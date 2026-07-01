ИВАНОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

ИВАНО́В ФЁДОР АЛЕКСЕ́ЕВИЧ - регент, хоровой дирижер, содержатель духовно-певческой капеллы, композитор, преподаватель пения.

Благодаря незаурядным музыкальным способностям и сильному голосу в 9 лет был принят в церковный хор при Задонском монастыре. Обучаясь в Задонском ДУ, написал несколько духовно-музыкальных сочинений, вошедших в певческую практику монастыря.

В 16 лет стал регентом монастырского хора. В 1870 году поступил в Воронежскую ДС, в которой 5 лет управлял церковным хором, известным во всей епархии . В 1876 году был приглашен в Варшаву архиеп. Леонтием (Лебединским; впосл. митрополит Московский и Коломенский) на должность регента архиерейского хора. В этом качестве в короткое время добился больших успехов, участвуя в многочисленных духовных и светских концертах. Одновременно вел уроки пения в 3 женских гимназиях, мужских прогимназии, кроме того, дирижировал в юнкерском училище военным оркестром. При большой занятости окончил Варшавскую консерваторию с золотой медалью в 1880 году и в том же году выдержал экзамен в Придворной певческой капелле на звание регента 1-го разряда.

С 1881 года по приглашению известного купца-меломана В.М. Рукавишникова М.М. Иванов управлял в Нижнем Новгороде его знаменитой капеллой, обучал церковному пению мальчиков, впосл. ставших регентами в нижегородских храмах и учителями пения в городских школах. Параллельно преподавал пение в нижегородском Мариинском институте. С 1886 года проживал в Москве, в течение 3 лет был регентом бывш. Духовной капеллы Русского хорового общества, получившей название «Духовно-певческая капелла Ф.А. Иванова».

В 1890 году проводил занятия по духовному пению с хором студентов Московского ун-та, кроме того преподавал пение в Александровском институте, Ермоло-Мариинском училище, 5-й гимназии. Был руководителем и учителем церковного пения частных московских хоров В.Н. Постникова, М.Н. Озерецковского, С.В. Васильева, Н.П. Быстрова, В.С. Галичникова. Управлял хорами рабочих при фабрике С.И. Прохорова и служащих Казанской железной дороги.

В 1901 году был приглашен регентом в хоровую капеллу Н.С. Перлова, с 1907 года стал ее владельцем. Духовно-певческая капелла пользовалась в Москве широкой известностью как образцовая и самая многочисленная (160; по др. источникам, 200 певцов - приблизительно поровну мальчиков и мужчин). Капелла участвовала в богослужении в Казанском соборе на Красной пл. и в 14 приходских и домовых церквах Москвы, а также давала концерты. О степени важности для М.М. Иванова этой работы можно судить по предъявленным к малолетним певцам требованиям, в которых дисциплина и честное служение делу ставились на первое место.

Особое внимание М.М. Иванов уделял малолетним певчим. В капелле существовала школа с преподаванием общеобразовательных предметов, находившаяся в ведении Кирилло-Мефодиевского братства. При ней работали фортепианный и скрипичный классы, велось обучение игре на народных инструментах - балалайке и мандолине, существовал детский «великорусский» (т. е. состоявший из народных инструментов) оркестр (36 детей). В свободное время детей обучали токарному ремеслу и выпиливанию по дереву. Мальчики, которые переставали петь из-за мутации голоса, зачислялись на денежные средства М.М. Иванова в классы бухгалтерии Хорового общества. По окончании обучения выдавались свидетельства, похвальные листы. Для детей существовало общежитие, содержание к-рого, впрочем, подвергалось серьезной критике. Школьная библиотека насчитывала более 1 тыс. наименований книжных и нотных изданий. Хорошо была поставлена воспитательная работа: посещение театров, цирка, устройство праздников. «Чаевые» деньги детей записывались в особую книгу и выдавались по просьбе родителей.

В Москве с капеллой Перлова М.М. Иванов дал более 20 концертов в Большом зале консерватории, Благородном собрании, Биржевом зале и др.; капелла также выезжала на гастроли в Нижнем Новгород и Тулу (1913 год). В московском Манеже М.М. Иванов неоднократно управлял сводным хором из 1 тыс. человек.

Программы духовных концертов М.М. Иванова имели просветительский характер и составлялись им в контексте требований эпохи из сочинений классиков и композиторов того времени - Н.М. Калашникова, В.П. Титова, Б. Галуппи, Д.С. Бортнянского, М.И. Глинки, прот. Петра Турчанинова, А.Ф. Львова, Ф.А. Багрецова, Г.Ф. Львовского, А.А. Архангельского, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.Д. Кастальского, А.Т. Гречанинова, прот. Димитрия Аллеманова, В.С. Калинникова, Н.И. Компанейского, С.В. Рахманинова , из собственных сочинений. В концерте капеллы М.М. Иванова на III Всероссийском съезде хоровых деятелей в Москве (1910 год) была последовательно с пояснениями Д.И. Зарина представлена история церковного пения в России от древнерус. песнопений (Богородичен догматик - унисон, «На реце Вавилонстей» демественного распева - 2-голосное, «На вербиих посреди его» демественного распева - 3-голосное (конец XVI века), «Яко тамо вопросиша ны» - 4-голосное (XVII век), «Небеса убо достойно да веселятся» - 12-голосный концерт Титова) до сочинений начало XX века М.М. Иванов также включал в концерты церковную музыку сербов, болгар, греков, грузин, армян, западноевроп. католич. и лютеран. духовную музыку (сочинения Й. Гайдна, И.С. Баха, К.К. Курпиньского) и др. (Этнографический концерт 13 марта 1911 года в Москве).

Деятельный и целеустремленный, М.М. Иванов пользовался авторитетом у современников. В 1909 году на праздновании 35-летия его регентской деятельности прот. Димитрий Аллеманов от имени Наблюдательного совета Синодального училища зачитал юбиляру поздравительный адрес. О профессиональном мастерстве М.М. Иванова позволяют судить отзывы в периодической печати.

Из 200 духовных и светских сочинений М.М. Иванов большая часть осталась не издана. Среди духовных произведений по концертным программам известны «Слава в вышних Богу» с контрастными чередованиями forte и piano, «Отче наш» (для смешанного хора и соло тенора), по мнению рецензентов написанное с учетом вкусов «именитого купечества», двухорный концерт «Господи, Господь наш», «Сказание о смерти Александра Благословенного», найденное М.М. Ивановым и переложенное им для хора. Светские сочинения для смешанного хора и фортепиано («В лесу», «На охоте», «Железная дорога», «На Руси» - большое попурри из рус. (11) и малороссийских (3) народных песен; изд.: Хоры для смешенных голосов с аккомпанементом фортепиано. М., б. г.) в целом отличают авторская изобретательность, терпкость гармонических звукосочетаний и эффектность хорового звучания.