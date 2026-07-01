ИВАНОВ ЙОРДАН НИКОЛОВ

ИВАНО́В ЙОРДА́Н НИ́КОЛОВ - выдающийся болгарский историк, археолог, этнограф и филолог.

Окончил педагогическое училище в Кюстендиле (1889 год), затем Высшую школу в Софии по специальности «славянская филология» (1892 год).

В 1892-1894 годы изучал романские языки и литературу в университете Лозанны (Швейцария). По возвращении преподавал французский язык и литературу в гимназии г. Сливена, а с 1899 года - в Высшей школе в Софии (с 1904 года университет).

В 1906 году, чтобы иметь возможность путешествовать по обл. Македония и посещать Афон, входившие в то время в состав Османской империи, Й.Н. Иванов поступил на службу в болгарское торговое агентство в Фессалонике. В 1909 году в звании доцента вернулся к преподавательской деятельности в Софийском университете, с 1917 года профессор, с 1925 по 1942 годы заведующий кафедрой болгарской литературы.

В 1920-1923 годы и 1927-1930 годы преподавал болгарский язык в Национальной школе живых вост. языков в Париже, заложил основы французской болгаристики. Член Болгарского ученого об-ва с 1909 года (с 1911 года Болгарская АН), Русского археологического института в Константинополе с 1912 года, Славянского института в Праге с 1932 года.

Исследовательские интересы Й.Н. Иванова были в первую очередь сосредоточены на Македонии и ее церковной истории. В своей 1-й книге (Съверна Македония. София, 1906 год) Й.Н. Иванов описал историю и культуру населения родного ему Кюстендилского края, уделив особое внимание истории Брегальницкой и Вельбуждской епископий.

В 1908 году ученый издал том собранных им во время путешествий материалов по истории болгар в Македонии с раннего средневековья до начала ХХ века, который впоследствии пополнял новыми свидетельствами, полученными в ходе дальнейших путешествий (Български старини из Македония. София, 1908, 19312, 1970р). К этому кругу работ также принадлежат исследование о св. Иоанне Рильском и об основанном им Рильском монастыре (Св. Иван Рилски и неговият монастир. София, 1917 год) и работы о средневековых монастырях и храмах в Беренде, Земене и Бачкове, об Охридской архиепископии .

Велики заслуги Й.Н. Иванова в разыскании и изучении текстов кирилло-мефодиевской традиции: канона св. вмч. Димитрию Солунскому, службы святым Кириллу и Мефодию и их проложного Жития, похвалы св. Кириллу Климента Охридского, слав. Житий св. Наума, Прогласа к Евангелию и др. Й.Н. Иванову принадлежит заслуга открытия и публикации Зографской рукописи «Истории славяноболгарской» архим. Паисия Хиландарского (История славеноболгарская / Собрана и нареждена йером. Паисием в лето 1762 года. София, 1914 год), средневековых апокрифических, в т. ч. богомильских, произведений и сказаний (Богомилски книги и легенди. София, 1925, 1970р; Livres et légendеs bogomiles: (Aux sources du catharisme). P., 1975 год), произведений средневек. болгарской литературы (Старобългарски разкази: Текстове, новобълг. превод и бележки. София, 1935) и Житий св. Иоанна Рильского (Жития на св. Иван Рилски с уводни бележки // ГСУ, ИФФ. 1936. Т. 32. № 13. С. 1-109). Публикации Й.Н. Иванова стали основой систематизации корпуса болгарских исторических источников.

Й.Н. Иванов опубликовал многочисленные полемические заметки о деятелях национально-просветительного движения XVIII-XIX веков: напр., о Х. Жефаровиче, об архим. Паисии Хиландарском, о св. Софронии, еп. Врачанском, и др., а также ценные работы о болгаро-греческих церковных отношениях в указанную эпоху.

В последние годы жизни Й.Н. Иванов изучал наследие свт. Киприана, митр. Киевского (Българското книжовно влияние в Русия при митр. Киприан (1375-1406) // ИИБИ. 1956. Т. 6. С. 25-79), и «сарацинскую» миссию св. Кирилла (Сарацинска (арабска) мисия на Кирил Философ // Изв. на Института на литература. София, 1965. Т. 16. С. 91-104).

Сочинения:

Избрани произведения / Съст. и ред. Б. Ангелов. София, 1982. Т. 1: Литература, история, фолклор.