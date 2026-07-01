ИВАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ИВАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - пе­вец, ба­ри­тон.

Учил­ся в Коо­пе­ра­тив­ном институте и во­каль­ной сту­дии Н. Н. Лун­да в Кие­ве. Со­лист Азер­бай­джан­ско­го (1926-1928 годы), Одес­ско­го (1928-1931 годы), Сверд­лов­ско­го (1931-1934 годы), Ук­ра­ин­ско­го (Ки­ев­ско­го; 1934-1950 годы) те­ат­ров опе­ры и ба­ле­та, московского Боль­шо­го те­ат­ра (1950-1956 годы).

Спел все основные пар­тии ли­рического и дра­ма­тического ба­ри­то­на в клас­сическом опер­ном ре­пер­туа­ре, ряд пар­тий в опе­рах советских ком­по­зи­то­ров; один из луч­ших ис­пол­ни­те­лей пар­тии Де­мо­на (од­но­именная опе­ра А. Г. Ру­бин­штей­на ). Га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­нах Ев­ро­пы. В 1956 году ос­та­вил опер­ную сце­ну. Был ка­мер­ным пев­цом, ис­пол­ни­те­лем русских и украинских народных пе­сен, вы­сту­пал в кон­цер­тах, на ра­дио. За­пи­сал несколько опер, мно­го ро­ман­сов и пе­сен.