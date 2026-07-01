ИВАНОВ ДМИТРИЙ ХРИСАГОНОВИЧ

Торговая деятельность

Будущий томский купец и золотопромышленник Дмитрий Хрисагонович Иванов родился в 1834 г. в г. Елабуге (Вятская губерния). По происхождению – из мещанского сословия.

Получил хорошее образование, обучаясь в Елабужском уездном училище. В 1865 г. последовал переезд И. в крупный сибирский город Томск. Здесь он начал с исполнения должности доверенного у томского купца 1-й гильдии К.Я. Ушкова. Сам записался колыванским купцом 2-й гильдии. С 1890-х гг. – купец 1-й гильдии в Томске.

И. специализировался на добыче шлихового золота в Мариинском округе. В 1895 г. выкупил двадцать четыре пая и стал вкладчиком и пайщиком товарищества «Технико-промышленное бюро и К° для электрического освещения в Томске». Общество было организовано для сооружения и эксплуатации томской городской электростанции. Кроме золотодобычи, занимался торговлей чаем, сахаром и табачными изделиями.

Общественная деятельность

Не остался в стороне И. и от общественной жизни Томска. В 1894 – 1897 гг. он исполнял после своего избрания обязанности гласного Томской городской думы. Находился на должности почетного мирового судьи Томского окружного суда.

С 1894 г. – член Томского отдела Императорского православного палестинского общества. Он один из первых вместе с И.М. Иваницким вошел в число членов этого общества.

Не любил говорить о своей благотворительности. Известно, что он выделил средства на сооружение домовой церкви военного лазарета, которая была открыта в 1894 г.

Семья и наследники

Супруга – Анна. В семье было несколько детей. Известно имя одного из детей – Петр.

Старший сын Дмитрия Хрисагоновича Петр Дмитриевич продолжил дело отца. Записался в купцы 1-й гильдии. Собственник торговой фирмы, которая вела оптовую и розничную продажу сахара, табака и махорки. В 1905 г. приобрел склад фабрики «Катык и К°». В последние годы своей жизни Петр Дмитриевич комиссионером московской фирмы «Наследники Н.А. Вахрамеева». Супруга – Наталья Кузьминична. Дети: сыновья – Александр, Павел, Константин, дочь – Вера.