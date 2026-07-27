ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ - российский пе­вец, ба­ри­тон.

Из се­мьи сель­ско­го диа­ко­на. В 1932 году окон­чил Ле­нинградскую консерваторию по клас­су Г. А. Бос­се (сце­ническим мас­тер­ст­вом за­ни­мал­ся у И. В. Ер­шо­ва). С 1932 года со­лист ле­нинградского Ма­ло­го опер­но­го те­ат­ра, с 1936 года - Са­ра­тов­ско­го и Горь­ков­ско­го опер­ных те­ат­ров, в 1938-1968 годах - московского Боль­шо­го те­ат­ра.

Об­ла­дал мощ­ным го­ло­сом, че­кан­ной дик­ци­ей, от­ли­чал­ся ак­тёр­ским мас­тер­ст­вом. Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ли пар­тии дра­ма­ти­че­ско­го ба­ри­то­на. Сре­ди луч­ших пар­тий: Де­мон, Ри­го­лет­то (од­но­именной опе­ры А. Г. Ру­бин­штей­на , Дж. Вер­ди), Чёрт («Че­ре­вич­ки» П. И. Чай­ков­ско­го; все - Государственная премия СССР, 1946 год); Гряз­ной («Цар­ская не­вес­та» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Пётр («Вра­жья си­ла» А. Н. Се­ро­ва; Государственная премия СССР, 1948 год), Ма­зе­па (од­но­именная опе­ра П. И. Чай­ков­ско­го; Государственная премия СССР, 1950 год), Шак­ло­ви­тый, Щел­ка­лов («Хо­ван­щи­на», «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го), Князь Игорь (од­но­именная опе­ра А. П. Бо­ро­ди­на), Мур­ман («Абе­са­лом и Эте­ри» З. П. Палиа­шви­ли), Эс­ка­ми­льо («Кар­мен» Ж. Би­зе), Скар­пиа («Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни), Трое­ку­ров («Дуб­ров­ский» Э. Ф. На­прав­ни­ка; в 1960 году Иванов снял­ся в этой ро­ли в од­но­именном те­ле­филь­ме-опе­ре).

В 1963 году Иванов по­ста­вил на сце­не Боль­шо­го те­ат­ра опе­ру «Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди. Га­ст­ро­ли­ро­вал за ру­бе­жом. С 1979 года пре­по­да­вал в ГИТИСе. С его уча­сти­ем за­пи­са­но несколько опер, из­да­ны соль­ные ау­дио­за­пи­си, снят т/ф «По­ёт Алек­сей Ива­нов» (1976 год).