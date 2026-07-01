ИВАНОГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ

Иваногородский историко-архитектурный и художественный музей.

Ивангородский художественный музей открылся 30 мая 1980 года. История его создания связана с именем М.Н. Потоцкого (1916-1998), сына известной художницы А. В. Щекатихиной-Потоцкой и воспитанника выдающегося художника-графика И.Я. Билибина.

В 1980 году М.Н. Потоцкий подарил жителям Ивангорода коллекцию произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства , созданных И.Я. Билибиным и А.В. Щекатихиной-Потоцкой, а также работы художников объединения « Мир искусства ». Этот поистине бесценный дар и стал основой художественной части фондов музея, расположенного в центре Ивангорода, в бывшем особняке купца Ф. Я. Пантелеева (середина ХIХ века).

Рядом с Ивангородской крепостью находится еще одно здание музея, где в середине XIX века размещалась контора купца Орлова. В 2000 году для Ивангородского музея была создана мультимедийная программа «Виртуальная крепость».

Иллюстрации:

Иваногородский историко-архитектурный и художественный музей.