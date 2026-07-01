ИВАНОВ Павел Васильевич

Родился 26.08.1959. Окончил Самаркандский государственный институт им. А. Навои в 1981 г.

Кандидатская диссертация : Восточные культы в духовной жизни Италии времени империи (распространение митраизма) (Московский государственный открытый педагогический университет (в настоящее время -Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова), 1997).

С 1986 г. – ассистент, с 1997 г. – старший преподаватель кафедры всеобщей истории Тамбовского государственного университета, с 2002 г. – доцент кафедры истории культуры и музейного дела Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина.

Область интересов : Религиозная жизнь римской империи, гендерные аспекты античной истории, культурный синкретизм в античном мире.

Сочинения: Митраизм в Остии (о роли вост. культов в жизни римского города) // Политика и идеология в древнем мире. М., 1993;

Митра или Айон? (К вопросу об интерпретации одного образа) // Вестник Тамбовского гос. ун-та. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 3-4. Тамбов, 1996;

Маскулинность и феминность в ориентальных мистериях поздней античности (II-IV вв. н.э.) // От мужских и женских к гендерным исследованиям: Материалы международной научной конференции. Тамбов, 2001;

К вопросу об «эволюции религиозного сознания человека Средней Азии с древности до XVII в.» (критические заметки по поводу статьи О.П. Жалменовой) // Вестник Тамбовского гос.ун-та. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 2 (26). Тамбов, 2002;

Отражение маскулинных тенденций в религиозной жизни поздней Римской империи (на примере митраистических общин) // «Мужское» в традиционном и современном обществе. Материалы научной конференции. М., 2003;

Сотериологические аспекты митраизма // Образ рая: от мифа к утопии. Серия «Symposium». Вып. 31. СПб., 2003.