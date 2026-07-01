ИВАНОВ-КРАМСКОЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ИВАНОВ-КРАМСКОЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - российский гитарист, педагог, композитор, дирижёр.
В 1930-1934 годах учился игре на 6-струнной гитаре у П. С. Агафошина, совершенствовался на курсах повышения квалификации Московской консерватории. Концертировал в СССР, пропагандировал классическую и современную испанскую музыку. 1-я премия Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1935 год), 2-я премия Всесоюзного конкурса исполнителей на народных инструментах (1939 год).
В 1932-1952 годах солист Всесоюзного радио, в 1939-1945 годах дирижёр Ансамбля песни и пляски НКВД СССР, в 1945-1952 годах - Русского народного хора и Оркестра народных инструментов Всесоюзного радио. Часто выступал в ансамбле с певцами Г. П. Виноградовым, И. С. Козловским, Н. А. Обуховой, В. Н. Ивановой. Начиная с 1945 года записал 42 грампластинки. Усилиями Иванова-Крамского в Музыкальном училище при Московской консерватории в 1960 году был открыт класс гитары, где он преподавал до конца жизни. Среди учеников - Н. А. Комолятов.
Автор сочинений для 6-струнной гитары: 2 концертов с оркестром, пьес, переложений старинных романсов, обработок народных песен, а также Школы для 6-струнной гитары (выдержала 14 изданий). С 1987 года в Москве проводится ежегодный Международный фестиваль гитарной музыки имени Иванова-Крамского.