ИВАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИВАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный и во­енный дея­тель.

Окон­чил Ми­хай­лов­ское артиллерийское училище. С 1858 года на во­енной служ­бе, уча­ст­во­вал в за­вое­ва­нии Средней Азии, один из бли­жай­ших со­труд­ни­ков тур­ке­стан­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра К. П. фон Ка­уф­ма­на. Во вре­мя по­хо­да про­тив Ко­канд­ско­го хан­ст­ва уча­ст­во­вал в штур­ме города Тур­ке­стан и кре­по­сти Чим­кент (1864 год), от­ли­чил­ся при штур­ме города Таш­кент (1865 год; на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни). В Бу­хар­ском по­хо­де 1866-1868 годов уча­ст­во­вал в сра­же­нии при уро­чи­ще Ирд­жар, во взя­тии кре­по­стей Ход­жент, Ура-Тю­бе и Джи­зак (все в 1866 году), а в Кар­шин­ской экс­пе­ди­ции 1868 года - во взя­тии кре­по­сти Кар­ши.

Исполняющий должность джи­зак­ско­го уезд­но­го во­ин­ско­го на­чаль­ни­ка (1871-1872 годы), ру­ко­во­дил ор­га­ни­за­ци­ей во­ен­но-на­род­но­го управ­ле­ния. Во вре­мя Хи­вин­ско­го по­хо­да 1873 года (смотрите Хи­вин­ские по­хо­ды) ру­ко­во­дил пе­ре­до­вы­ми разъ­ез­да­ми и про­вёл раз­вед­ку на пу­ти к уро­чи­щу Адам-Крыл­ган. Начальник Аму­дарь­ин­ско­го от­де­ла (1873-1877 годы; до 1874 года - ок­руг) и Зе­рав­шан­ско­го (1877-1883 годы) ок­ру­га, за­ни­мал­ся уст­рой­ст­вом русских пе­ре­се­лен­цев и на­ла­жи­ва­ни­ем тор­гов­ли. Во­енный гу­бер­на­тор и ко­мандующий вой­ска­ми Фер­ган­ской области (1883-1887 годы), за­ни­мал­ся раз­ви­ти­ем сис­те­мы ис­кусственного оро­ше­ния зе­мель. За­тем на­хо­дил­ся в рас­по­ря­же­нии во­енного ми­ни­ст­ра, с 1889 года в от­став­ке, с 1898 года вновь на служ­бе.

С 1899 года по­мощ­ник ко­мандующего вой­ска­ми тур­ке­стан­ско­го Военного округа, с 1900 года по­мощ­ник тур­ке­стан­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра. Тур­ке­стан­ский генерал-гу­бер­на­тор, ко­мандующий вой­ска­ми Тур­ке­стан­ско­го Военного округа и вой­ско­вой на­каз­ной ата­ман Се­ми­ре­чен­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска [23.01(05.02).1901 года - 18(31).05.1904 года]. Уч­ре­дил ко­мис­сию для под­го­тов­ки про­ек­та еди­но­го По­ло­же­ния по управ­ле­нию все­ми об­лас­тя­ми Тур­ке­стан­ско­го края (не был ут­вер­ждён).

Уде­лял боль­шое вни­ма­ние пе­ре­се­ле­нию рус­ских в Среднюю Азию; оно бы­ло упо­ря­до­че­но раз­ра­бо­тан­ны­ми по ини­циа­ти­ве Иванова пра­ви­ла­ми о доб­ро­воль­ном пе­ре­се­ле­нии кре­сть­ян и ме­щан на ка­зён­ные зем­ли в Са­мар­канд­скую, Сыр­дарь­ин­скую и Фер­ган­скую об­лас­ти (1903 год). Спо­соб­ст­во­вал строи­тель­ст­ву Орен­бург­ско-Таш­кент­ской железной дороги, на­чав­ше­му­ся в 1900 году.

На­гра­ж­дён Боль­шим офи­цер­ским кре­стом французского ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1904 год).