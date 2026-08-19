ИВАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2011), доцент кафедры новейшей истории России Института истории СПбГУ.

Родился в 1978 году в Ленинграде. В 2001 году окончил факультет социальных наук Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.

В 2001–2004 годах обучался в аспирантуре РГПУ. В 2004 году под руководством профессора И.В. Алексеевой защитил кандидатскую диссертацию на тему «Фракция правых IV Государственной думы в годы Первой мировой войны (1914 – начало 1917)».

В 2011 году защитил докторскую диссертацию на тему «Правый спектр Государственного совета и Государственной думы в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.)».

В 2004–2016 годах – сотрудник кафедры русской истории РГПУ. С 2016 года – доцент кафедры новейшей истории Санкт-Петербургского государственного университета.

Автор более 60 научных публикаций. В область научных интересов входят Политическая и интеллектуальная история России начала XX века, история политических партий в России, история политических движений Русского Зарубежья межвоенного периода, власть и общество в годы Первой мировой войны, история политических идеологий в России, история российского парламентаризма начала XX века, национальная политика Российской империи.

Сочинения

Последние защитники монархии. Фракция правых IV Государственной думы в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917). СПб., 2006.

Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика (1870–1920). М., 2011.

Правые в русском парламенте: от кризиса к краху (1914–1917). М., 2013.

Вызов национализма: лозунг «Россия для русских» в дореволюционной общественной мысли. ‒ СПб., 2016.