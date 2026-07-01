ИВАНОВ АЛМАЗ ИВАНОВИЧ
ИВАНОВ АЛМАЗ (ЕРОФЕЙ) ИВАНОВИЧ - русский государственный деятель, дипломат.
Происходил, вероятно, из купцов. В 1626 году торговый человек гостиной сотни, занимался сбором «кабацких денег». В 1638/1639 году гость, таможенный и кабацкий голова на Двине. Дьяк (1639 год), с декабря 1639 года по 31.12.1645 года (10.01.1646 года) служил в Казённом приказе. С 13(23).01.1646 года дьяк Посольского приказа и Новгородской четверти. Провёл в Москве переговоры с послами Речи Посполитой (ноябрь 1646 года, октябрь 1647 года), с голландским послом К. Бургом и шведским резидентом К. Помереннингом (июль 1648 года).
В конце 1648 года перевёл казаков Новгородского уезда с хлебного и денежного жалованья на земельный оклад. В 1649/1650 году участвовал в посольстве в Швецию Б. И. Пушкина и А. О. Прончищева, которое добилось отказа от требований вернуть в Швецию перебежчиков в Русское государство на условиях выплаты денежной компенсации (190 тыс. рублей за всех). В 1651-1652 годах вместе с Прончищевым ездил в качестве посланника в Краков с целью добиться наказания польских вельмож, виновных в неточном написании в официальных документах титула московского царя (были опущены упоминания о подчинении ему карталинских и грузинских царей, а также Кабарды).
В апреле - сентябре 1653 года входил в состав русского посольства в Речь Посполиту во главе с князем Б. А. Репниным. Попытка примирить Речь Посполиту и украинского гетмана Б. М. Хмельницкого не удалась, однако дипломаты сумели убедиться в слабости внутреннего положения страны-соперницы накануне предстоящей русско-польской войны 1654-1667 годов.
Глава Посольского (1653-1667 годы), Печатного (1654-1669 годы) и Монастырского (1655 год) приказов. Под руководством Иванова разработана и введена в действие Таможенная уставная грамота 1653 года, заменившая многочисленные пошлины единым 5%-ным сбором. В октябре 1653 года, после принятия Земским собором официального акта о воссоединении Украины с Россией, вёл переговоры с послами Б. М. Хмельницкого.
В октябре 1654 года вместе с князьями И. А. Хилковым и В. Г. Ромодановским Иванов возглавлял боярскую комиссию, управлявшую Москвой в отсутствие царя Алексея Михайловича. В ходе русско-польской войны 1654-1667 годов вёл переговоры о мире с послами Речи Посполитой: в мае - октябре 1658 года [в городе Вильно; совместно с великими послами князем Н. И. Одоевским и Ф. Ф. Волконским (Мерином).
Благодаря успешной карьере стал крупным землевладельцем, имел вотчины в Московском и Ростовском уездах, поместье в Нижегородском уезде, двор в Китай-городе в Москве, на Введенской улице. Отличался острым умом и хорошей памятью, знал несколько иностранных языков. По словам посла Священной Римской империи А. Мейерберга, Иванов, «будучи знаком с иноземными краями… при исправлении многих посольств столько показал примеров хитрости, коварства, находчивости, что удостоен был должности смотрителя за Тайными архивами царства, за иностранными послами и докладчика их посольств».
Похоронен, вероятно, в церкви Введения близ своего московского двора.