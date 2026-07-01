ИВАНОВ-КРАМСКОЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ИВАНОВ-КРАМСКОЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - российский ги­та­рист, пе­да­гог, ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр.

В 1930-1934 годах учил­ся иг­ре на 6-струн­ной ги­та­ре у П. С. Ага­фо­ши­на, со­вер­шен­ст­во­вал­ся на кур­сах по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции Московской консерватории. Кон­цер­ти­ро­вал в СССР, про­па­ган­ди­ро­вал клас­сическую и современную испанскую му­зы­ку. 1-я премия Все­со­юз­но­го кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей (1935 год), 2-я премия Все­со­юз­но­го кон­кур­са ис­пол­ни­те­лей на народных ин­ст­ру­мен­тах (1939 год).

В 1932-1952 годах со­лист Все­со­юз­но­го ра­дио, в 1939-1945 годах ди­ри­жёр Ан­самб­ля пес­ни и пля­ски НКВД СССР, в 1945-1952 годах - Рус­ско­го народного хо­ра и Ор­ке­ст­ра народных ин­ст­ру­мен­тов Все­со­юзно­го ра­дио. Час­то вы­сту­пал в ан­самб­ле с пев­ца­ми Г. П. Ви­но­гра­до­вым, И. С. Коз­лов­ским, Н. А. Обу­хо­вой, В. Н. Ива­но­вой. На­чи­ная с 1945 года за­пи­сал 42 грам­пла­стин­ки. Уси­лия­ми Иванова-Крамского в Музыкальном училище при Московской консерватории в 1960 году был от­крыт класс ги­та­ры, где он пре­по­да­вал до кон­ца жиз­ни. Сре­ди уче­ни­ков - Н. А. Ко­мо­ля­тов.

Ав­тор со­чи­не­ний для 6-струн­ной ги­та­ры: 2 кон­цер­тов с ор­ке­ст­ром, пьес, пе­ре­ло­же­ний ста­рин­ных ро­ман­сов, об­ра­бо­ток народных пе­сен, а так­же Шко­лы для 6-струн­ной ги­та­ры (вы­дер­жа­ла 14 из­да­ний). С 1987 года в Мо­ск­ве про­во­дит­ся еже­год­ный Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ги­тар­ной му­зы­ки имени Ива­но­ва-Крам­ско­го.