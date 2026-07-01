ИВАНОВ-БОРЕЦКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИВАНОВ-БОРЕЦКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский музыковед, композитор, педагог, общественный деятель.
В 1896 году окончил юридический факультет Московского университета. Теорию композиции изучал у Н. С. Кленовского в Москве (1894-1896 годы) и Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге (1898-1900 годы), историю музыки - во Флорентийской консерватории у А. Фалькони (1903-1904 годы). Один из основателей и действительный член общества «Музыкально-теоретическая библиотека». Участвовал в работе Московской симфонической капеллы, преподавал на Пречистенских курсах. После 1917 года работал в общественных организациях, научных институтах (в частности, был учёным секретарём ГИМН). Сотрудничал в энциклопедиях (словарь Гранат, БСЭ, Малая советская энциклопедия, 11-е издание Музыкального словаря Х. Римана, и др.).
С 1922 года профессор Московской консерватории (курс истории музыки), где в 1923 году создал научно-исследовательское отделение (в 1929-1930 годах проректор по научной части, в 1932-1934 годах заведующий историко-теоретической кафедрой). Среди учеников: Д. В. Житомирский, Ю. В. Келдыш, Т. Н. Ливанова, Л. А. Мазель, В. Э. Ферман. Член редколлегии журнала «Музыкальное образование» (1925-1930 годы), редактор сборника «Музыкальное наследство» (выпуск 1, 1935 год). Под его редакцией вышли переводы на русский язык монографий Ж. Комбарье, П. Обри, Л. Шевалье и др. западноевропейских учёных, «Материалы и документы по истории музыки» (т. 2: XVIII век, 1934 год).
Наряду с К. А. Кузнецовым - создатель отечественной школы исторического музыкознания. Знаток музыки западноевропейского Средневековья, Возрождения и XVII-XVIII веков, подготовил ряд нотных публикаций, составил «Музыкально-историческую хрестоматию» (выпуск 1-3, 1929 год, 2-е издание, 1933-1936 годы) с обстоятельными комментариями. Опубликованное им факсимиле т. н. Московской черновой тетради Л. ван Бетховена (эскизы квартетов op. 130 и 132 и комментарии к ним - «Музыкальное образование». 1927. № 1/2. С. 7-91) - ценный вклад в мировую бетховениану.
Автор опер («Адольфина», поставлена в 1908 году; «Колдунья», поставлена в 1918 году, Народный дом, Москва), симфоничечских, камерно-инструментальных произведений, фортепианных пьес, хоров, романсов, музыки к спектаклям драматического театра.