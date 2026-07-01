ИВАНОВ-РАДКЕВИЧ ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ

ИВАНО́В-РАДКЕ́ВИЧ ПА́ВЕЛ ИО́СИФОВИЧ - духовный композитор, педагог , хоровой дирижер.

Родился в семье служащего Мариинской больницы. Благодаря музыкальным способностям мальчик в 7 лет поступил в церковный хор, певший в храме св. Пантелеимона и домашней церкви Михайловского (Инженерного) замка. Через 3 года хор с тем же регентом перешел в Смольный собор.

В 1890 году П.И. Иванов-Радкевич поступил в хор Казанского собора, которым управляли А.С. и В.А. Фатеевы. В это время П.И. Иванов-Радкевич жил и учился в пансионе для малолетних певчих, помещавшемся в квартире регента А.С. Фатеева и содержавшемся на его средства. Мальчики обучались теории музыки, игре на скрипке и фортепиано. В 17-летнем возрасте П.И. Иванов-Радкевич начал помогать А.С. Фатееву в хоре. Ему доверяли проведение спевок, управление народным хором и одним из клиросов основного хора. В 1894-1897 годы П.И. Иванов-Радкевич учился в регентском классе Придворной певческой капеллы, у Н.А. Соколова, Е.С. Азеева, С.А. Смирнова и др. Среди выпускников 1897 года П.И. Иванов-Разкевич был лучшим.

Вскоре после окончания Придворной капеллы П.И. Иванов-Радкевич уехал в Красноярск, где преподавал пение в учительской семинарии и других учебных заведениях города (епархиальном женское училище, ДУ, ДС, женской гимназии и др.) и управлял хорами в некоторых из них, а также давал частные уроки фортепиано и пения. П.И. Иванов-Радкевич выступал с детскими хорами, исполняя в концертах духовную и светскую музыку, а также с организованным им любительским симфоническим оркестром. Был также известен в городе как композитор и пианист -аккомпаниатор. В 1920 году по инициативе и при участии П.И. Иванова-Радкевича в Красноярске была открыта народная консерватория, в которую записалось большое количество желавших обучаться музыке. Работой консерватории в 1-й год ее существования руководил П.И. Ивнов-Радкевич.

С 1922 по 1942 годы П.И. Иванов-Радкевич жил в Москве, занимаясь исключительно преподаванием пения в школах. В 1925-1929 годы состоял в секции духовных композиторов Московского отделения Драмосоюза, общался с А.Д. Кастальским, прот. Димитрием Аллемановым, А.В. Никольским, Н.М. Данилиным, И.И. Юховым, М.Е. Пятницким. В Москве были известны сыновья Ивинов- Радкевич Александр (дирижер) и Николай (композитор).

Обладая композиторским талантом, П.И. Иванов-Радкевич после окончания Придворной капеллы предполагал поступить в Санкт-Петербургскую консерваторию, но не смог этого сделать по семейным обстоятельствам. Тем не менее он уделял композиции большое внимание и сочинил немало произведений: романсов, детских песен в народном стиле и хоров; написал детскую оперу «Царевна Земляничка» (по пьесе в стихах Allegro (псевдоним Поликсены Сергеевны Соловьёвой)). Лучшее из написанного - духовно-музыкальные сочинения. Первое из них появилось в 1896 году («Милость мира»), последнее - в 20-х годах XX века. По стилю сочинения П.И. Иванов-Радкевич примыкают к сочинениям Нового направления, написаны в строгой манере, теми же качествами обладают и его обработки знаменного, киевского и болгарского распевов. Сочинения, изданные в 1912 и 1916 годы, рассчитаны на большой смешанный хор.

Иллюстрации:

П. И. Иванов-Радкевич. Фотография. Нач. XX в. Архив ПЭ.