ИВАНОВ ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ИВАНОВ ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - русский прозаик.
Отец Вяч. В. Иванова. Родился в семье сельского учителя. В юности странствовал по Сибири, Средней Азии, Уралу, сменил много занятий (был кассиром, сортировщиком на изумрудных копях, землекопом, цирковым актёром, наборщиком), в период Гражданской войны 1917-1922 годов служил в Красной гвардии, был в партизанах. Первые публикации относятся к 1915 году. С 1921 года в Петрограде, где, пользуясь поддержкой М. Горького, вошёл в литературную среду и стал членом группы «Серапионовы братья». Произведения этого периода отличает острота психологических конфликтов, их стиль близок орнаментальной прозе (красочность, имитация народной речи, ритмизация отдельных фрагментов, приближающая их к верлибру): повесть «Партизаны» (1921 год), составившая вместе с повестями «Бронепоезд 14-69» (1922 год, самое известное произведение Иванова; положено в основу одноименной пьесы, 1927 год) и «Цветные ветра» (1922 год) сборник «Сопки. Партизанские повести» (1923 год) - одну из первых книг, посвящённых Гражданской войне.
В эти же годы Иванов обратился к авантюрно-философской прозе, разрабатывавшейся им на протяжении всей жизни: повесть «Возвращение Будды» (1923 год), в которой перипетии постепенного уничтожения статуи - монгольские национальные реликвии вырастают до масштабов развёрнутой символической картины. В традициях плутовского романа выдержана повесть «Чудесные похождения портного Фокина» (1924 год). Написанный совместно с В. Б. Шкловским авантюрный роман «Иприт» (1925 год) оказался неудачной попыткой выполнить социальный заказ на создание советского детектива («красного Пинкертона»). В сборнике рассказов «Гафир и Мариам», «Пустыня Тууб-Коя» (оба 1926 год), «Дыхание пустыни» (1927 год) центральное место занимает восточная экзотика.
Поиск новой художественной манеры отразил и цикл «Тайное тайных» (1927 год): выполненные в строгом и сдержанном стиле рассказы рисуют «тёмный» мир человеческого подсознания; критики обвинили Иванова в иррационализме, следовании теориям А. Бергсона и З. Фрейда. Фантасмагоричны, пронизаны мифологическими аллюзиями романы «Кремль» (1929-1930 годы, полностью опубликован в 1990 году), а также «У» (1931-1933 годы, полностью опубликован в 1988 году), в котором фантомный сюжет служит лишь поводом для псевдонаучных, иронических, сатирических и др. авторских отступлений. Роман «Похождения факира» (1934-1935 годы) - своего рода духовная автобиография Иванова; моделью мироздания и смысловым центром здесь служит образ цирка. В романе «Пархоменко» (отдельное издание 1939 год), посвящённом герою Гражданской войны, биографические сведения преображены авторской фантазией.
Во время Великой Отечественной войны Иванов был военным корреспондентом; на военном материале создал роман «При взятии Берлина» (1945-1946 годы). В тот же период Иванов написан роман «Эдесская святыня» (1946 год), где образы восточные сатрапии конца I-го тысячелетия проецируются на советскую действительность. В 1944 году начат цикл «фантастических» повестей, в которых сопоставлено прошлое и настоящее: «Сизиф, сын Эола» (1944 год), «Агасфер» (1944-1956 годы), рассказ «Медная лампа» (1944-1956 годы). В позднем романе «Вулкан» (1962 год, опубликован в 1966 году) пересекаются два повествовательных плана: идеологическая борьба вокруг архитектурного наследия и ордерной архитектуры (прочитываемая как конфликт И. В. Жолтовского и последователей конструктивизма), осложнённая любовной драмой, сопряжена с историей взаимоотношений античных богов.
Незавершённым остался роман «Сокровища Александра Македонского» (1940-1962 годы). Среди др. произведений: пьесы «Блокада» (1928 год), «Двенадцать молодцев из табакерки» (опубликована в 1936 году), «Ломоносов» (опубликована в 1953 году) и др.; цикл воспоминаний «Встречи с Максимом Горьким» (1946 год); очерки о поездке в 1948 году по Средней Азии и Казахстану «По родным местам» (1952 год); серия мемуарных очерков «История моих книг» (1957-1958 годы) - фантазия Иванова на тему собственной биографии, преображающая факты и реалии; очерковая книга «Хмель, или Навстречу осенним птицам» (1962 год) - рассказ о путешествии по Сибири, предпринятом Ивановым незадолго до смерти. Произведения Иванова переведены на многие языки, неоднократно экранизировались.