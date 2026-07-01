ИВАНОВ-РАЗУМНИК
ИВАНОВ-РАЗУМНИК (псевдоним; другие псевдонимы - Вл. Холмский, Р. Новосельский, Ипполит Удушьев, Скиф, Тугарин, Р. Корсаков; настоящее имя и фамилия Разумник Васильевич Иванов) - русский литературный критик, публицист, историк русской общественной мысли.
Родился в семье железнодорожного служащего. С 1897 года учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. За участие в студенческом движении неоднократно арестовывался; в 1902 году был выслан из Санкт-Петербурга. Жил в Симферополе; в имении жены во Владимирской губернии; с 1907 года - в Царском Селе под Санкт-Петербургом.
Дебютировал в печати статьей «Н. К. Михайловский» (1904 год); выступил как идеолог неонародничества. Широкую известность принесла книга «История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века» (т. 1-2, 1907 год), отразившая влияние А. И. Герцена, а также Н. К. Михайловского и П. Л. Лаврова. В ней история русской интеллигенции, осмысленная на материале литературы, предстала как история борьбы «индивидуализма», отождествлённого Ивановым-Разумником со служением обществу во имя высших целей («правды-справедливости»), с «всесословным мещанством», понимаемым как косность и бездуховность.
Активную журналистскую деятельность совмещал с историко-литературной работой: подготовил и издал собрание сочинений В. Г. Белинского в 3 томах (1911 год), стихотворения Г. Р. Державина, поэмы А. С. Пушкина; автор книг о Белинском, Л. Н. Толстом (обе 1912 год) и др. В 1912 году принял участие в организации символистского издательства «Сирин»; в 1912-1914 годах ведущий критик эсеровского журнала «Заветы» (статьи частично собраны в книге «Заветное. О культурной традиции», 1922 год). Накануне Первой мировой войны сформировались идеи мистико-революционного почвенничества Иванова-Разумника. Они стали платформой литературной группы «Скифы», которая объединила писателей и деятелей искусств разных направлений и заявила о себе двумя одноименными сборниками (1917, 1918 годы).
Считал социальную революцию подготовительным этапом к «революции духа». Октябрьскую революцию 1917 года воспринял как проявление очистительной стихии, предвещающей конец размеренного и благоразумного, «мещанского» существования и открывающей путь к духовному созиданию, к «святому безумию» творчества. Взгляды Иванова-Разумника, полагавшего, что Россия может пойти своим путём развития, избежав «мещанства Европы», способствовали формированию идеологии евразийства; они оказали большое влияние на А. А. Блока и А. Белого. В 1917 году редактор литературного отдела эсеровской газеты «Дело народа»; в 1918 году заведующий литературным отделом газеты «Знамя труда»; сотрудник журнала «Наш путь».
В 1919 году стал одним из инициаторов «Вольной философской ассоциации». Во второй половине 1920-х - начале 1930-х годов подготовил собрание сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина в 6 томах (1926-1928 годы), выпустил монографию о нём (1930 год); занимался творчеством Блока (подготовил т. 1-7 собрания сочинений в 12 томах, 1932-1933 годы). В феврале 1933 года арестован по сфальсифицированному делу о создании центра народничества; в 1933-1936 годах отбывал ссылку в Саратове; в 1937 году вторично арестован, в 1939 году освобождён из-под следствия. Осенью 1941 года в городе Пушкин попал в зону немецкой оккупации; в 1942-1943 годах находился в лагере для перемещённых лиц в Данциге; после окончания войны оказался на территории, занятой западными союзниками.