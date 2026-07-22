ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИУДОВИЧ

Сын штабс-капитана, из потомственных дворян Калужской губернии, православный. Учился в Павловском кадетском корпусе, окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 14.9.1866 поступил в Михайловское артиллерийское училище. 12.7.1869 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 3-ю гвардейскую и гренадерскую артиллерийскую бригаду. 18.7.1869 зачислен во 2-ю гренадерскую батарею 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригады. 5.12.1870 произведен в поручики. 9.1.1871 переведен в 1-ю гвардейскую батарею 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригады подпоручиком. 8.4.1873 произведен в поручики. 27.3.1877 произведен в штабс-капитаны. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 10.11.1878 произведен в капитаны за боевые отличия (со старшинством с 26.8.1877). 28.7.1884 назначен командующим 2-й батареей лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. 30.8.1884 произведен в полковники с утверждением командиром батареи. 3.3.1888 назначен заведующим мобилизационной частью Главного артиллерийского управления. 11.4.1890 назначен командующим Кронштадской крепостной артиллерией. 30.8.1894 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением командиром Кронштадтской крепостной артиллерии. 14.12.1899 назначен генералом для поручений при генерал-фельдцейхмейстере. Участник похода русских войск в Китай 1900–1901 гг. 14.8.1900 назначен и. д. начальника артиллерии десантного корпуса. 11.1.1901 вновь назначен генералом для поручений при генерал-фельдцейхмейстере. 6.12.1901 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 22.4.1904 назначен в распоряжение командующего Маньчжурской армией. 29.7.1904 назначен командующим Восточным отрядом (30.7.1904 отряд переименован в 3-й Сибирский армейский корпус). 15.9.1905 назначен командиром 3-го Сибирского армейского корпуса. 15.12.1905 назначен вр. и. д. главного начальника тыла Маньчжурских армий. 19.12.1905 назначен командиром 1-го армейского корпуса с оставлением вр. и. д. главного начальника тыла Маньчжурских армий. 18.4.1906 сдал вр. и. д. главного начальника тыла Маньчжурских армий. 6.11.1906 назначен временным Кронштадтским генерал-губернатором. 1.1.1907 назначен постоянным членом Совета государственной обороны на 1907 г. 20.04.1907 назначен главным начальником г. Кронштадта. 6.12.1907 назначен генерал-адъютантом е. и. в. с оставлением в должностях. 30.12.1907 назначен постоянным членом Совета государственной обороны на 1908 г. с оставлением в должностях. 13.4.1908 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе. 2.12.1908 назначен командующим войсками Киевского военного округа. 19.7.1914 назначен главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта. 17.3.1916 назначен членом Государственного совета и состоять при особе его императорского величества. 27.2.1917 назначен главнокомандующим войсками Петроградского военного округа с чрезвычайными полномочиями. 28.2.1917 выехал из Ставки верховного главнокомандующего с войсками в Петроград для подавления беспорядков. 1.3.1917 прибыл в Царское Село. 2.3.1917 отозван в Могилев. 18.3.1917 арестован в Киеве и доставлен в Петроград, но вскоре освобожден. Затем проживал в Новочеркасске. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Дону. 11.10.1918 назначен командующим Южной армией. Умер от тифа.

Холост.