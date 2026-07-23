ИВАНОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
ИВАНОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ - чувашский просветитель, педагог, классик чувашской литературы.
Ученик и последователь И. Я. Яковлева. С 1903 года учился в Симбирской чувашской учительской школе; в 1907 году исключён за участие в забастовке. Сотрудничал с Яковлевым в переводческо-издательской комиссии; участвовал в издании многих учебников для чувашских школ, для которых перевёл фрагменты из «Детского мира» и «Родного слова» К. Д. Ушинского, «Новой азбуки» и др. книг Л. Н. Толстого.
Составил «Первую книгу для чтения после букваря» (1909 год, в соавторстве), первый иллюстрированный «Букварь для чуваш с присоединением русской азбуки» (1912 год; 2-е издание, 1913 год, в соавторстве). Перевёл на чувашский язык произведения М. Ю. Лермонтова, Н. П. Огарёва, А. В. Кольцова, Н. А. Некрасова, К. Д. Бальмонта и др. С 1909 года преподавал в Симбирской чувашской учительской школе.
Автор стихотворений («Думы старого леса», «Осень», «Голодные», «Наше время» и др.), сказок, баллад («Две дочери», «Вдова»), трагедии «Раб дьявола» и др. В 1908 году в Симбирске издал лирико-эпическую поэму «Нарспи» о трагической судьбе чувашской женщины (переведена на многие языки). По её мотивам создано несколько пьес, поставлена опера. На родине Иванова открыт мемориальный Дом-музей поэта. Его имя носит Чувашский академический театр драмы.