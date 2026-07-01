ИВАНОВ ЛАРИОН ИВАНОВИЧ
ИВАНОВ ЛАРИОН (ИЛЛАРИОН) ИВАНОВИЧ - русский государственный деятель, дипломат.
Начал службу подьячим в Новой четверти. В 1658 году и 1660 году ездил гонцом в Речь Посполиту. Дьяк (с 1662 года). Выдвинулся благодаря поддержке боярина Б. М. Хитрово. В разные годы входил в состав управленческого аппарата нескольких учреждений: Новой четверти (1662-1664 годы), Приказа Большого дворца (1664-1669 годы, 1680/1681 годы), Оружейной палаты (1663-1669 годы). Руководитель Стрелецкого приказа (1669-1678 годы), Устюжской четверти (1672-1676 годы).
Сопровождал архимандрита Чудова монастыря Иоакима, посетившего 16(26).11.1671 года по поручению царя Алексея Михайловича видную деятельницу старообрядчества боярыню Ф. П. Морозову и пытавшегося призвать её к «религиозному благонравию». Иванов участвовал в допросе Морозовой 18(28).11.1671 года. В 1675 году организовывал (совместно с князем И. Б. Троекуровым) царский поход в Троице-Сергиев монастырь.
В годы правления царя Фёдора Алексеевича (1676-1682 годы) играл важную роль в формировании и осуществлении внешней политики Русского государства. Глава Посольского (1676-1680 годы, 1681-1682 годы) и подчинённых ему приказов, а также Владимирской и Галицкой четвертей (ноябрь - декабрь 1680 года, 1681-1682 годы). В декабре 1680 года - мае 1681 года находился в опале, но затем вновь восстановлен на занимаемых постах. Руководил составлением росписей архиереев (ноябрь 1681 года, февраль 1682 года). Убит во время Стрелецкого восстания 1682 года.