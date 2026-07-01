ИВАНОВ Александр Гаврилович

Родился 11.10.1948, г. Краснодар. Окончил Кубанский государственный университет в 1970 г.

В мае 1994 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук в Московском педагогическом государственном университете по теме «Европейская безопасность и английская политика умиротворения 1933 – 1939 гг.)»

Докторская диссертация : Европейская безопасность и английская политика умиротворения (1933-1939 гг.) (1994).

Профессор (1996), заведующий кафедрой новой, новейшей истории и международных отношений Факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского государственного университета.

Учителя : В.А. Куманев, Г.А. Куманев, Г.П. Иванов.

Область интересов : Новейшая история стран Запада.

Сочинения: Агрессоры и умиротворители. Гитлер, Муссолини и британская дипломатия. М., 1993;

Европейская безопасность и политика умиротворения (1933–1939 гг.): Учебное пособие. Краснодар, 1995;

Очерки дипломатической истории Европы (1918–1945 гг.): Учебное пособие. Краснодар, 1999;

Кризис в Косово и новая Стратегическая концепция НАТО // Европейский Союз – Россия: Балканская ситуация. М., 2000;

Уроки Косово: НАТО и Россия. Региональный и глобальный аспекты // Глобализация и регионализм. Черноморский регион. Балканы. М., 2001;

Кризис на Балканах и эволюция стратегии НАТО (1990-е гг.) // Многоликая Европа: пути развития. М., 2002;

СССР, западные державы и Чехословакия в 1938 г. // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2003.

Европейский кризис 1939 г. и начало Второй мировой войны. М., 2013;

Великобритания и Третий рейх накануне Второй мировой войны. М., 2014;