ИВАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИВАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный и военный деятель.
Окончил Михайловское артиллерийское училище. С 1858 года на военной службе, участвовал в завоевании Средней Азии, один из ближайших сотрудников туркестанского генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана. Во время похода против Кокандского ханства участвовал в штурме города Туркестан и крепости Чимкент (1864 год), отличился при штурме города Ташкент (1865 год; награждён орденом Святого Георгия 4-й степени). В Бухарском походе 1866-1868 годов участвовал в сражении при урочище Ирджар, во взятии крепостей Ходжент, Ура-Тюбе и Джизак (все в 1866 году), а в Каршинской экспедиции 1868 года - во взятии крепости Карши.
Исполняющий должность джизакского уездного воинского начальника (1871-1872 годы), руководил организацией военно-народного управления. Во время Хивинского похода 1873 года (смотрите Хивинские походы) руководил передовыми разъездами и провёл разведку на пути к урочищу Адам-Крылган. Начальник Амударьинского отдела (1873-1877 годы; до 1874 года - округ) и Зеравшанского (1877-1883 годы) округа, занимался устройством русских переселенцев и налаживанием торговли. Военный губернатор и командующий войсками Ферганской области (1883-1887 годы), занимался развитием системы искусственного орошения земель. Затем находился в распоряжении военного министра, с 1889 года в отставке, с 1898 года вновь на службе.
С 1899 года помощник командующего войсками туркестанского Военного округа, с 1900 года помощник туркестанского генерал-губернатора. Туркестанский генерал-губернатор, командующий войсками Туркестанского Военного округа и войсковой наказной атаман Семиреченского казачьего войска [23.01(05.02).1901 года - 18(31).05.1904 года]. Учредил комиссию для подготовки проекта единого Положения по управлению всеми областями Туркестанского края (не был утверждён).
Уделял большое внимание переселению русских в Среднюю Азию; оно было упорядочено разработанными по инициативе Иванова правилами о добровольном переселении крестьян и мещан на казённые земли в Самаркандскую, Сырдарьинскую и Ферганскую области (1903 год). Способствовал строительству Оренбургско-Ташкентской железной дороги, начавшемуся в 1900 году.
Награждён Большим офицерским крестом французского ордена Почётного легиона (1904 год).