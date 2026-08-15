ИВАНОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИВАНОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский поэт, мемуарист, критик.
Родился в семье полковника в отставке. С 1905 года учился в Ярославском, а с 1907 года - во 2-м кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. Начал печататься с 1910 года. В 1911 году познакомился с И. Северяниным, вошёл в «директориат» эгофутуристов; уволился из корпуса, не окончив курса. Первая книга стихов - «Отплытие на остров Цитеру» (1912 год). В 1913 году вышел из кружка эгофутуристов, вступил в «Цех поэтов». Организатор и руководитель (совместно c Г. В. Адамовичем) второго «Цеха поэтов» (1916-1917 годы), активный участник, а после гибели Н. С. Гумилёва руководитель третьего «Цеха поэтов» (1921-1922 годы).
Автор поэтических сборников «Горница» (1914 год), «Памятник славы» (1915 год), «Вереск» (1916 год), «Сады» (1921 год), принёсших ему репутацию стихотворца, безупречно владеющего поэтической техникой; переводчик произведений Вольтера, С. Т. Колриджа, Т. Готье и др. В сентябре 1922 года выехал в командировку в Германию «для составления репертуара государственных театров», оттуда в 1923 году перебрался в Париж. Печатался в эмигрантской периодике, выпустил мемуарную книгу «Петербургские зимы» (1928 год), «поэму в прозе» «Распад атома» (1938 год) - об абсурдности человеческого бытия и несовершенстве мира, а также сборник стихов «Розы» (1931 год), который многим критиками сразу был признан одной из лучших поэтических книг русской эмиграции.
Творчество Иванова этого периода оказало большое влияние на младшее поколение эмигрантских писателей. Бессменный председатель собраний «Зелёной лампы» в Париже; в 1939-1946 годах жил в Биаррице, после войны возвратился в Париж, выпустил книгу стихов «Портрет без сходства» (1950 год). C 1953 года жил в старческих домах на юге Франции. Последняя подготовленная Иванова книга «1943-1958 годы: Стихи» вышла через несколько дней после его смерти; в ней Иванова предстаёт как «единственный в нашей литературе русский экзистенциалист» (Р. Б. Гуль), сумевший воплотить мироощущение человека эпохи кризиса, настроения тоски и отчаяния.