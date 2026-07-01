ИВАНОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
ИВАНО́В АНАТО́ЛИЙ СТЕПА́НОВИЧ - русский прозаик.
Герой СоциальстическогоТруда (1984 год). В 1950 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета в Алма-Ате.
Работал редактором и журналистом. В 1958-1964 годы заместитель главного редактора журнала «Сибирские огни», с 1981году секретарь СП СССР, в 1972-1995 годы главный редактор журнала «Молодая гвардия».
Литературный дебют - рассказ «Дождь» (журнал «Крестьянка», 1954 год).
Началом творческого пути сам А.С. Иванов считал рассказ о любви «Алкины песни» (1956 год), на основе которого созданы одноименная пьеса (1964 год) и либретто оперы «Алкина песня» (комп. Г.Н. Иванов, 1967 год).
Жизни сибирского села посвящены романы «Повитель» (1958 год) и «Тени исчезают в полдень» (1963 год; многосерийный т/ф, 1972 год). Рассказывающий о трёх поколениях сибиряков роман «Вечный зов» (кн. 1–2, 1970-1976 годы; Государственная премия РСФСР, 1971 год; многосерийный т/ф, 1977 год, Госкдарственная премия СССР, 1979 год) - семейная хроника, решённая в эстетике социалистического реализма.
Среди других произведений: повести «Жизнь на грешной земле» (1970 год), «Вражда» (1979 год), «Печаль полей» (1983 год), исторический роман «Ермак» (1985 год, опубликован в 1993 году, одноименый фильм, 1997 год), сборник публицистики «Живая красота творчества» (1985 год). Награждён орденом Ленина (1984 год).
Сочинения:
Собр. соч.: В 5 т. М., 1994