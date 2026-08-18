ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СТАЧКИ

Иваново-Вознесенские стачки — массовые забастовки рабочих-текстильщиков Иваново-Вознесенска 12 мая — 23 июля 1905, во время Революции 1905—1907 .

Были вызваны тяжелыми условиями труда, низкой заработной платой, развитой системой штрафов. Среди лидеров стачки были члены РСДРП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза ) М.В. Фрунзе, Ф.А. Афанасьев, С.И. Балашов. Стачка распространилась на весь текстильный район города и переросла в политическую. Основными требованиями были: введение 8-часового рабочего дня, повышение зарплат, отмена штрафов, ликвидация фабричной полиции, свободы слова, союзов, печати, стачек, созыв Учредительного собрания и др. 15 мая 1905 рабочие создали для представительства своих интересов Собрание уполномоченных депутатов, которое стало первым в России Советом рабочих депутатов (151 депутат). Собрание (Совет) вело переговоры с представителями властей, оказывало помощь бастующим и их семьям, поддерживало порядок в городе во время забастовки. Была создана боевая дружина рабочих. 3 июня 1905 у реки Талка митинг рабочих был расстрелян войсками. Однако забастовка продолжалась и была прекращена позднее по причине голода.

Лит.:Всеобщая стачка Иваново-Вознесенских рабочих летом 1905 года. Иваново, 1940; Ленин В. И. Всеобщая стачка иваново-вознесенских рабочих в 1905 г. Сборник документов и материалов // Кровавые дни в Москве. Т. 9. Иваново, 1955; Экземплярский П. М. История города Иванова. Ч. 1. Иваново, 1958; Новиков А. В. Иваново-Вознесенская общегородская стачка 1905 года: новые ракурсы изучения // Исторический журнал. 2013. № 6 (18).