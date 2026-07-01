ИВАНОВ АЛМАЗ ИВАНОВИЧ

ИВАНОВ АЛМАЗ (ЕРОФЕЙ) ИВАНОВИЧ - русский государственный дея­тель, ди­пло­мат.

Про­ис­хо­дил, ве­ро­ят­но, из куп­цов . В 1626 году тор­го­вый че­ло­век гос­ти­ной сот­ни, за­ни­мал­ся сбо­ром «ка­бац­ких де­нег». В 1638/1639 году гость, та­мо­жен­ный и ка­бац­кий го­ло­ва на Дви­не. Дьяк (1639 год), с декабря 1639 года по 31.12.1645 года (10.01.1646 года) слу­жил в Ка­зён­ном при­ка­зе. С 13(23).01.1646 года дьяк По­соль­ско­го при­ка­за и Нов­го­род­ской чет­вер­ти. Про­вёл в Мо­ск­ве пе­ре­го­во­ры с по­сла­ми Ре­чи По­спо­ли­той (но­ябрь 1646 года, октябрь 1647 года), с голландским по­слом К. Бур­гом и шведским ре­зи­ден­том К. По­ме­рен­нин­гом (июль 1648 года).

В конце 1648 года пе­ре­вёл ка­за­ков Нов­го­род­ско­го уезда с хлеб­но­го и де­неж­но­го жа­ло­ва­нья на зе­мель­ный ок­лад. В 1649/1650 году уча­ст­во­вал в по­соль­ст­ве в Шве­цию Б. И. Пуш­ки­на и А. О. Прон­чи­ще­ва, ко­то­рое до­би­лось от­ка­за от тре­бо­ва­ний вер­нуть в Шве­цию пе­ре­беж­чи­ков в Русское государство на ус­ло­ви­ях вы­пла­ты де­неж­ной ком­пен­са­ции (190 тыс. рублей за всех). В 1651-1652 годах вме­сте с Прон­чи­ще­вым ез­дил в ка­че­ст­ве по­слан­ни­ка в Кра­ков с це­лью до­бить­ся на­ка­за­ния польских вель­мож, ви­нов­ных в не­точ­ном на­пи­са­нии в официальных до­ку­мен­тах ти­ту­ла московского ца­ря (бы­ли опу­ще­ны упо­ми­на­ния о под­чи­не­нии ему кар­та­лин­ских и гру­зин­ских ца­рей, а так­же Ка­бар­ды).

В апреле - сентябре 1653 года вхо­дил в со­став русского по­соль­ст­ва в Речь По­спо­ли­ту во гла­ве с князем Б. А. Реп­ни­ным. По­пыт­ка при­ми­рить Речь По­спо­ли­ту и украинского гет­ма­на Б. М. Хмель­ниц­ко­го не уда­лась, од­на­ко ди­пло­ма­ты су­ме­ли убе­дить­ся в сла­бо­сти внутреннего по­ло­же­ния стра­ны-со­пер­ни­цы на­ка­ну­не пред­стоя­щей русско-польской вой­ны 1654-1667 годов.

Гла­ва По­соль­ско­го (1653-1667 годы), Пе­чат­но­го (1654-1669 годы) и Мо­на­стыр­ско­го (1655 год) при­ка­зов. Под руководством Иванова раз­ра­бо­та­на и вве­де­на в дей­ст­вие Та­мо­жен­ная ус­тав­ная гра­мо­та 1653 года, за­ме­нив­шая мно­го­численные по­шли­ны еди­ным 5%-ным сбо­ром. В октябре 1653 года, по­сле при­ня­тия Зем­ским со­бо­ром официального ак­та о вос­со­еди­не­нии Ук­раи­ны с Рос­си­ей, вёл пе­ре­го­во­ры с по­сла­ми Б. М. Хмель­ниц­ко­го.

В октябре 1654 года вме­сте с князь­я­ми И. А. Хил­ко­вым и В. Г. Ро­мо­да­нов­ским Иванов воз­глав­лял бо­яр­скую ко­мис­сию, управ­ляв­шую Мо­ск­вой в от­сут­ст­вие ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча . В хо­де русско-польской вой­ны 1654-1667 годов вёл пе­ре­го­во­ры о ми­ре с по­сла­ми Ре­чи По­спо­ли­той: в мае - октябре 1658 года [в городе Виль­но; совместно с великими по­сла­ми князем Н. И. Одо­ев­ским и Ф. Ф. Вол­кон­ским (Ме­ри­ном).

Бла­го­да­ря ус­пеш­ной карь­е­ре стал круп­ным зем­ле­вла­дель­цем, имел вот­чи­ны в Московском и Рос­тов­ском уез­дах, по­ме­стье в Ни­же­го­род­ском уезде, двор в Ки­тай-го­ро­де в Мо­ск­ве, на Вве­ден­ской улице. От­ли­чал­ся ост­рым умом и хо­ро­шей па­мя­тью, знал несколько иностранных язы­ков. По сло­вам по­сла Свя­щен­ной Римской им­пе­рии А. Мей­ер­бер­га, Иванов, «бу­ду­чи зна­ком с ино­зем­ны­ми края­ми… при ис­прав­ле­нии мно­гих по­сольств столь­ко по­ка­зал при­ме­ров хит­ро­сти, ко­вар­ст­ва, на­ход­чи­во­сти, что удо­сто­ен был долж­но­сти смот­ри­те­ля за Тай­ны­ми ар­хи­ва­ми цар­ст­ва, за ино­стран­ны­ми по­сла­ми и док­лад­чи­ка их по­сольств».

По­хо­ро­нен, ве­ро­ят­но, в церкви Вве­де­ния близ сво­его московского дво­ра.