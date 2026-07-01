ИВАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ИВАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - певец, баритон.
Учился в Кооперативном институте и вокальной студии Н. Н. Лунда в Киеве. Солист Азербайджанского (1926-1928 годы), Одесского (1928-1931 годы), Свердловского (1931-1934 годы), Украинского (Киевского; 1934-1950 годы) театров оперы и балета, московского Большого театра (1950-1956 годы).
Спел все основные партии лирического и драматического баритона в классическом оперном репертуаре, ряд партий в операх советских композиторов; один из лучших исполнителей партии Демона (одноименная опера А. Г. Рубинштейна). Гастролировал в странах Европы. В 1956 году оставил оперную сцену. Был камерным певцом, исполнителем русских и украинских народных песен, выступал в концертах, на радио. Записал несколько опер, много романсов и песен.