ИВАНОВ Василий Васильевич

Родился в 1961 г. Окончил Удмуртский государственный университет в 1983 г.

Кандидатская диссертация : Памфлеты и программы Юго-Западной Германии в 1523-1526 гг. и реформация Ульриха Цвингли (Ленинградский государственный университет, 1986).

В 1987-1991 гг. В.В. Иванов преподавал религиоведение на кафедре философии и научного коммунизма Ижевской медакадемии. С 1991 г. работал на историческом факультете Удмуртского госуниверситета на кафедре истории древнего мира и средних веков.

В настоящее время старший научный сотрудник лаборатории по изучению переходных состояний в истории государства и общества исторического факультета Удмуртского государственного университета. Преподает на кафедре философии и гуманитарных наук Ижевской государственной медицинской академии.

Область интересов : История Германии и Швейцарии в XVI в. Немецкая и швейцарская реформация. Реформация Ульриха Цвингли.

Сочинения: У. Цвингли и военные программы южнонемецкого крестьянства в 1525 г. // Проблемы истории Зап. Европы развитого и позднего феодализма. Иваново, 1986;

Социально-этические представления М. Буцера в ранний период // Проблемы германской истории (эпоха феодализма). Ижевск, 1989;

«К собранию простого крестьянства». Анонимный памфлет. (Вступительная статья, перевод и комментарии) // В.Е. Майер, В.В. Иванов. Памфлеты эпохи Великой Крестьянской войны в Германии. Ижевск, 1992;

К вопросу о понятии «народная реформация» // Проблемы европейского менталитета: история и современность // Вестник Удмуртского университета. № 5. 1992;

О некоторых чертах самосознания реформатора («Пастырь» У.Цвингли как имплицитный автопортрет) // Проблемы европейского менталитета: история и современность. Вып.2. / Вестник Удмуртского университета. № 2. 1995;

Историческое познание: традиции и новации. Материалы Международной теоретической конференции. Ч.1-2. / Сост. и общ. ред. В.В. Иванова и В.В. Пузанова. Ижевск, 1996;

Радикальная реформация и гуманизм – человек и бог в доктрине Ганса Денка // Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. М., 1997;

Городское самоуправление и реформация // Государство и общество: проблемы федерализма и самоуправления. Ижевск, 1999;

Реформация и гуманизм в трактовке А.Г.Вульфиуса // Гуманитарное знание в системах политики и культуры. Казань, 2000;

Реформация как фактор взаимодействия идеологии и политики в начале нового времени // Становление мира как «общего дома» человечества: динамика, этапы, перспективы (XV-XXI вв.). Третьи Петербургские Кареевские чтения по новистике. СПб., 2003.