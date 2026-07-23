ИВАНОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

ИВАНОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ - чу­вашский про­све­ти­тель, пе­да­гог, клас­сик чу­вашской литературы.

Уче­ник и по­сле­до­ва­тель И. Я. Яков­ле­ва. С 1903 года учил­ся в Сим­бир­ской чу­вашской учи­тель­ской шко­ле; в 1907 году ис­клю­чён за уча­стие в за­бас­тов­ке . Со­труд­ни­чал с Яков­ле­вым в пе­ре­во­дче­ско-из­да­тель­ской ко­мис­сии; уча­ст­во­вал в из­да­нии многих учеб­ни­ков для чу­вашских школ, для ко­то­рых пе­ре­вёл фраг­мен­ты из «Дет­ско­го ми­ра» и «Род­но­го сло­ва» К. Д. Ушин­ско­го, «Но­вой аз­бу­ки» и др. книг Л. Н. Тол­сто­го.

Со­ста­вил «Пер­вую кни­гу для чте­ния по­сле бу­к­ва­ря» (1909 год, в со­ав­тор­ст­ве), пер­вый ил­лю­ст­риро­ван­ный «Бу­к­варь для чу­ваш с при­сое­ди­не­ни­ем рус­ской аз­бу­ки» (1912 год; 2-е издание, 1913 год, в со­ав­тор­ст­ве). Пе­ре­вёл на чу­вашский язык про­из­ве­де­ния М. Ю. Лер­мон­то­ва, Н. П. Ога­рё­ва, А. В. Коль­цо­ва, Н. А. Не­кра­со­ва, К. Д. Баль­мон­та и др. С 1909 года пре­по­да­вал в Сим­бир­ской чу­вашской учи­тель­ской шко­ле.

Ав­тор сти­хо­тво­ре­ний («Ду­мы ста­ро­го ле­са», «Осень», «Го­лод­ные», «На­ше вре­мя» и др.), ска­зок, бал­лад («Две до­че­ри», «Вдо­ва»), тра­ге­дии «Раб дья­во­ла» и др. В 1908 году в Сим­бир­ске из­дал ли­ри­ко-эпическую по­эму «Нар­спи» о тра­гической судь­бе чу­вашской жен­щи­ны (пе­ре­ве­де­на на многие язы­ки). По её мо­ти­вам соз­да­но несколько пьес, по­став­ле­на опе­ра. На ро­ди­не Иванова от­крыт ме­мо­ри­аль­ный Дом-му­зей по­эта. Его имя но­сит Чу­вашский ака­де­мический те­атр дра­мы.