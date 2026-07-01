ИВАНОВ МАКСИМ

ИВАНО́В МАКСИ́М - иконописец Оружейной палаты Московского Кремля .

Последняя четверть XVII - начала XVIII веков. Очевидно, сын жалованного иконописца Максимова Ивана и брат Максимова Василия (см. ст. Максимовы). Проживал в Москве, в приходе церкви вмч. Никиты на Швивой горке в Семёновской слободе.

Первые сведения о его деятельности в Оружейной палате относятся к 1677-1678 годам, когда в составе большой группы иконописцев он работал над миниатюрами к напрестольному Евангелию для дворцовой церкви Воскресения словущего в Московском Кремле. В 1679 году в группе мастеров принимал участие в написании 14 икон праотеческого ряда иконостаса Покровского собора в Измайлове (частично сохр., находятся в Покровском соборе).

В 1689-1694 годы совместно с Петром Федоровым Билиндиным, Николаем Соломоновым Вургаровым и Петром Семеновым Коробовым писал иконы для иконостаса церкви Воскресения Христова в Кадашах. Среди сохранившихся икон комплекса автограф мастера имеется на двери в жертвенник с изображением арх. Михаила (1694 год, Музей-усадьба «Останкино»). Имя М. Иванова упомянуто среди других художников и на происходящей из того же храма иконе «Богоматерь Боголюбская, с припадающими преподобными Сергием Радонежским, Варлаамом Хутынским и Иоанном Дамаскином» (1689 год, ГТГ). В надписи указано, что М. Иванов вместе с Петром Коробовым выполнил на ней изображение преподобных. Образ был написан за 5 дней.

В 1702 году, к Пасхе, писал за 60 р. иконостас для новопостроенной церкви Воскресения Христова в Андреевском монастыре в Пленницах по заказу игум. Феофана и братии (не сохр.). Поручителем при заключении договора был иконописец Билиндин, с которым М. Иванов совместно работал. В 1703 году М. Иванов выступил поручителем Билиндина и В. Максимова при заключении ими договора на написание иконостаса в вотчине боярина Т.Н. Стрешнева с. Рождествене (Шарапове) Московского у. Наиболее позднее известное произведение М. Иванова - икона «Апостл Иоанн Богослов и Прохор на Патмосе», написанная в 1706 году для московской церкви свт. Власия Севастийского в Староконюшенном пер. В 1716 году его имя еще упомянуто в переписных книгах Москвы.

Работам М. Иванова свойственна большая стилистическая общность с произведениями др. иконописцев Оружейной палаты, что затрудняет выявление его индивидуальной манеры.