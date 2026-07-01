ИВАНОВ-РАЗУМНИК

ИВАНОВ-РАЗУМНИК (псевдоним; другие псев­до­ни­мы - Вл. Холм­ский, Р. Но­во­сель­ский, Ип­по­лит Удушь­ев, Скиф, Ту­га­рин, Р. Кор­са­ков; настоящее имя и фамилия Ра­зум­ник Ва­силь­е­вич Ива­нов) - русский литературный кри­тик, пуб­ли­цист , ис­то­рик русской об­щественной мыс­ли.

Ро­дил­ся в се­мье железнодорожного слу­жа­ще­го. С 1897 года учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета. За уча­стие в сту­денческом дви­же­нии не­од­но­крат­но аре­сто­вы­вал­ся; в 1902 году был вы­слан из Санкт-Пе­тер­бур­га. Жил в Сим­фе­ропо­ле; в име­нии же­ны во Вла­ди­мир­ской губернии; с 1907 года - в Цар­ском Се­ле под Санкт-Пе­тер­бур­гом.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти статьей «Н. К. Ми­хай­лов­ский» (1904 год); вы­сту­пил как идео­лог не­она­род­ни­че­ст­ва. Ши­ро­кую из­вест­ность при­нес­ла книга «Ис­то­рия рус­ской об­ще­ст­вен­ной мыс­ли. Ин­ди­ви­дуа­лизм и ме­щан­ст­во в рус­ской ли­те­ра­ту­ре и жиз­ни XIX века» (т. 1-2, 1907 год), от­ра­зив­шая влия­ние А. И. Гер­цена, а так­же Н. К. Ми­хай­лов­ско­го и П. Л. Лав­ро­ва. В ней ис­то­рия русской ин­тел­ли­ген­ции , ос­мыс­лен­ная на ма­те­риа­ле литературы, пред­ста­ла как ис­то­рия борь­бы «ин­ди­ви­дуа­лиз­ма», ото­жде­ст­в­лён­но­го Ивановым-Разумником со слу­же­ни­ем об­ще­ст­ву во имя выс­ших це­лей («прав­ды-спра­вед­ли­во­сти»), с «все­со­слов­ным ме­щан­ст­вом», по­ни­мае­мым как кос­ность и без­ду­хов­ность.

Ак­тив­ную жур­на­ли­ст­скую дея­тель­ность со­вме­щал с ис­то­ри­ко-литературной ра­бо­той: под­го­то­вил и из­дал со­б­ра­ние со­чи­не­ний В. Г. Бе­лин­ско­го в 3 то­мах (1911 год), сти­хо­тво­ре­ния Г. Р. Дер­жа­ви­на, по­эмы А. С. Пуш­ки­на; ав­тор книг о Бе­лин­ском, Л. Н. Тол­стом (обе 1912 год) и др. В 1912 году при­нял уча­стие в ор­га­ни­за­ции сим­во­ли­ст­ско­го издательства «Си­рин»; в 1912-1914 годах ве­ду­щий кри­тик эсе­ров­ско­го журнала «За­ве­ты» (ста­тьи час­тич­но со­б­ра­ны в книге «За­вет­ное. О куль­тур­ной тра­ди­ции», 1922 год). На­ка­ну­не Первой ми­ро­вой вой­ны сфор­ми­ро­ва­лись идеи мис­ти­ко-ре­во­люционного поч­вен­ни­че­ст­ва Иванова-Разумника. Они ста­ли плат­фор­мой литературной груп­пы «Ски­фы», ко­то­рая объ­е­ди­ни­ла пи­са­те­лей и дея­те­лей ис­кусств раз­ных на­прав­ле­ний и за­яви­ла о се­бе дву­мя одно­именными сбор­ни­ка­ми (1917, 1918 годы).

Счи­тал со­ци­аль­ную ре­во­лю­цию под­го­то­вительным эта­пом к «ре­во­лю­ции ду­ха». Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года вос­при­нял как про­яв­ле­ние очи­стительной сти­хии, пред­ве­щаю­щей ко­нец раз­ме­рен­но­го и бла­го­ра­зум­но­го, «ме­щан­ско­го» су­ще­ст­во­ва­ния и от­кры­ваю­щей путь к ду­хов­но­му со­зи­да­нию, к «свя­то­му бе­зу­мию» твор­че­ст­ва. Взгля­ды Иванова-Разумника, по­ла­гав­ше­го, что Рос­сия мо­жет пой­ти сво­им пу­тём раз­ви­тия, из­бе­жав « ме­щан­ст­ва Ев­ро­пы», спо­соб­ст­во­ва­ли фор­ми­ро­ва­нию идео­ло­гии ев­ра­зий­ст­ва; они ока­за­ли боль­шое влия­ние на А. А. Бло­ка и А. Бе­ло­го. В 1917 году ре­дак­тор литературного от­де­ла эсе­ров­ской газеты «Де­ло на­ро­да»; в 1918 году заведующий литературным от­де­лом газеты «Зна­мя тру­да»; со­труд­ник журнала «Наш путь».

В 1919 году стал од­ним из ини­циа­то­ров «Воль­ной фи­ло­соф­ской ас­со­циа­ции». Во второй половине 1920-х - начале 1930-х годов под­го­то­вил со­б­ра­ние со­чи­не­ний М. Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на в 6 то­мах (1926-1928 годы), вы­пус­тил моно­гра­фию о нём (1930 год); за­ни­мал­ся твор­че­ст­вом Бло­ка (под­го­то­вил т. 1-7 со­б­ра­ния со­чи­не­ний в 12 то­мах, 1932-1933 годы). В феврале 1933 года аре­сто­ван по сфаль­си­фи­цированному де­лу о соз­да­нии цен­тра на­род­ни­че­ст­ва; в 1933-1936 годах от­бы­вал ссыл­ку в Са­ра­то­ве; в 1937 году вто­рич­но аре­сто­ван, в 1939 году ос­во­бо­ж­дён из-под след­ст­вия. Осе­нью 1941 года в городе Пуш­кин по­пал в зо­ну немецкой ок­ку­па­ции; в 1942-1943 годах на­хо­дил­ся в ла­ге­ре для пе­ре­ме­щён­ных лиц в Дан­ци­ге; по­сле окон­ча­ния вой­ны ока­зал­ся на тер­ри­то­рии, за­ня­той западными со­юз­ни­ка­ми.