ИВАНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

ИВАНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ - российский жи­во­пи­сец.

Учил­ся в пе­терб. АХ (1782-1797 годы) у Г. И. Уг­рю­мо­ва и Г. Ф. Ду­ай­е­на. В сти­ле клас­си­циз­ма пи­сал кар­ти­ны: на биб­лей­ские сю­же­ты («Адам и Ева с деть­ми под де­ре­вом по­сле из­гна­ния из рая», 1803 год, ГРМ; за неё по­лу­чил зва­ние ака­де­ми­ка пе­тербургской АХ в 1803 году); на сю­же­ты, по­черп­ну­тые из ан­тич­ной и отечественной ис­то­рии, пре­имущественно вос­пе­ваю­щие гра­ж­дан­ст­вен­ность и пат­рио­тизм («Смерть Пе­ло­пи­да», 1800-е годы, ГТГ; «Под­виг мо­ло­до­го ки­ев­ля­ни­на при оса­де Кие­ва пе­че­не­га­ми в 968 го­ду», 1810 год, ГРМ; «Еди­но­бор­ст­во Мсти­сла­ва Уда­ло­го с ко­со­жским кня­зем Ре­де­дею в 1022 го­ду», 1812 год, там же; «Кре­ще­ние ве­ли­ко­го кня­зя Вла­ди­ми­ра в Кор­су­ни», 1829 год, ГТГ); так­же на ли­те­ра­тур­ные сю­же­ты («Эр­ми­ния у пас­ту­хов», по мо­ти­вам по­эзии Т. Тас­со, 1797 год, КГ, Но­во­си­бирск).

Строя ком­по­зи­цию на­по­до­бие ан­тич­но­го ба­рель­е­фа, впи­сы­вал центральную груп­пу в тре­уголь­ник, ак­цен­ти­руя об­ра­зы по­сред­ст­вом кон­тра­ст­но­го ос­ве­ще­ния и цве­та. Вы­пол­нил мно­го­численные ико­ны для до­мо­вой церк­ви Ми­хай­лов­ско­го зам­ка , Ка­зан­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге, пра­во­слав­ных хра­мов Вар­ша­вы, Тиф­ли­са, Пе­ки­на и др.; так­же фре­ску в зда­нии АХ («Па­ря­щая Афи­на», 1820 год), порт­ре­ты [же­ны (Е. И. Ива­но­вой) в об­ра­зе вес­тал­ки; ав­то­порт­рет; оба 1800 год, ГТГ].

Мас­тер ака­де­мического ри­сун­ка, ав­тор учеб­но­го по­со­бия по изо­бра­же­нию го­ловы. Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ с 1798 года (адъ­юнкт-профессор с 1806 года, профессор с 1812 года, стар­ший профессор в 1821-1830 годах). Член Воль­но­го общества лю­би­те­лей сло­вес­но­сти, на­ук и ху­до­жеств (1801-1807 годы). В конце 1830 года уво­лен из АХ по лич­но­му рас­по­ря­же­нию Ни­ко­лая I, не­до­воль­но­го кар­ти­ной Иванова «Смерть ге­не­ра­ла Куль­не­ва» (1827-1830 годы, не сохранилась). Сре­ди уче­ни­ков Иванова - его сын А. А. Ива­нов и К. П. Брюл­лов. Дру­гой сын - ар­хи­тек­тор и ри­со­валь­щик С. А. Ива­нов (1822-1877 годы), ра­бо­тав­ший в Ри­ме.