ИВАНОВ АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВИЧ

ИВАНО́В АЛЕКСА́НДР НИКАНО́РОВИЧ - ​ протоиерей , настоятель тульского кафедрального собора, церковный и общественный деятель, автор работ по церковному пению.

Родился в семье тульского священника. В 1848 году окончил МДА со степенью магистра богословия и был определен преподавателем нравственного богословия в Тульскую ДС, в 1851 году рукоположен во иерея к тульской Троицкой церкви. С 1858 года преподавал в миссионерском классе ДС, с 1861 году вел уроки еврейского языка. В 1868-1896 годы состоял законоучителем городских мужских и женских гимназий, был членом губернского училищного совета, членом и председателем совета епархиального училища. С 1878 года до выхода за штат в 1914 году кафедральный протоиерей. Был награжден правом ношения митры.

А.Н. Иванов вел активную общественную деятельность. С 1861 года он был членом редакции «Тульских епархиальных ведомостей», а с 1867 года - их редактором. Он являлся председателем совета братства св. Иоанна Предтечи и членом Тульского историко-археологического товарищества (с 1898 года), губернского статистического совета, епархиального училищного совета, а также членом комитета по строительству в Туле единоверческой церкви (с 1901 года). Был награжден орденами св. Анны 2-й и 3-й степени, св. Владимира 3-й и 4-й степени.

Особый интерес А.Н. Иванова проявлял к церковному пению. После знакомства с прот. Димитрием Разумовским А.Н. Иванов стал заниматься исследованием древних певческих рукописей Тульского епархиального древлехранилища. В статье «Греческий нотный (крюковой) обиход: (Рукопись XVII века)» (Тульские ЕВ. 1889. № 4) А.Н. Иваов дал текстологическое описание рукописи, пытался анализировать нотацию.

В работе «Попытки к восстановлению древнецерковного пения» (Там же. 1884. № 10-18, 23; переизд.: РДМДМ. 2002. Т. 3. С. 371-409) А.Н. Иванов поставил проблему вытеснения древних напевов т. н. обычным напевом и итальянским пением. А.Н. Иванов представил широкий обзор мнений о церковном пении в « Епархиальных ведомостях» Полтавы, Киева, Оренбурга, Тамбова, Харькова в связи с изданием в Москве ОЛЦП «Круга обычных песнопений Московской епархии», в публикации которого А.Н. Иванов видел одну из главных мер «к восстановлению так явно упадающего церковного пения».

В качестве другой меры А.Н. Иванов называл обязательное преподавание церковного пения в сельских школах и улучшение преподавания этого предмета в духовных учебных заведениях, высказывая в связи с этим свои соображения о новой программе С.И. Миропольского. Третьей мерой, по мысли А.Н. Иванова, является «строго-церковная» гармонизация древних распевов: мелодия должна постоянно дублироваться в верхнюю терцию, с возможным добавлением гармонического баса как основы трезвучий, а гармония должна соответствовать обиходному ладу (который может быть расширен на 2 тетрахорда, сверху и снизу) и при этом опираться только на мажорные трезвучия (от ре, соль, до и фа) и их обращения; уменьшенные трезвучия допускаются только в качестве проходящих. Примеры подобной гармонизации А.Н. Иванов не приводит.

Концепция А.Н. Иванова, ограничивающая круг гармонических средств, отражает поиски «строгого стиля» церковной музыки, характерные для 60-80-х годов XIX века. Все сформулированные А.Н. Ивановым музыкально-теоретические положения Ю.К. Арнольд подверг резкой критике в книге «Гармонизация древнерусского церковного пения по эллинской и византийской теории и акустическому анализу» (М., 1886. С. 33-34).

Сочинения:

Жизнь и подвиги св. Мефодия и Кирилла, учителей славянских. Тула, 1885;

Проповеди, речи и беседы. Тула, 1887;

История унии в Юго-Зап. России: [В память 50-летия по воссоединению белорус. униатов (1839-1889 гг.)] // Тульские ЕВ. 1889. № 9. Приб. Отд. паг. С. 1-20 (отд. отт.: Тула, 1889);

Краткое наставление о правосл. вере христианской: Для простого народа. Тула, 1889