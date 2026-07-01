ИВАНОВ-БОРЕЦКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

ИВАНОВ-БОРЕЦКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский му­зы­ко­вед, ком­по­зи­тор, пе­да­гог, об­щественный дея­тель.

В 1896 году окон­чил юри­дический факультет Московского университета. Тео­рию ком­по­зи­ции изу­чал у Н. С. Кле­нов­ско­го в Мо­ск­ве (1894-1896 годы) и Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1898-1900 годы), ис­то­рию му­зы­ки - во Фло­рен­тий­ской консерватории у А. Фаль­ко­ни (1903-1904 годы). Один из ос­но­ва­те­лей и действительный член общества «Му­зы­каль­но-тео­ре­ти­че­ская биб­лио­те­ка». Участ­во­вал в ра­бо­те Московской сим­фо­нической ка­пел­лы, пре­по­да­вал на Пре­чис­тен­ских кур­сах. По­сле 1917 года ра­бо­тал в об­щественных ор­га­ни­за­ци­ях, на­учных ин­сти­ту­тах (в ча­ст­но­сти, был учё­ным сек­ре­та­рём ГИМН). Со­труд­ни­чал в эн­цик­ло­пе­ди­ях (сло­варь Гра­нат, БСЭ, Ма­лая советская эн­цик­ло­пе­дия, 11-е издание Музыкального сло­ва­ря Х. Ри­ма­на, и др.).

С 1922 года профессор Московской консерватории (курс ис­то­рии му­зы­ки), где в 1923 году соз­дал научно-исследовательское от­де­ле­ние (в 1929-1930 годах про­рек­тор по на­учной час­ти, в 1932-1934 годах заведующий ис­то­ри­ко-тео­ре­тической ка­фед­рой). Сре­ди уче­ни­ков: Д. В. Жи­то­мир­ский, Ю. В. Кел­дыш, Т. Н. Ли­ва­но­ва, Л. А. Ма­зель, В. Э. Фер­ман. Член ред­кол­ле­гии журнала «Му­зы­каль­ное об­ра­зо­ва­ние» (1925-1930 годы), редактор сборника «Му­зы­каль­ное на­след­ст­во» (выпуск 1, 1935 год). Под его ре­дак­ци­ей вы­шли пе­ре­во­ды на русский язык мо­но­гра­фий Ж. Ком­ба­рье, П. Об­ри, Л. Ше­ва­лье и др. западноев­ропейских учё­ных, «Ма­те­риа­лы и до­ку­мен­ты по ис­то­рии му­зы­ки» (т. 2: XVIII век, 1934 год).

На­ря­ду с К. А. Куз­не­цо­вым - со­з­да­тель отечественной шко­лы ис­то­рического му­зы­ко­зна­ния. Зна­ток му­зы­ки западноев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья, Воз­ро­ж­де­ния и XVII-XVIII веков, под­го­то­вил ряд нот­ных пуб­ли­ка­ций, со­ста­вил «Му­зы­каль­но-ис­то­ри­че­скую хре­сто­ма­тию» (выпуск 1-3, 1929 год, 2-е издание, 1933-1936 годы) с об­стоя­тель­ны­ми ком­мен­та­ри­я­ми. Опуб­ли­ко­ван­ное им фак­си­ми­ле т. н. Мо­с­ков­ской чер­но­вой тет­ра­ди Л. ван Бет­хо­ве­на (эс­ки­зы квар­те­тов op. 130 и 132 и ком­мен­та­рии к ним - «Му­зы­каль­ное об­ра­зо­ва­ние». 1927. № 1/2. С. 7-91) - цен­ный вклад в ми­ро­вую бет­хо­вениа­ну.

Ав­тор опер («Адоль­фи­на», поставлена в 1908 году; «Кол­ду­нья», поставлена в 1918 году, На­род­ный дом, Мо­ск­ва), сим­фо­ничечских, ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных про­из­ве­де­ний, фортепианных пьес, хо­ров, ро­ман­сов, му­зы­ки к спек­так­лям дра­ма­тического те­ат­ра.