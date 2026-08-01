ИВАНОВ ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ИВАНОВ ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - русский про­за­ик.

Отец Вяч. В. Ива­но­ва. Ро­дил­ся в се­мье сель­ско­го учи­те­ля. В юно­сти стран­ст­во­вал по Си­би­ри, Средней Азии, Ура­лу, сме­нил мно­го за­ня­тий (был кас­си­ром, сор­ти­ров­щи­ком на изум­руд­ных ко­пях, зем­ле­ко­пом, цир­ко­вым ак­тё­ром, на­бор­щи­ком), в пе­ри­од Гражданской вой­ны 1917-1922 годов слу­жил в Крас­ной гвар­дии, был в пар­ти­за­нах. Пер­вые пуб­ли­ка­ции от­но­сят­ся к 1915 году. С 1921 года в Пет­ро­гра­де, где, поль­зу­ясь под­держ­кой М. Горь­ко­го, во­шёл в литературную сре­ду и стал чле­ном груп­пы «Се­ра­пио­но­вы бра­тья». Про­из­ве­де­ния это­го пе­рио­да от­ли­ча­ет ос­тро­та пси­хо­ло­гических кон­флик­тов, их стиль бли­зок ор­на­мен­таль­ной про­зе (кра­соч­ность, ими­та­ция народной ре­чи, рит­ми­зация отдельных фраг­мен­тов, при­бли­жаю­щая их к вер­либ­ру): по­весть «Пар­ти­за­ны» (1921 год), со­ста­вив­шая вме­сте с по­вес­тя­ми «Бро­не­по­езд 14-69» (1922 год, са­мое из­вест­ное про­из­ве­де­ние Иванова; по­ло­же­но в ос­но­ву од­но­именной пье­сы, 1927 год) и «Цвет­ные вет­ра» (1922 год) сборник «Соп­ки. Пар­ти­зан­ские по­вести» (1923 год) - од­ну из пер­вых книг, по­свя­щён­ных Гражданской вой­не.

В эти же го­ды Иванов об­ра­тил­ся к аван­тюр­но-фи­лософской про­зе, раз­ра­ба­ты­вав­шей­ся им на про­тя­же­нии всей жиз­ни: по­весть «Воз­вра­ще­ние Буд­ды» (1923 год), в ко­то­рой пе­ри­пе­тии по­сте­пен­но­го унич­то­же­ния ста­туи - монгольские национальные ре­ли­к­вии вы­рас­та­ют до мас­шта­бов раз­вёр­ну­той сим­во­лической кар­ти­ны. В тра­ди­ци­ях плу­тов­ско­го ро­ма­на вы­дер­жа­на по­весть «Чу­дес­ные по­хо­ж­де­ния порт­но­го Фо­ки­на» (1924 год). На­пи­сан­ный совместно с В. Б. Шклов­ским аван­тюр­ный ро­ман «Ип­рит» (1925 год) ока­зал­ся не­удач­ной по­пыт­кой вы­пол­нить со­ци­аль­ный за­каз на соз­да­ние советского де­тек­ти­ва («крас­но­го Пин­кер­то­на»). В сборнике рас­ска­зов «Га­фир и Ма­ри­ам», «Пус­ты­ня Ту­уб-Коя» (оба 1926 год), «Ды­ха­ние пус­ты­ни» (1927 год) центральное ме­сто за­ни­ма­ет восточная эк­зо­ти­ка.

По­иск но­вой ху­дожественной ма­не­ры от­ра­зил и цикл «Тай­ное тай­ных» (1927 год): вы­пол­нен­ные в стро­гом и сдер­жан­ном сти­ле рас­ска­зы ри­су­ют «тём­ный» мир че­ло­ве­че­ско­го под­соз­на­ния; кри­ти­ки об­ви­ни­ли Иванова в ир­ра­цио­на­лиз­ме, сле­до­ва­нии тео­ри­ям А. Берг­со­на и З. Фрей­да. Фан­тас­ма­го­рич­ны, про­ни­за­ны ми­фо­ло­гическими ал­лю­зия­ми ро­ма­ны «Кремль» (1929-1930 годы, пол­но­стью опубликован в 1990 году), а так­же «У» (1931-1933 годы, пол­но­стью опубликован в 1988 году), в ко­то­ром фан­том­ный сю­жет слу­жит лишь по­во­дом для псев­до­на­уч­ных, иро­ни­че­ских, са­ти­ри­че­ских и др. ав­тор­ских от­сту­п­ле­ний. Ро­ман «По­хо­ж­де­ния фа­ки­ра» (1934-1935 годы) - сво­его ро­да ду­хов­ная ав­то­био­гра­фия Иванова; мо­де­лью ми­ро­зда­ния и смы­сло­вым цен­тром здесь слу­жит об­раз цир­ка. В ро­мане «Пар­хо­мен­ко» (отдельное издание 1939 год), по­свя­щён­ном ге­рою Гражданской вой­ны, био­гра­фические све­де­ния пре­об­ра­же­ны ав­тор­ской фан­та­зи­ей.

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны Иванов был во­енным кор­рес­пон­ден­том; на во­енном ма­те­риа­ле соз­дал ро­ман «При взя­тии Бер­ли­на» (1945-1946 годы). В тот же пе­ри­од Иванов на­пи­сан ро­ман «Эдес­ская свя­ты­ня» (1946 год), где об­ра­зы восточные сат­ра­пии конца I-го тысячелетия про­еци­ру­ют­ся на советскую дей­ст­ви­тель­ность. В 1944 году на­чат цикл «фан­та­сти­че­ских» по­вес­тей, в ко­то­рых со­пос­тав­ле­но про­шлое и на­стоя­щее: «Си­зиф, сын Эо­ла» (1944 год), «Ага­сфер» (1944-1956 годы), рас­сказ «Мед­ная лам­па» (1944-1956 годы). В позд­нем ро­ма­не «Вул­кан» (1962 год, опубликован в 1966 году) пе­ре­се­ка­ют­ся два по­ве­ст­во­ва­тель­ных пла­на: идео­ло­гическая борь­ба во­круг ар­хитектурного на­сле­дия и ор­дер­ной ар­хи­тек­ту­ры (про­чи­ты­вае­мая как кон­фликт И. В. Жол­тов­ско­го и по­сле­до­ва­те­лей кон­ст­рук­ти­виз­ма), ос­лож­нён­ная лю­бов­ной дра­мой, со­пря­же­на с ис­то­ри­ей взаи­мо­от­но­ше­ний ан­тич­ных бо­гов.

Не­за­вер­шён­ным ос­тал­ся ро­ман «Со­кро­ви­ща Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го» (1940-1962 годы). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: пье­сы «Бло­ка­да» (1928 год), «Две­на­дцать мо­лод­цев из та­ба­кер­ки» (опубликована в 1936 году), «Ло­мо­но­сов» (опубликована в 1953 году) и др.; цикл вос­по­ми­на­ний «Встре­чи с Мак­си­мом Горь­ким» (1946 год); очер­ки о по­езд­ке в 1948 году по Средней Азии и Ка­зах­ста­ну «По род­ным мес­там» (1952 год); се­рия ме­му­ар­ных очер­ков «Ис­то­рия мо­их книг» (1957-1958 годы) - фан­та­зия Иванова на те­му собственной био­гра­фии, пре­об­ра­жаю­щая фак­ты и реа­лии; очер­ко­вая книга «Хмель, или На­встре­чу осен­ним пти­цам» (1962 год) - рас­сказ о пу­те­ше­ст­вии по Си­би­ри, пред­при­ня­том Ивановым не­за­дол­го до смер­ти. Про­из­ве­де­ния Иванова пе­ре­ве­де­ны на многие язы­ки, не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ва­лись.