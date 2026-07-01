ИВАНОВ Роберт Фёдорович

Родился 11 декабря 1925 года в Москве в семье рабочего, жившего до 1919 года в США.

Был участником Великой Отечественной войны. В 1952 году окончил историко-дипломатический факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО), затем учился в аспирантуре . В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Борьба негритянского народа за экономические и политические права на юге США после окончания Гражданской войны» и с этого же года работал научным сотрудником Института истории Академии наук СССР. В 1964 году защитил докторскую диссертацию — «Авраам Линкольн и гражданская война в США, 1861—1865 гг.».

С 1964 года Иванов преподавал новую и новейшую историю в Московском государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина и Высшей партийная школе при ЦК КПСС. В 1972—1986 годах был заведующим сектором всемирной истории, а также руководителем группы по изучению региональной истории и руководителем группы межрасовых и межнациональных отношений в странах Европы и Америки Института всеобщей истории АН СССР.

С 1972 года — профессор МГИМО. Выступал с лекциями во многих вузах. В 1989—1990 годах был приглашенным профессором Канзасского университета в США.

Также занимался общественной деятельностью — был заместителем председателя Общества дружбы Россия-США, заместителем председателя Комитета памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, членом Международной комиссии Комитета ветеранов войны России, членом Информационно-аналитической комиссии содружества ветеранских организаций СНГ.

Учителя : А.В. Ефимов, А.З. Манфред, А.Л. Сидоров, Е.В. Тарле, В.Г. Трухановский, Л.В. Черепнин.

Область интересов : История США, история внешней политики России и межд. отношений.

Сочинения: Борьба негров за землю и свободу на Юге США 1865-1877 гг. М., 1958;

Гражданская война в США (1861-1865 гг.) М., 1961;

Авраам Линкольн и гражданская война в США. М., 1964;

В.И. Ленин о США. М., 1965;

Дюбуа. М., 1972;

200-летие США: негритянская проблема. М., 1976;

Черные пасынки Америки. М.: Молодая гвардия, 1976;

Ку-клукс-клан. М., 1981;

Дуайт Эйзенхауэр. М., 1983;

Дипломатия Авраама Линкольна. М., 1987;

Общественно-политические силы США в годы войны: 1941-1945. М., 1995 ( в соавторстве с Н.К. Петровой);

Сталин и союзники, 1941-1945. Смоленск, 2000.

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