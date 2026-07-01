ИВАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Учил­ся в МУЖВЗ (1878-1882; 1884-1885 годы) у И. М. Пря­ниш­ни­ко­ва, Е. С. Со­ро­ки­на; в пе­тербургской АХ (1882-1884 годы). Член ТПХВ (1889-1903 годы) и Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (с 1903 года, один из ор­га­ни­за­то­ров). В 1880-е годы мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Рос­сии (по Са­мар­ской, Са­ра­тов­ской, Ас­т­ра­хан­ской, Орен­бург­ской гу­бер­ни­ям и др.). В тра­ди­ци­ях позд­не­го пе­ре­движ­ни­че­ст­ва ото­бра­жал тра­гическую жизнь кре­сть­ян-пе­ре­се­лен­цев (кар­ти­ны «В до­ро­ге. Смерть пе­ре­се­лен­ца», 1889 год, ГТГ, и др.; се­рия ри­сун­ков и ли­то­гра­фий, 1880-е годы), об­ра­щал­ся к «аре­стант­ским» сю­же­там («Бег­лый», 1886 год, ГТГ; «У тюрь­мы», 1888 год, Ху­дожественный му­зей, Ир­кутск).

Од­ним из пер­вых в русской жи­во­пи­си об­ра­тил­ся к те­мам ре­во­люционных вы­сту­п­ле­ний кре­сть­ян и сту­денческих вол­не­ний («Бунт в де­рев­не», 1889 год; «Кон­ные жан­дар­мы во дво­ре Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та во вре­мя сту­ден­че­ских вол­нений в мар­те 1890 года», так­же се­рии ри­сун­ков, б. ч. - в Центральном му­зее современной ис­то­рии Рос­сии, Мо­ск­ва). За­пе­чат­лел дра­ма­тические со­бы­тия Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов («Рас­стрел де­мон­ст­ра­ции в 1905 году», там же; «Едут! Ка­ра­тель­ный от­ряд», ме­ж­ду 1905 и 1909 годами, ГТГ, и др.).

С 1895 года ра­бо­тал так­же над кар­ти­на­ми на те­мы русской ис­то­рии, трак­туя их в жан­ро­вой ма­не­ре («При­езд ино­стран­цев в Мо­ск­ву XVII сто­ле­тия», 1901 год; «Царь. XVI век», 1902 и 1903 годы; «Се­мья. В гос­ти», 1907 год; все - ГТГ). В 1907-1910 годах ис­пол­нил 18 кар­тин - на­гляд­ных по­со­бий по русской ис­то­рии для из­да­ния И. Н. Кне­бе­ля «Кар­ти­ны по рус­ской ис­то­рии…» (8 вы­пус­ков, 1908-1913 годы): «В стре­лец­кой сло­бо­де» (1907 год, ГТГ), «В При­ка­зе мо­с­ков­ских вре­мён» (1907 год, ГРМ) и др.

Ав­тор порт­ре­тов (в т. ч. ху­дож­ни­ков С. М. Вол­ну­хи­на, В. В. Пе­ре­плёт­чи­ко­ва, К. К. Пер­ву­хи­на, ис­пол­не­ны в 1880-1900-х годах), пей­за­жей , книж­ных ил­лю­ст­ра­ций - к со­чи­не­ни­ям М. Ю. Лер­мон­то­ва (изданы 1891 год), А. С. Пуш­ки­на (изданы 1899 год), Н. В. Го­го­ля (изданы 1912 год). Пре­по­да­вал в московском Центральном Стро­га­нов­ском училище тех­нического ри­со­ва­ния (1899-1906 годы) и МУЖВЗ (1900-1910 годы); сре­ди уче­ни­ков - С. В. Ге­ра­си­мов, В. Н. До­мо­гац­кий, П. П. Паш­ков.