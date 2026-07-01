ИВАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ИВАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ - российский живописец.
Окончил МХИ (1950 год), где учился у В. В. Почиталова, А. А. Осмёркина, А. М. Грицая и В. Н. Яковлева. Автор многочисленных жанровых картин на тему деревенской жизни (созданы преимущественно в Рязанской области), близких суровому стилю: «Семья. 1945 год» (1958-1964 годы), «На покосе. В шалаше» (1961 год, обе - ГРМ), цикл «Русские женщины» (1958-1967 годы), «Полдник» (1963-1966 годы, ГТГ); пейзажей (серии «Москва», 1958 год, и «Ленинград», 1959 год; «Вечер в лугах», 1984 год; «Ледоход», 1987 год), портретов («Комсомолка», 1957 год, Художественный музей, Одесса; автопортрет, 1983 год, галерея Уффици, Флоренция, и др.). По материалам зарубежных поездок создавал серии живописных и графических работ («Куба», 1961 год, и др.). Государственная премия СССР (1968 год), Государственная премия РСФСР (1989 год), Государственная премия РФ (1996 год).
Его брат - живописец Сергей Иванович Иванов (родился 1922 год), автор тематических картин и портретов.