ИВАНОВ-ЛУЦЕВИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Из дворян Смоленской губернии, до 1897 г. носил фамилию Иванов. Получил домашнее образование. 6.4.1856 поступил унтер-офицером в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. 28.4.1856 получил звание юнкера. 29.6.1858 получил звание эстандарт-юнкера. 25.7.1858 произведен в корнеты. 30.8.1860 произведен в поручики. 30.8.1862 произведен в штабс-ротмистры. Участник подавления польского мятежа 1863–1864 гг.27.3.1866 произведен в ротмистры. 23.2.1867 назначен командиром 2-го эскадрона. 1.11.1870 назначен командующим 1-м дивизионом. 28.3.1871 произведен в полковники. 14.4.1871 утвержден командиром дивизиона. 15.10.1875 назначен и. д. помощника командира полка. 20.1.1876 утвержден в должности. 27.10.1876 назначен командиром 6-го драгунского Глуховского полка. 19.12.1882 назначен командующим лейб-гвардии Драгунским полком. 15.5.1883 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением командиром полка. 10.1.1885 назначен командиром 3-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 22.10.1889 назначен начальником Гвардейской бригады кавалерийского запаса. 7.11.1894 назначен состоять для особых поручений при командующем войсками Московского военного округа. 6.12.1894 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 10.12.1897 высочайше разрешено именоваться с нисходящим потомством Ивановым-Луцевиным. 18.9.1906 назначен почетным опекуном Опекунского совета Учреждений Императрицы Марии по Санкт-Петербургскому присутствию. 25.7.1908 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 19.3.1914.назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 2.4.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. После 1917 г. в эмиграции во Франции. Проживал в Ницце. Погребен на русском кладбище Кокад в Ницце.

Жена: дочь камер-юнкера Елизавета Павловна (урожденная княжна Абамелик) (21.7.1853-7.6.1925). Дети: Павел (23.9.1880-12.1.1956, Ницца), Елизавета (род. 28.11.1881), Нина (23.12.1888–12.7.1986, Ницца), фрейлина.