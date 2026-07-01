ИВАНОВ ЛАРИОН ИВАНОВИЧ

ИВАНОВ ЛАРИОН (ИЛЛАРИОН) ИВАНОВИЧ - русский государственный дея­тель, ди­пло­мат.

На­чал служ­бу по­дья­чим в Но­вой чет­вер­ти. В 1658 году и 1660 году ез­дил гон­цом в Речь По­спо­ли­ту. Дьяк (с 1662 года). Вы­дви­нул­ся бла­го­да­ря под­держ­ке боя­ри­на Б. М. Хит­ро­во. В раз­ные го­ды вхо­дил в со­став управ­ленческого ап­па­ра­та не­сколь­ких уч­ре­ж­де­ний: Но­вой чет­вер­ти (1662-1664 годы), При­ка­за Боль­шо­го двор­ца (1664-1669 годы, 1680/1681 годы), Ору­жей­ной па­ла­ты (1663-1669 годы). Ру­ко­води­тель Стре­лец­ко­го при­ка­за (1669-1678 годы), Ус­тюж­ской чет­вер­ти (1672-1676 годы).

Со­про­во­ж­дал ар­хи­ман­д­ри­та Чу­до­ва монастыря Ио­а­ки­ма, по­се­тив­ше­го 16(26).11.1671 года по по­ру­че­нию ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча вид­ную дея­тель­ни­цу ста­ро­об­ряд­че­ст­ва боя­ры­ню Ф. П. Мо­ро­зо­ву и пы­тав­ше­го­ся при­звать её к «ре­ли­ги­оз­но­му бла­го­нра­вию». Иванов уча­ст­во­вал в до­про­се Мо­ро­зо­вой 18(28).11.1671 года. В 1675 году ор­га­ни­зо­вы­вал (совместно с князем И. Б. Трое­ку­ро­вым) цар­ский по­ход в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь.

В го­ды прав­ле­ния ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча (1676-1682 годы) иг­рал важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии и осу­ще­ст­в­ле­нии внеш­ней по­ли­ти­ки Русского государства. Гла­ва По­соль­ско­го (1676-1680 годы, 1681-1682 годы) и под­чи­нён­ных ему при­ка­зов, а так­же Вла­ди­мир­ской и Га­лиц­кой чет­вер­тей (но­ябрь - декабрь 1680 года, 1681-1682 годы). В декабре 1680 года - мае 1681 года на­хо­дил­ся в опа­ле, но за­тем вновь вос­ста­нов­лен на за­ни­мае­мых по­стах. Ру­ко­во­дил со­став­ле­ни­ем рос­пи­сей ар­хие­ре­ев (но­ябрь 1681 года, февраль 1682 года). Убит во вре­мя Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года.