ИВАНОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ИВАНОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский по­эт, ме­муа­рист , кри­тик.

Ро­дил­ся в се­мье пол­ков­ни­ка в от­став­ке. С 1905 года учил­ся в Яро­слав­ском, а с 1907 года - во 2-м ка­дет­ском кор­пу­се в Санкт-Пе­тер­бур­ге. На­чал пе­ча­тать­ся с 1910 года. В 1911 году по­зна­ко­мил­ся с И. Се­ве­ря­ни­ным, во­шёл в «ди­рек­то­ри­ат» эго­фу­ту­ри­стов; уво­лил­ся из кор­пу­са, не окон­чив кур­са. Пер­вая кни­га сти­хов - «От­плы­тие на остров Ци­те­ру» (1912 год). В 1913 году вы­шел из круж­ка эго­фу­ту­ри­стов, всту­пил в «Цех по­этов». Ор­га­ни­за­тор и ру­ко­во­ди­тель (совместно c Г. В. Ада­мо­ви­чем) вто­ро­го «Це­ха по­этов» (1916-1917 годы), ак­тив­ный уча­ст­ник, а по­сле ги­бе­ли Н. С. Гу­ми­лё­ва ру­ко­во­ди­тель третье­го «Це­ха по­этов» (1921-1922 годы).

Ав­тор по­этических сборников «Гор­ни­ца» (1914 год), «Па­мят­ник сла­вы» (1915 год), «Ве­реск» (1916 год), «Са­ды» (1921 год), при­нёс­ших ему ре­пу­та­цию сти­хо­твор­ца, безу­преч­но вла­дею­ще­го по­этической тех­ни­кой; пе­ре­во­д­чик про­из­ве­де­ний Воль­те­ра, С. Т. Кол­рид­жа, Т. Го­тье и др. В сентябре 1922 года вы­ехал в ко­ман­ди­ров­ку в Гер­ма­нию «для со­став­ле­ния ре­пер­туа­ра го­су­дар­ст­вен­ных те­ат­ров», от­ту­да в 1923 году пе­ре­брал­ся в Па­риж. Пе­ча­тал­ся в эмиг­рант­ской пе­рио­ди­ке, вы­пус­тил ме­му­ар­ную книгу «Пе­тер­бург­ские зи­мы» (1928 год), «по­эму в про­зе» «Рас­пад ато­ма» (1938 год) - об аб­сурд­но­сти че­ло­ве­че­ско­го бы­тия и не­со­вер­шен­ст­ве ми­ра, а так­же сборник сти­хов «Ро­зы» (1931 год), ко­то­рый многим кри­ти­ка­ми сра­зу был при­знан од­ной из луч­ших по­этических книг русской эмиг­ра­ции.

Твор­че­ст­во Иванова это­го пе­рио­да ока­за­ло боль­шое влия­ние на млад­шее по­ко­ле­ние эмиг­рант­ских пи­са­те­лей. Бес­смен­ный пред­се­да­тель со­б­ра­ний «Зе­лё­ной лам­пы» в Па­ри­же ; в 1939-1946 годах жил в Би­ар­ри­це, по­сле вой­ны воз­вра­тил­ся в Па­риж, вы­пус­тил книгу сти­хов «Порт­рет без сход­ст­ва» (1950 год). C 1953 года жил в стар­че­ских до­мах на юге Фран­ции. По­след­няя под­го­тов­лен­ная Иванова книга «1943-1958 годы: Сти­хи» вы­шла че­рез несколько дней по­сле его смер­ти; в ней Иванова пред­ста­ёт как «един­ст­вен­ный в на­шей ли­те­ра­ту­ре рус­ский эк­зи­стен­циа­лист» (Р. Б. Гуль), су­мев­ший во­пло­тить ми­ро­ощу­ще­ние че­ло­ве­ка эпо­хи кри­зи­са, на­строе­ния тос­ки и от­чая­ния.