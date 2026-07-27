ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ - российский певец, баритон.
Из семьи сельского диакона. В 1932 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу Г. А. Боссе (сценическим мастерством занимался у И. В. Ершова). С 1932 года солист ленинградского Малого оперного театра, с 1936 года - Саратовского и Горьковского оперных театров, в 1938-1968 годах - московского Большого театра.
Обладал мощным голосом, чеканной дикцией, отличался актёрским мастерством. Основу репертуара составляли партии драматического баритона. Среди лучших партий: Демон, Риголетто (одноименной оперы А. Г. Рубинштейна, Дж. Верди), Чёрт («Черевички» П. И. Чайковского; все - Государственная премия СССР, 1946 год); Грязной («Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова), Пётр («Вражья сила» А. Н. Серова; Государственная премия СССР, 1948 год), Мазепа (одноименная опера П. И. Чайковского; Государственная премия СССР, 1950 год), Шакловитый, Щелкалов («Хованщина», «Борис Годунов» М. П. Мусоргского), Князь Игорь (одноименная опера А. П. Бородина), Мурман («Абесалом и Этери» З. П. Палиашвили), Эскамильо («Кармен» Ж. Бизе), Скарпиа («Тоска» Дж. Пуччини), Троекуров («Дубровский» Э. Ф. Направника; в 1960 году Иванов снялся в этой роли в одноименном телефильме-опере).
В 1963 году Иванов поставил на сцене Большого театра оперу «Риголетто» Дж. Верди. Гастролировал за рубежом. С 1979 года преподавал в ГИТИСе. С его участием записано несколько опер, изданы сольные аудиозаписи, снят т/ф «Поёт Алексей Иванов» (1976 год).