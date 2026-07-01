ИВАНОВ МОДЕСТ ВАСИЛЬЕВИЧ

Из обер-офицерских детей. 15.9.1888 поступил в Морское училище. 15.9.1894 окончил училище, произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 15 флотск. экипаж. Служил вахтенным офицером на броненосце береговой обороны «Адмирал Грейг», крейсере I ранга «Генерал-Адмирал», и. д. ревизора учебного судна «Воин», младшим штурманским офицером броненосца береговой обороны «Адмирал Чичагов». 10.9.1897 назначен производителем гидрографических работ отдельной съемки Балтийского моря. 30.9.1898 отчислен от должности. 3.10.1898 поступил на гидрографическое отделение Николаевской Морской академии. 18.4.1899 произведен в лейтенанты. 4.10.1900 окончил академию по 1-му разряду. 4.12.1900 назначен на суда эскадры Тихого океана. Служил старшим штурманским офицером эскадренного броненосца «Наварин», мореходной канонерской лодки «Отважный», крейсере II ранга «Забияка». Участник похода русских войск в Китай 1900–1901 г. 15.6.1901 зачислен в штурманские офицеры 1-го разряда. 21.3.1903 назначен и. д. помощника директора маяков и лоций Желтого моря. 30.3.1903 одновременно назначен вахтенным начальником портового судна «Силач» в Порт-Артуре. Участник Русско-Японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. 20.4.1904 назначен заведующем тралящими караванами эскадры Тихого океана. 21.8.1904 при боевом тралении подорвался на шаланде № 23, был поднят из воды командой броненосца «Полтава». 1.10.1904 при бомбардировке Порт-Артура был ранен осколками японского снаряда в голову и руки, контужен в грудь и правый бок. После капитуляции крепости дал подписку о неучастии в боевых действиях против Японии. 21.2.1905 переведен в Балтийский флот с зачислением в 11-й флотский экипаж. 22.5.1905 назначен командиром миноносца № 120. 14.7.1905 отчислен от должности по болезни. 4.3.1906 назначен и. д. старшего офицера крейсера II ранга «Рында». 4.11.1906 зачислен в 6-й флотский экипаж. 11.6.1907 произведен в капитан-лейтенанты. В 1907 г. находился под судом за избиение подполковника Вершинина. 3.9.1907 отчислен от должности. 13.9.1907 зачислен в 5-й флотский экипаж. 29.7.1908 зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж. 20.11.1908 назначен командиром миноносца «Сторожевой». 8.12.1908 отчислен от должности с прикомандированием к Морскому Техническому Комитету для организации дела траления. 28.7.1909 назначен начальником партии траления мин заграждения Балтийского моря. 6.12.1909 произведен в капитаны 2-го ранга. 5.8.1910 назначен вр. командующим эскадренным миноносцем «Лейтенант Бураков». 19.12.1911 назначен командиром учебного судна «Рында». 30.8.1913 назначен заведующим 1-м отделом машинной школы Балтийского флота с оставлением в должности. Участник Первой мировой войны. 29.6.1915 назначен командиром крейсера «Диана». 6.12.1915 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе (со старшинством с 9.6.1915). 19.5.1917 назначен командующим под брейд-вымпелом 2-й бригадой крейсеров Балтийского флота. 9.11.1917 военно-революционным комитетом назначен управляющим Морским министерством и членом Верховной морской коллегии. 21.11.1917 произведен в контр-адмиралы. 30.1.1918 назначен в распоряжение наркома по морским делам. Участник Гражданской войны. С декабря 1919 г. служил в штабе Южного фронта. В 1920 г. командир транспорта «Анадырь». С марта 1921 инспектор морских частей войск ВЧК. 22.3.1922 назначен старшим инспектором Наркомата водного транспорта с оставлением в должности. 1.1.1923 назначен в распоряжение начальника Морских сил Республики. 25.11.1925 демобилизован. Служил в гражданском флоте. Капитан дальнего плавания. Умер во время блокады Ленинграда. Погребен в братской могиле на Пискаревском кладбище.

Жена: дочь полковника Софья Александровна (урожденная Андреева) (род. 7.9.1877). Дети: Георгий (26.11.1902–1941).