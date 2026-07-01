ИВАНОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

ИВАНО́В АНАТО́ЛИЙ СТЕПА́НОВИЧ - русский прозаик .

Ге­рой СоциальстическогоТру­да (1984 год). В 1950 году окон­чил факультет жур­на­ли­сти­ки Ка­зах­ско­го государственного университета в Ал­ма-Ате.

Ра­бо­тал ре­дак­то­ром и жур­на­ли­стом. В 1958-1964 годы за­мес­ти­тель главного редактора журнала «Си­бир­ские ог­ни», с 1981году сек­ре­тарь СП СССР, в 1972-1995 годы главный редактор журнала « Мо­ло­дая гвар­дия ».

Литературный де­бют - рас­сказ «Дождь» (журнал «Кре­сть­ян­ка», 1954 год).

На­ча­лом творческого пу­ти сам А.С. Иванов счи­тал рас­сказ о люб­ви «Ал­ки­ны пес­ни» (1956 год), на осно­ве ко­то­ро­го соз­да­ны од­но­именная пье­са (1964 год) и либ­рет­то опе­ры «Ал­ки­на пес­ня» (комп. Г.Н. Ива­нов, 1967 год).

Жиз­ни си­бир­ско­го се­ла по­свя­ще­ны ро­ма­ны «По­ви­тель» (1958 год) и «Те­ни ис­че­за­ют в пол­день» (1963 год; мно­го­се­рий­ный т/ф, 1972 год). Рас­ска­зы­ваю­щий о трёх по­ко­ле­ни­ях си­би­ря­ков ро­ман «Веч­ный зов» (кн. 1–2, 1970-1976 годы; Государственная премия РСФСР, 1971 год; мно­го­се­рий­ный т/ф, 1977 год, Госкдарственная премия СССР, 1979 год) - се­мей­ная хро­ни­ка, ре­шён­ная в эс­те­ти­ке со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: по­вес­ти «Жизнь на греш­ной зем­ле» (1970 год), «Вра­ж­да» (1979 год), «Пе­чаль по­лей» (1983 год), ис­то­рический ро­ман «Ер­мак» (1985 год, опубликован в 1993 году, од­но­именый фильм, 1997 год), сборник пуб­ли­ци­сти­ки «Жи­вая кра­со­та твор­че­ст­ва» (1985 год). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1984 год).

Сочинения:

Собр. соч.: В 5 т. М., 1994