XVIII века развивалось текстильное производство, основным сырьём для которого служил выращиваемый в крае лён. Первая текстильная мануфактура возникла в селе Кохма около 1720 года и принадлежала голландскому промышленнику Я. Тамесу. Текстильные мануфактуры были открыты также купцами Грязновыми и Талановыми в Кинешме, Холщевиковыми, Носовыми, Шиловыми, Корниловыми в Шуе, Каретниковыми в селе Тейково. На них производились льняные ткани (в т. ч. для обмундирования армии) и парусина для флота.
С 1778 года северная и восточная части современной Ивановской области входили в состав Костромской губернии, южная и западная части - Владимирской губернии. В первой трети XIX века в местной текстильной промышленности стал использоваться американский хлопок. Значительная часть промышленного потенциала сосредоточивалась в сёлах (Бонячки, Вичуга, Наволоки, Родники, Тезино, Тейково, Середа, Южа), расположенных близ крупных фабрик, на которых трудились крестьяне.
Во второй половине XIX века были построены Шуйско-Ивановская железная дорога, а также линии Александров - Иваново-Вознесенск (1872-1896 годы), Нерехта - Середа (1898 год), Юрьев-Польский - Тейково (1899 год) и др.
В этот период крупнейшими предприятиями являлись фабрики Каретниковых (Шуйский уезд), Дербенёвых (Ковровский и Шуйский уезды), Красильщиковых (село Родники Юрьевецкого уезда), Коноваловых (поселок Бонячки и село Каменка Кинешемского уезда). Многие текстильные предприятия были акционированы. Товарищество мануфактур А. Каретниковой с сыновьями (основано в 1877 году) владело ситценабивной (открыта в 1787 году), бумагопрядильной (начало 1800-х годов) фабриками в Шуйском уезде, близ села Тейково; Товарищество мануфактуры братьев Г. и А. Горбуновых (1882 год) - мануфактурой по обработке пряжи (1826 год), ткацкой (1869 год) и прядильной (1892 год) фабриками близ села Середа в Нерехтском уезде (ныне Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2). Товарищество мануфактур Н. Т. Дербенёва сыновья (учреждено в 1887 году) владело ситценабивной (1837 год), отбельной (1892 год), ткацкой (1893 год) и прядильной (1897 год) фабриками, расположенными в Ковровском и Шуйском уездах. Товариществу мануфактур А. Красильщиковой с сыновьями (основано в 1894 году) принадлежал текстильный комплекс полного цикла: красильно-отбельная (1820 год), ткацкая (1860-е годы), прядильная (1898 год) фабрики, в 1918 году на их основе образована Родниковская мануфактура «Большевик» (с 1928 года Родниковский меланжевый комбинат «Большевик»; ныне предприятие принадлежит компании «Родники-Текстиль»). Наиболее крупным было Товарищество мануфактур Ивана Коновалова с сыном (устав утверждён в 1898 году), владевшее комплексом предприятий в фабричных поселках Бонячки и селе Каменка, в 1913 году его основной капитал составлял около 7 млн. рублей.
В 1914 году на предприятиях края насчитывалось 154,9 тыс. рабочих, в т. ч. 151,3 тыс. человек - в текстильной отрасли. Индустрию отличала высокая концентрация производства [на фабрике Красильщиковых в Родниках работали 8,2 тыс. человек, на фабрике Скворцовых в Середе - 6,5 тыс. человек, на фабрике Каретниковых в Тейкове (основана в 1787 году) - 6 тыс. человек].
После Февральской революции 1917 года в основных промышленных центрах были созданы Советы, во главе которых стояли большевики. В конце октября 1917 года власть перешла к ним мирным путём, т. к. меньшевики, эсеры и др. партии влиянием среди населения не пользовались. 20.06.1918 года создана Иваново-Вознесенская губерния. В период Гражданской войны 1917-1922 годов её территория не была затронута масштабными военными столкновениями, действовали отряды «зелёных» - крестьян, недовольных советской властью. Промышленность губернии в 1918-1920 годах прекратила работу, т. к. не поступало основное сырьё - хлопок из Средней Азии, отрезанной от РСФСР. Фабричные сёла были преобразованы в города: Середа, Тейково и Родники (1918 год), Вичуга, Южа и Кохма (1925 год) и др. Получили развитие народные промыслы: в 1934 году в поселке Холуй начала работать артель художников-миниатюристов, чем было положено начало искусству холуйской миниатюры.
В 1929 году территория Иваново-Вознесенской губернии в соответствии с новым районированием СССР была включена в состав образованной Ивановской промышленной области. 11.03.1936 года на её территории образована самостоятельная Ивановская область (включала 3 уезда Владимирской губернии и 7 уездов Костромской губернии). Делилась на 19 районов.
В годы индустриализации многие предприятия реконструированы, среди них - Южская хлопчатобумажная фабрика (1850-е годы, ныне принадлежит компании «Южская прядильно-ткацкая фабрика»); Новая Иваново-Вознесенская мануфактура (основана в 1840 году как фабрика З. Л. Кокушкина, в 1950-1990-х годах носила имя Н. А. Жиделёва).
В 1944 году часть территории Ивановской области (с городами Александров, Владимир, Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Карабаново, Ковров, Кольчугино, Струнино, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский) передана во вновь образованную Владимирскую область.