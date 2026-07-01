ИВАНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
ИВАНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ - российский живописец.
Учился в петерб. АХ (1782-1797 годы) у Г. И. Угрюмова и Г. Ф. Дуайена. В стиле классицизма писал картины: на библейские сюжеты («Адам и Ева с детьми под деревом после изгнания из рая», 1803 год, ГРМ; за неё получил звание академика петербургской АХ в 1803 году); на сюжеты, почерпнутые из античной и отечественной истории, преимущественно воспевающие гражданственность и патриотизм («Смерть Пелопида», 1800-е годы, ГТГ; «Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева печенегами в 968 году», 1810 год, ГРМ; «Единоборство Мстислава Удалого с косожским князем Редедею в 1022 году», 1812 год, там же; «Крещение великого князя Владимира в Корсуни», 1829 год, ГТГ); также на литературные сюжеты («Эрминия у пастухов», по мотивам поэзии Т. Тассо, 1797 год, КГ, Новосибирск).
Строя композицию наподобие античного барельефа, вписывал центральную группу в треугольник, акцентируя образы посредством контрастного освещения и цвета. Выполнил многочисленные иконы для домовой церкви Михайловского замка, Казанского собора в Санкт-Петербурге, православных храмов Варшавы, Тифлиса, Пекина и др.; также фреску в здании АХ («Парящая Афина», 1820 год), портреты [жены (Е. И. Ивановой) в образе весталки; автопортрет; оба 1800 год, ГТГ].
Мастер академического рисунка, автор учебного пособия по изображению головы. Преподавал в петербургской АХ с 1798 года (адъюнкт-профессор с 1806 года, профессор с 1812 года, старший профессор в 1821-1830 годах). Член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (1801-1807 годы). В конце 1830 года уволен из АХ по личному распоряжению Николая I, недовольного картиной Иванова «Смерть генерала Кульнева» (1827-1830 годы, не сохранилась). Среди учеников Иванова - его сын А. А. Иванов и К. П. Брюллов. Другой сын - архитектор и рисовальщик С. А. Иванов (1822-1877 годы), работавший в Риме.