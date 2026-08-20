ИВАНОВО (ГОРОД)
ИВАНОВО - город в России, административный центр Ивановской области.
Население 409,0 тысяч человек (2007 год). Расположен в центральной части области, на реке Уводь. Железнодорожная станция. Узел автомобильных дорог. Международный аэропорт Иваново-Южный (реконструируется, 2007 год).
Древнейшие археологические данные о поселении на месте села Иваново относятся к XIV-XV векам. Впервые упоминается в источниках в феврале 1609 года, когда в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века оно было захвачено отрядом А. И. Лисовского. В XVII веке им владели князья Шуйские и Черкасские. К конwe XVII века село стало крупным ремесленным центром, где главным занятиями населения были текстильное ремесло, выделка льняных холстов, их крашение и набойка. В начале XVIII века село Иваново перешло во владение Шереметевых. В 1708-1778 годах входило в состав Шуйского уезда Московской губернии. В 1742 году крепостной крестьянин Г. Бутримов открыл здесь одну из первых в Российской империи мануфактур, выпускавших льняные ткани, позднее мануфактуры были основаны крестьянами И. И. Грачёвым (1748-1749 годы), И. М. Ямановским (1751 год), И. М. Гарелиным (1751 год).
В 1778-1918 годах в составе Владимирской губернии (в 1778-1796 годах Владимирское наместничество). С конца XVIII века ежегодно в сентябре проводилась Крестовоздвиженская ярмарка, торговля текстильной продукцией велась также на общероссийских ярмарках.
В 1-й трети XIX века в сеое Иваново появилось хлопчатобумажное производство, основным сырьём для которого стал американский хлопок. В 1826 году на предприятии Д. Спиридонова была установлена первая машина для печатания ситцев, затем машины и паровые двигатели появились в ткацких и прядильных заведениях. В 1820-1840-х годах близ села Иваново возникли Ильинская, Дмитровская, Вознесенская и Троицкая слободы, где селились выкупившиеся на волю «капита́листые» крестьяне. В 1853 году слободы объединились в Вознесенский посад, в 1859 году в нём находилось 34 текстильных предприятия, в т. ч. Н. и П. Дербенёвых, Д. А. Бурылина. К середине XIX века село Иваново стало одним из важнейших центров российского текстильного производства, за что получило прозвание «русский Манчестер».
В 1868 году через него прошли линии Новки - Иваново (1868 год), Иваново - Кинешма (1871 год), Иваново - Тейково (1896 год) Шуйско-Ивановской железной дороги. 21.07(02.08).1871 года по указу императора Александра II скло Иваново и Вознесенский посад объединены в город Иваново-Вознесенск. В 1900 году в нём насчитывалось 59, главным образом текстильных, предприятий (26,7 тыс. рабочих, или около 50% населения города). Крупнейшие фабрики принадлежали Гарелиным, Бурылиным, Зубковым, Дербенёвым, Полушиным, Гандуриным, Витовым. В начале XX века на фабриках города выпускалось около 10-11% хлопчатобумажных тканей, производимых в Российской империи.
Б. ч. тканей изготавливалась в расчёте на широкого потребителя, наиболее популярными рисунками были «миль-флор» (мелкий цветочный) и «восточный огурец», в оформлении тканей отражались традиции народного прикладного искусства. В 1913 году наиболее крупными фирмами Иваново-Вознесенска были Товарищество Куваевской ситценабивной мануфактуры [основано в 1887 году Н. Г. Бурылиным; владело ситценабивной фабрикой (основана в 1817 году Я. Е. Куваевым; ныне «Большая Ивановская мануфактура»)], Товарищество мануфактур И. Н. Гарелина с сыновьями [1883 год; владело фабриками бумаготкацкой, отбельной, а также ситценабивной (1855 год; ныне отделочная фабрика «ЗиМа»)].
В ходе Революции 1905-1907 года Иваново-Вознесенск стал центром т. н. Иваново-Вознесенской стачки, охватившей и близлежащие города - Шую, Вичугу, Тейково, Кинешму и др. Тогда же в Иваново-Вознесенске создан первый в России общегородской Совет рабочих депутатов. В августе 1915 года в городе произошла антивоенная забастовка, в ходе которой было расстреляно мирное шествие рабочих, погибли 30 человек. В октябре 1917 года рабочие фабрик Иваново-Вознесенска приняли участие в забастовке, охватившей также текстильные предприятия в Кинешме, Шуе, Родниках и др. В результате власть в городе 25.10(07.11).1917 года перешла к Совету рабочих и солдатских депутатов. Центр Иваново-Вознесенской губернии (1918-1929 годы), Ивановской промышленной области (1929-1936 годы), Ивановской области (с 1936 года).
В конце 1920-х - начале 1930-х годов шло восстановление промышленности города, обновлены и вновь пущены ткацкие фабрики, в т. ч. фабрика Н. Витова (основана в 1863 году; ныне отделочная фабрика «Красная Талка»). В 1925 году открыта первая в стране фабрика-кухня «Нарпит». 27.12.1932 года Иваново-Вознесенск переименован в Иваново. В годы Великой Отечественной войны предприятия Иваново выпускали ткани для обмундирования, вату и марлю. В послевоенные годы обострилась обозначившаяся ещё в начале XX века характерная для Иваново проблема диспропорции мужского и женского населения (последнее преобладало в связи со значительной долей занятости женщин на предприятиях текстильной промышленности). Для её разрешения в 1950-х годах в Иваново был построен ряд предприятий, ориентированных на применение мужского труда (завод автокранов и др.).
В 1579 году в селе Иваново построен Покровский монастырь (снесён в 1930-х годах) с Подмонастырской слободкой [сохранились: деревянная Успенская церковь (конец XVII - начало XVIII веков), ныне перенесена на др. место в городе; кирпичная приказная изба - т. н. Щудровская палатка (конец XVII века)]. К концу XVIII века сложилась прямоугольная сеть улиц, появились крупные купеческие усадьбы (Е. И. Грачёва, О. И. Щудрова). Жилищная застройка в основном была деревянной, некоторые производственные сооружения (мануфактуры и набойные избы) строились из кирпича. В 1-й половине XIX века в слободах близ села Иваново построены: на правом берегу - церкви Ильи Пророка (1838-1842 годы), Успения и Благовещения (снесена в начале 1970-х годов; обе вторая четверть XIX века); на левом - храм Вознесения (1851 год, по образцовому проекту К. А. Тона; разрушен на рубеже 1920-1930-х годов), здания Городской думы и Гостиного двора.
Главные улицы села Иваново и Вознесенского посада сходились у моста через реки Уводь и после объединения села с посадом в 1871 году стали основой единой городской уличной сети. Крупные комплексы текстильных предприятий размещались вдоль реки Уводь. Во 2-й половине XIX века строилось множество купеческих домов с первым кирпичным этажом, где размещались лавки и магазины, и вторым деревянным - жилым. В начале XX века купцы-фабриканты заказывали проекты ведущим московским зодчим (И. Е. Бондаренко - пассаж фирмы «И. А. Соколов с сыновьями», 1910-е годы; П. А. Трубникову - комплекс Небурчиловской больницы, 1912-1914 годы; Здание Музея пром-сти и искусства имени Д. Г. Бурылина, 1915 год; Ф. О. Шехтелю - церковь Спаса Всемилостивого, 1898-1903 годы, снесена в 1930-х годах).
Местный вариант модерна и неоклассицизма представлен творчеством уроженца Иваново - архитектора А. Ф. Снурилова (особняк А. Д. Дюрингера, 1909 год; торговые ряды Н. И. и В. И. Куражёвых, 1912-1914 годы), русский стиль - постройками архитектора П. Г. Бегена (дом Н. М. Гандурина, 1898 год; ансамбль церкви Введения, 1900-1909 годы). В 1920-1930-е годы над развитием планировочной структуры Иваново работали градостроители А. П. Иваницкий и Л. А. Ильин, был осуществлён ряд проектов московских архитекторов [комплекс Первого рабочего посёлка, архитектор Л. А. Веснин и др.; здание Ивсельбанка, архитектор В. А. Веснин; «Дом-корабль», архитектор Д. Ф. Фридман; «Дом коллектива» в Первом рабочем посёлке, архитектор И. А. Голосов; комплекс Ивановского политехнического института, архитектор И. А. Фомин].
Местными архитекторами созданы: школа с башней обсерватории (1928 год, архитектор В. И. Панков), «Дом-подкова» в формах позднего конструктивизма (1934 год, архитектор А. И. Панов) и др. Среди архитектруных памятников - грандиозный Театр драмы (ныне Дворец искусств; в 1930-е годы, архитектор А. В. Власов; реконструирован в 1965-1987 годах). В 1950-х годах в стиле советского неоклассицизма возведены Главный павильон областной сельскохозяйственной выставки, здание Медицинского института (оба - архитектор Н. И. Кадников). Памятники: Борцам революции (1975 год, скульпторы Д. Б. Рябичев, М. И. Малютин, архитектор Е. И. Кутырев), мемориал «Красная Талка» (1975 год, скульптор Л. Л. Михайлёнок, архитектор П. С. Васильковский), О. В. Варенцовой (1980-е годы, скульптор М. К. Аникушин, архитекторы Ф. А. Гепнер, Е. К. Касаткин) и др.
Среди научных учреждений Иваново - НИИ сельского хозяйства РАСХН, НИИ химии растворов РАН, НИИ охраны труда, Ивановский центр гендерных исследований, НИИ материнства и детства имени В. Н. Городкова, НИИ хлопчатобумажной промышленности. Государственные вузы: академии - сельскохозяйственная (1918 год; современное название и статус с 1995 года), медицинская (1930 год; современный статус с 1994 года), текстильная (1930 год); университеты - Ивановский университет (создан в 1973 году на базе педагогического института, основанного в 1918 году), химико-технологический (1930 год; современный статус с 1998 года), энергетический (1939 год; современный статус с 1992 года), архитектурно-строительный (1981 год; современный статус с 2005 года); филиалы российских вузов.
Ивановские областные библиотеки: научная (1919 год), для детей и юношества (1927 год). Музеи: Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина [2007 год; на основе Ивановского объединения историко-революционных музеев (1978 год) и Музея промышленности и искусства имени Д. Г. Бурылина], областной художественный музей (1959 год, открыт в 1960 году в здании бывшего Реального училища и школы колористов, 1886-1898 годы, архитекторы П. В. Троицкий, В. Ф. Сикорский), ивановского ситца (открыт в 1987 году в особняке в стиле модерн, архитектор А. Ф. Снурилов), Музейно-выставочный центр (здание 1980 года, архитекторы А. И. Толстопятов, В. М. Шахматов), дома-музеи художников А. И. Морозова и Б. И. Пророкова. Театры: музыкальный (1930 год), драматический (1933 год), кукольный (1935 год). Цирк имени В. А. Волжанского (1933 год). Ивановская государственная филармония, в её составе - симфонический и камерный оркестры.
В Иваново наиболее развиты машиностроение, химическая, лёгкая и пищевая промышленность. Ведущие предприятия: «Автокран» (краны на автомобильном ходу), «Кранэкс» (гусеничные гидравлические экскаваторы), «Ивановский завод тяжёлого станкостроения» (тяжёлые, деревообрабатывающие, универсальные станки, обрабатывающие центры и др.), «Точприбор» (испытательная техника: системы для температурных испытаний, машины для технологических испытаний, разрывные машины, динамометры и др.), «Ивхимпром» (вспомогательные вещества для нефте-, газодобывающих отраслей, лакокрасочные материалы, присадки для моторных масел и др.), «Ивановоискож» (искусственной кожи, плёночные материалы). В Иваново расположены предприятия текстильного (комбинат «Самойловский текстиль», отделочная фабрика «ЗиМа», отделочная фабрика «Красная Талка», «Новая Ивановская мануфактура» и др.) и швейного производства (в т. ч. фабрика компании «Юнистайл» - детская и женская одежда; швейная фабрика «Айвенго» - мужские костюмы; парашютный завод «Полёт»). Кондитерский комбинат «Красная Заря», «Ивановская пивоваренная компания» и др.
Близ Иваново, в селе Новоталицы, - комплекс Никольской и Варваринской церквей (1755 год; 1855 год) и Дом-музей семьи Цветаевых (открыт в 1995 году). В центре поселка Михалёво - церковь Иоанна Богослова (1829 год; колокольня, 1848 год), от которой крестообразно расходятся улицы. В селе Богородское - остатки усадьбы П. Н. Кречетникова (конец XVIII - первая третья XIX веков) с Успенской церковью (1796 год) в стиле классицизма.