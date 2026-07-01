ИВАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ИВАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец и график.
Учился в МУЖВЗ (1878-1882; 1884-1885 годы) у И. М. Прянишникова, Е. С. Сорокина; в петербургской АХ (1882-1884 годы). Член ТПХВ (1889-1903 годы) и Союза русских художников (с 1903 года, один из организаторов). В 1880-е годы много путешествовал по России (по Самарской, Саратовской, Астраханской, Оренбургской губерниям и др.). В традициях позднего передвижничества отображал трагическую жизнь крестьян-переселенцев (картины «В дороге. Смерть переселенца», 1889 год, ГТГ, и др.; серия рисунков и литографий, 1880-е годы), обращался к «арестантским» сюжетам («Беглый», 1886 год, ГТГ; «У тюрьмы», 1888 год, Художественный музей, Иркутск).
Одним из первых в русской живописи обратился к темам революционных выступлений крестьян и студенческих волнений («Бунт в деревне», 1889 год; «Конные жандармы во дворе Московского университета во время студенческих волнений в марте 1890 года», также серии рисунков, б. ч. - в Центральном музее современной истории России, Москва). Запечатлел драматические события Революции 1905-1907 годов («Расстрел демонстрации в 1905 году», там же; «Едут! Карательный отряд», между 1905 и 1909 годами, ГТГ, и др.).
С 1895 года работал также над картинами на темы русской истории, трактуя их в жанровой манере («Приезд иностранцев в Москву XVII столетия», 1901 год; «Царь. XVI век», 1902 и 1903 годы; «Семья. В гости», 1907 год; все - ГТГ). В 1907-1910 годах исполнил 18 картин - наглядных пособий по русской истории для издания И. Н. Кнебеля «Картины по русской истории…» (8 выпусков, 1908-1913 годы): «В стрелецкой слободе» (1907 год, ГТГ), «В Приказе московских времён» (1907 год, ГРМ) и др.
Автор портретов (в т. ч. художников С. М. Волнухина, В. В. Переплётчикова, К. К. Первухина, исполнены в 1880-1900-х годах), пейзажей, книжных иллюстраций - к сочинениям М. Ю. Лермонтова (изданы 1891 год), А. С. Пушкина (изданы 1899 год), Н. В. Гоголя (изданы 1912 год). Преподавал в московском Центральном Строгановском училище технического рисования (1899-1906 годы) и МУЖВЗ (1900-1910 годы); среди учеников - С. В. Герасимов, В. Н. Домогацкий, П. П. Пашков.