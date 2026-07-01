ИВАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

ИВАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ - российский жи­во­пи­сец.

Окон­чил МХИ (1950 год), где учил­ся у В. В. По­чи­та­ло­ва, А. А. Ос­мёр­ки­на, А. М. Гри­цая и В. Н. Яков­ле­ва. Ав­тор мно­го­численных жан­ро­вых кар­тин на те­му де­ре­вен­ской жиз­ни (соз­да­ны пре­имущественно в Ря­зан­ской области), близ­ких су­ро­во­му сти­лю: «Се­мья. 1945 год» (1958-1964 годы), «На по­ко­се. В ша­ла­ше» (1961 год, обе - ГРМ), цикл «Рус­ские жен­щи­ны» (1958-1967 годы), «Полд­ник» (1963-1966 годы, ГТГ); пей­за­жей (се­рии «Мо­ск­ва», 1958 год, и «Ле­нин­град», 1959 год; «Ве­чер в лу­гах», 1984 год; «Ле­до­ход», 1987 год), порт­ре­тов («Ком­со­мол­ка», 1957 год, Ху­дожественный му­зей, Одес­са; ав­то­порт­рет, 1983 год, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция, и др.). По ма­те­риа­лам за­ру­беж­ных по­ез­док соз­да­вал се­рии жи­во­пис­ных и гра­фических ра­бот («Ку­ба», 1961 год, и др.). Государственная премия СССР (1968 год), Государственная премия РСФСР (1989 год), Государственная премия РФ (1996 год).

Его брат - жи­во­пи­сец Сер­гей Ива­нович Ива­нов (родился 1922 год), ав­тор те­ма­тических кар­тин и порт­ре­тов.