ИВАНОВ Николай Серафимович

Родился в 1952 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений в 1974 г.

Кандидатская диссертация : Студенческое и рабочее движение в США (1968-1972) (Институт всеобщей истории АН СССР, 1984).

Старший научный сотрудник, ученый секретарь Центра латиноамериканских исследований ИВИ РАН .

Область интересов : Новейшая история США, Уругвая, Колумбии, Латинской Америки.

Сочинения: Разделы в 3 и 4 тт. Истории Латинской Америки, 3 т. Истории США, 5 т. Истории межд. рабочего движения.

Иванов Н.С. Уго Чавес: штрихи идейно-политического портрета // Латиноамериканский исторический альманах. Выпуск 13, 2013. С.212-230