ИВАНОВО (ГОРОД)

ИВАНОВО - го­род в Рос­сии, административный центр Ива­нов­ской области .

Население 409,0 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в центральной час­ти об­лас­ти, на реке Уводь. Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ива­но­во-Юж­ный (ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся, 2007 год).

Древ­ней­шие ар­хео­ло­гические дан­ные о по­се­ле­нии на мес­те села Ива­но­во от­но­сят­ся к XIV-XV векам. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках в феврале 1609 года, ко­гда в хо­де Речи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века оно бы­ло за­хва­че­но от­ря­дом А. И. Ли­сов­ско­го. В XVII веке им вла­де­ли кня­зья Шуй­ские и Чер­кас­ские. К конwe XVII века се­ло ста­ло круп­ным ре­мес­лен­ным цен­тром, где главным за­ня­тия­ми на­се­ле­ния бы­ли тек­стиль­ное ре­мес­ло, вы­дел­ка льня­ных хол­стов, их кра­ше­ние и на­бой­ка. В начале XVIII века село Ива­но­во пе­ре­шло во вла­де­ние Ше­ре­ме­те­вых. В 1708-1778 годах вхо­ди­ло в со­став Шуй­ско­го уезда Московской губернии. В 1742 году кре­по­ст­ной кре­сть­я­нин Г. Бут­ри­мов от­крыл здесь од­ну из пер­вых в Российской им­пе­рии ма­ну­фак­тур, вы­пус­кав­ших льня­ные тка­ни, позд­нее ма­ну­фак­ту­ры бы­ли ос­но­ва­ны кре­сть­я­на­ми И. И. Гра­чё­вым (1748-1749 годы), И. М. Яма­нов­ским (1751 год), И. М. Га­ре­ли­ным (1751 год).

В 1778-1918 годах в со­ста­ве Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии (в 1778-1796 годах Вла­ди­мир­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). С конца XVIII века еже­год­но в сен­тяб­ре про­во­ди­лась Кре­сто­воз­дви­жен­ская яр­мар­ка, тор­гов­ля тек­стиль­ной про­дук­ци­ей ве­лась так­же на об­ще­рос­сий­ских яр­мар­ках.

В 1-й тре­ти XIX века в сеое Ива­но­во поя­ви­лось хлоп­ча­то­бу­маж­ное про­изводство, основным сырь­ём для ко­то­ро­го стал американский хло­пок. В 1826 году на пред­при­ятии Д. Спи­ри­до­но­ва бы­ла ус­та­нов­ле­на пер­вая ма­ши­на для пе­ча­та­ния сит­цев, за­тем ма­ши­ны и па­ро­вые дви­га­те­ли поя­ви­лись в ткац­ких и пря­диль­ных за­ве­де­ни­ях. В 1820-1840-х годах близ села Ива­но­во воз­ник­ли Иль­ин­ская, Дмит­ров­ская, Воз­не­сен­ская и Тро­иц­кая сло­бо­ды, где се­ли­лись вы­ку­пив­шие­ся на во­лю «капита́листые» кре­сть­я­не. В 1853 году сло­бо­ды объ­е­ди­ни­лись в Воз­не­сен­ский по­сад, в 1859 году в нём на­хо­ди­лось 34 тек­стиль­ных пред­при­ятия, в т. ч. Н. и П. Дер­бе­нё­вых, Д. А. Бу­ры­ли­на. К середине XIX века село Ива­но­во ста­ло од­ним из важ­ней­ших цен­тров российского тек­стиль­но­го про­изводства, за что по­лу­чи­ло про­зва­ние «рус­ский Ман­че­стер».

В 1868 году че­рез не­го про­шли ли­нии Нов­ки - Ива­но­во (1868 год), Ива­но­во - Ки­неш­ма (1871 год), Ива­но­во - Тей­ко­во (1896 год) Шуй­ско-Ива­нов­ской железной дороги. 21.07(02.08).1871 года по ука­зу императора Алек­сан­д­ра II скло Ива­но­во и Воз­не­сен­ский по­сад объ­е­ди­не­ны в город Ива­но­во-Воз­не­сенск. В 1900 году в нём на­счи­ты­ва­лось 59, главным образом тек­стиль­ных, пред­при­ятий (26,7 тыс. ра­бо­чих, или около 50% на­се­ле­ния го­ро­да). Круп­ней­шие фаб­ри­ки при­над­ле­жа­ли Га­ре­ли­ным, Бу­ры­ли­ным, Зуб­ко­вым, Дер­бе­нё­вым, По­лу­ши­ным, Ган­ду­ри­ным, Ви­то­вым. В начале XX века на фаб­ри­ках го­ро­да вы­пус­ка­лось около 10-11% хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, про­из­во­ди­мых в Российской им­пе­рии.

Б. ч. тка­ней из­го­тав­ли­ва­лась в рас­чё­те на ши­ро­ко­го по­тре­би­те­ля, наи­бо­лее по­пу­ляр­ны­ми ри­сун­ка­ми бы­ли «миль-флор» (мел­кий цве­точ­ный) и «вос­точ­ный огу­рец», в оформ­ле­нии тка­ней от­ра­жа­лись тра­ди­ции народного при­клад­но­го искусства. В 1913 году наи­бо­лее круп­ны­ми фир­ма­ми Ива­но­во-Воз­не­сен­ска бы­ли Товарищество Ку­ва­ев­ской сит­це­на­бив­ной ма­ну­фак­ту­ры [ос­но­ва­но в 1887 году Н. Г. Бу­ры­ли­ным; вла­де­ло сит­це­на­бив­ной фаб­ри­кой (ос­но­ва­на в 1817 году Я. Е. Ку­вае­вым; ны­не «Боль­шая Ива­нов­ская ма­ну­фак­ту­ра»)], Товарищество ма­ну­фак­тур И. Н. Га­ре­ли­на с сы­новь­я­ми [1883 год; вла­де­ло фаб­ри­ка­ми бу­ма­го­ткац­кой, от­бель­ной, а так­же сит­це­на­бив­ной (1855 год; ны­не от­де­лоч­ная фаб­ри­ка «Зи­Ма»)].

В хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 года Ива­но­во-Воз­не­сенск стал цент­ром т. н. Ива­но­во-Воз­не­сен­ской стач­ки, ох­ва­тив­шей и близ­ле­жа­щие го­ро­да - Шую, Ви­чу­гу, Тей­ко­во, Ки­неш­му и др. То­гда же в Ива­но­во-Воз­не­сен­ске соз­дан пер­вый в Рос­сии об­ще­го­род­ской Со­вет ра­бо­чих де­пу­та­тов. В августе 1915 года в го­ро­де про­изош­ла ан­ти­во­ен­ная за­бас­тов­ка, в хо­де ко­то­рой бы­ло рас­стре­ля­но мир­ное ше­ст­вие ра­бо­чих, по­гиб­ли 30 человек. В октябре 1917 года ра­бо­чие фаб­рик Ива­но­во-Воз­не­сен­ска при­ня­ли уча­стие в за­бас­тов­ке, ох­ва­тив­шей так­же тек­стиль­ные пред­при­ятия в Ки­неш­ме , Шуе, Род­ни­ках и др. В ре­зуль­та­те власть в го­ро­де 25.10(07.11).1917 года пе­ре­шла к Со­ве­ту ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. Центр Ива­но­во-Воз­не­сен­ской гу­бер­нии (1918-1929 годы), Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной об­лас­ти (1929-1936 годы), Ива­нов­ской об­лас­ти (с 1936 года).

В конце 1920-х - начале 1930-х годов шло вос­ста­нов­ле­ние промышленности го­ро­да, об­нов­ле­ны и вновь пу­ще­ны ткац­кие фаб­ри­ки, в т. ч. фаб­ри­ка Н. Ви­то­ва (ос­но­ва­на в 1863 году; ны­не от­де­лоч­ная фаб­ри­ка «Крас­ная Тал­ка»). В 1925 году от­кры­та пер­вая в стра­не фаб­ри­ка-кух­ня «Нар­пит». 27.12.1932 года Ива­но­во-Воз­не­сенск пе­ре­име­но­ван в Иваново. В го­ды Великой Отечественной вой­ны пред­при­ятия Иваново вы­пус­ка­ли тка­ни для об­мун­ди­ро­ва­ния, ва­ту и мар­лю. В по­сле­во­ен­ные го­ды обо­ст­ри­лась обо­зна­чив­шая­ся ещё в начале XX века ха­рак­тер­ная для Иваново про­бле­ма дис­про­пор­ции муж­ско­го и жен­ско­го на­се­ле­ния (по­след­нее пре­об­ла­да­ло в свя­зи со зна­чительной до­лей за­ня­то­сти жен­щин на пред­при­яти­ях тек­стиль­ной промышленности). Для её раз­ре­ше­ния в 1950-х годах в Иваново был по­стро­ен ряд пред­при­ятий, ори­ен­ти­ро­ван­ных на при­ме­не­ние муж­ско­го тру­да (за­вод ав­то­кра­нов и др.).

В 1579 году в селе Ива­но­во по­стро­ен По­кров­ский монастырь (сне­сён в 1930-х годах) с Под­мона­стыр­ской сло­бод­кой [со­хра­ни­лись: де­ревянная Ус­пен­ская церковь (конец XVII - начало XVIII веков), ны­не пе­ре­не­се­на на др. ме­сто в го­ро­де; кир­пич­ная при­каз­ная из­ба - т. н. Щуд­ров­ская па­лат­ка (конец XVII века)]. К концу XVIII века сло­жи­лась пря­мо­уголь­ная сеть улиц, поя­ви­лись круп­ные ку­печеские усадь­бы (Е. И. Гра­чё­ва, О. И. Щуд­ро­ва). Жи­лищ­ная за­строй­ка в основном бы­ла де­ре­вян­ной, не­ко­то­рые про­из­водственные со­ору­же­ния (ма­ну­фак­ту­ры и на­бой­ные из­бы) строи­лись из кир­пи­ча. В 1-й половине XIX века в сло­бо­дах близ села Ива­но­во по­строе­ны: на пра­вом бе­ре­гу - церк­ви Ильи Про­ро­ка (1838-1842 годы), Ус­пе­ния и Бла­го­ве­ще­ния (сне­се­на в начале 1970-х годов; обе вторая четверть XIX века); на ле­вом - храм Воз­не­се­ния (1851 год, по об­раз­цо­во­му про­ек­ту К. А. То­на; раз­ру­шен на ру­бе­же 1920-1930-х годов), зда­ния Городской ду­мы и Гос­ти­но­го дво­ра.

Главные ули­цы села Ива­но­во и Воз­не­сен­ско­го по­са­да схо­ди­лись у мос­та че­рез реки Уводь и по­сле объ­е­ди­не­ния се­ла с по­са­дом в 1871 году ста­ли ос­но­вой еди­ной городской улич­ной се­ти. Круп­ные ком­плек­сы тек­стиль­ных пред­при­ятий раз­ме­ща­лись вдоль реки Уводь. Во 2-й половине XIX века строи­лось мно­же­ст­во ку­печеских до­мов с пер­вым кир­пич­ным эта­жом, где раз­ме­ща­лись лав­ки и ма­га­зи­ны, и вто­рым де­ре­вян­ным - жи­лым. В начале XX века куп­цы-фаб­ри­кан­ты за­ка­зы­ва­ли про­ек­ты ве­ду­щим московским зод­чим (И. Е. Бон­да­рен­ко - пас­саж фир­мы «И. А. Со­ко­лов с сы­новь­я­ми», 1910-е годы; П. А. Труб­ни­ко­ву - ком­плекс Не­бур­чи­лов­ской боль­ни­цы, 1912-1914 годы; Зда­ние Му­зея пром-сти и искусства имени Д. Г. Бу­ры­ли­на, 1915 год; Ф. О. Шех­те­лю - церковь Спа­са Все­ми­ло­сти­во­го, 1898-1903 годы, сне­се­на в 1930-х годах).

Ме­ст­ный ва­ри­ант мо­дер­на и не­оклас­си­циз­ма пред­став­лен твор­че­ст­вом уро­жен­ца Иваново - архитектора А. Ф. Сну­ри­ло­ва (особ­няк А. Д. Дю­рин­ге­ра, 1909 год; тор­го­вые ря­ды Н. И. и В. И. Ку­ра­жё­вых, 1912-1914 годы), рус­ский стиль - по­строй­ка­ми архитектора П. Г. Бе­ге­на (дом Н. М. Ган­ду­ри­на, 1898 год; ан­самбль церкви Вве­де­ния, 1900-1909 годы). В 1920-1930-е годы над раз­ви­ти­ем пла­ни­ро­воч­ной струк­ту­ры Иваново ра­бо­та­ли гра­до­строи­те­ли А. П. Ива­ниц­кий и Л. А. Иль­ин, был осу­ще­ст­в­лён ряд про­ек­тов московских ар­хи­тек­то­ров [ком­плекс Пер­во­го ра­бо­че­го по­сёл­ка, архитектор Л. А. Вес­нин и др.; зда­ние Ив­сель­бан­ка, архитектор В. А. Вес­нин; «Дом-ко­рабль», архитектор Д. Ф. Фрид­ман; «Дом кол­лек­ти­ва» в Пер­вом ра­бо­чем по­сёл­ке, архитектор И. А. Го­ло­сов; ком­плекс Ива­нов­ско­го по­ли­тех­нического института, архитектор И. А. Фо­мин].

Ме­ст­ны­ми ар­хи­тек­то­ра­ми соз­да­ны: шко­ла с баш­ней об­сер­ва­то­рии (1928 год, архитектор В. И. Пан­ков), «Дом-под­ко­ва» в фор­мах позд­не­го кон­ст­рук­ти­виз­ма (1934 год, архитектор А. И. Па­нов) и др. Сре­ди ар­хитектруных па­мят­ни­ков - гран­ди­оз­ный Театр дра­мы (ны­не Дво­рец ис­кусств; в 1930-е годы, архитектор А. В. Вла­сов; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1965-1987 годах). В 1950-х годах в сти­ле советского не­о­клас­си­циз­ма воз­ве­де­ны Главный па­виль­он об­ла­ст­ной сельскохозяйственной вы­став­ки, зда­ние Медицинского института (оба - архитектор Н. И. Кад­ни­ков). Па­мят­ни­ки: Бор­цам ре­во­лю­ции (1975 год, скульп­то­ры Д. Б. Ря­би­чев, М. И. Ма­лю­тин, архитектор Е. И. Ку­ты­рев), ме­мо­ри­ал «Крас­ная Тал­ка» (1975 год, скульп­тор Л. Л. Ми­хай­лё­нок, архитектор П. С. Ва­силь­ков­ский), О. В. Ва­рен­цо­вой (1980-е годы, скульп­тор М. К. Ани­ку­шин, ар­хи­тек­то­ры Ф. А. Геп­нер, Е. К. Ка­сат­кин) и др.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний Иваново - НИИ сельского хозяйства РАСХН, НИИ хи­мии рас­тво­ров РАН, НИИ ох­ра­ны тру­да, Ива­нов­ский центр ген­дер­ных ис­сле­до­ва­ний, НИИ ма­те­рин­ст­ва и дет­ст­ва имени В. Н. Го­род­ко­ва, НИИ хлоп­ча­то­бу­маж­ной промышленности. Государственные ву­зы: ака­де­мии - сельскохозяйственная (1918 год; современное название и ста­тус с 1995 года), медицинская (1930 год; современный ста­тус с 1994 года), тек­стиль­ная (1930 год); университеты - Ива­нов­ский университет (соз­дан в 1973 году на ба­зе пе­да­го­гического института, ос­но­ван­но­го в 1918 году), хи­ми­ко-тех­но­ло­гический (1930 год; современный ста­тус с 1998 года), энер­ге­тический (1939 год; современный ста­тус с 1992 года), ар­хитектурно-стро­ительный (1981 год; современный ста­тус с 2005 года); фи­лиа­лы российских ву­зов.

Ива­нов­ские об­ла­ст­ные биб­лио­те­ки: на­уч­ная (1919 год), для де­тей и юно­ше­ст­ва (1927 год). Му­зеи: Ива­нов­ский государственный ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей имени Д. Г. Бу­ры­ли­на [2007 год; на ос­но­ве Ива­нов­ско­го объ­е­ди­не­ния ис­то­ри­ко-ре­во­люционных му­зе­ев (1978 год) и Му­зея промышленности и искусства имени Д. Г. Бу­ры­ли­на], об­ла­ст­ной ху­дожественный му­зей (1959 год, от­крыт в 1960 году в зда­нии бывшего Ре­аль­но­го училища и шко­лы ко­ло­ри­стов, 1886-1898 годы, ар­хи­тек­то­ры П. В. Тро­иц­кий, В. Ф. Си­кор­ский), ива­нов­ско­го сит­ца (от­крыт в 1987 году в особ­ня­ке в сти­ле мо­дерн, архитектор А. Ф. Сну­ри­лов), Му­зей­но-вы­ста­воч­ный центр (зда­ние 1980 года, ар­хи­тек­то­ры А. И. Тол­сто­пя­тов, В. М. Шах­ма­тов), до­ма-му­зеи ху­дож­ни­ков А. И. Мо­ро­зо­ва и Б. И. Про­ро­ко­ва. Те­ат­ры: му­зы­каль­ный (1930 год), дра­ма­тический (1933 год), ку­коль­ный (1935 год). Цирк имени В. А. Вол­жан­ско­го (1933 год). Ива­нов­ская государственная фи­лар­мо­ния, в её со­ста­ве - сим­фо­нический и ка­мер­ный ор­ке­ст­ры.

В Иваново наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние, хи­мическая, лёг­кая и пи­ще­вая промышленность. Ве­ду­щие пред­при­ятия: «Ав­то­кран» (кра­ны на ав­то­мо­биль­ном хо­ду), «Кран­экс» (гу­се­нич­ные гид­рав­лические экс­ка­ва­то­ры), «Ива­нов­ский за­вод тя­жё­ло­го стан­ко­строе­ния» (тя­жё­лые, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие, уни­вер­саль­ные стан­ки, об­ра­ба­ты­ваю­щие цен­тры и др.), «Точ­при­бор» (ис­пы­тательная тех­ни­ка: сис­те­мы для тем­пе­ра­тур­ных ис­пы­та­ний, ма­ши­ны для тех­но­ло­гических ис­пы­та­ний, раз­рыв­ные ма­ши­ны, ди­на­мо­мет­ры и др.), «Ив­хим­пром» (вспо­мо­гательные ве­ще­ст­ва для неф­те-, га­зо­до­бы­ваю­щих от­рас­лей, ла­ко­кра­соч­ные ма­те­риа­лы, при­сад­ки для мо­тор­ных ма­сел и др.), «Ива­но­во­ис­кож» (ис­кусственной ко­жи, плё­ноч­ные ма­те­риа­лы). В Иваново рас­по­ло­же­ны пред­при­ятия тек­стиль­но­го (ком­би­нат «Са­мой­лов­ский тек­стиль», от­де­лоч­ная фаб­ри­ка «Зи­Ма», от­де­лоч­ная фаб­ри­ка «Крас­ная Тал­ка», «Но­вая Ива­нов­ская ма­ну­фак­ту­ра» и др.) и швей­но­го про­изводства (в т. ч. фаб­ри­ка ком­па­нии «Юни­стайл» - дет­ская и жен­ская оде­ж­да; швей­ная фаб­ри­ка «Ай­вен­го» - муж­ские кос­тю­мы; па­ра­шют­ный за­вод «По­лёт»). Кон­ди­тер­ский ком­би­нат «Крас­ная За­ря», «Ива­нов­ская пи­во­ва­рен­ная ком­па­ния» и др.

Близ Иваново, в селе Но­во­та­ли­цы, - комп­лекс Ни­коль­ской и Вар­ва­рин­ской церк­вей (1755 год; 1855 год) и Дом-му­зей се­мьи Цве­тае­вых (от­крыт в 1995 году). В цен­тре поселка Ми­ха­лё­во - церковь Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (1829 год; ко­ло­коль­ня, 1848 год), от ко­то­рой кре­сто­об­раз­но рас­хо­дят­ся ули­цы. В селе Бо­го­род­ское - ос­тат­ки усадь­бы П. Н. Кре­чет­ни­ко­ва (конец XVIII - первая третья XIX веков) с Ус­пен­ской церковью (1796 год) в сти­ле клас­си­циз­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)