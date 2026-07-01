ИВАНО-ФРАНКОВСК

ИВАНО-ФРАНКОВСК - город на западе Украины, административный центр Ивано-Франковской области.

Население 217,6 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях ук­ра­ин­ских Кар­пат. Железнодорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван во второй половине XVII века как польский ук­ре­п­лён­ный пункт на мес­те села За­бо­ло­тье (из­вест­но с 1437 года). Пер­во­на­чаль­но пред­став­лял со­бой де­ревню-кре­пость с бас­тио­на­ми, зем­ля­ным ва­лом и при­ле­гаю­щим не­боль­шим по­се­ле­ни­ем. В 1662 году ве­ли­кий ко­рон­ный гет­ман Ста­ни­слав По­тоц­кий да­ро­вал ему ма­где­бург­ское пра­во. Го­род был на­зван в его честь - Ста­ни­сла­вов (Stanisławów).

В 1663 году польский ко­роль Ян II Ка­зи­мир (1648-1668) ут­вер­дил герб го­ро­да и под­твер­дил его при­ви­ле­гии, в том числе пра­во на са­мо­управ­ле­ние и про­ве­де­ние тор­гов и яр­ма­рок. В 1672 году ук­реп­ле­ния Ста­ни­сла­во­ва бы­ли об­не­се­ны ка­мен­ны­ми сте­на­ми и глу­бо­ким рвом с во­дой, в 1734 году кре­пость ре­кон­ст­руи­ро­ва­на, по­строе­ны Ар­се­нал и но­вые бас­тио­ны. В 1772 году в ре­зуль­та­те первого раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той в со­ста­ве Га­ли­ции ото­шёл к им­пе­рии Габс­бур­гов (с 1804 года Австрийской им­пе­рии, с 1867 года Ав­ст­ро-Венг­рии). В 1801 году австрийское пра­ви­тель­ст­во вы­ку­пи­ло Ста­ни­сла­вов у се­мьи По­тоц­ких, вла­дев­ших им на пра­вах соб­ст­вен­но­сти; го­род по­лу­чил официальное немецкое название Ста­нис­лау (Stanislau).

С 1866 года важ­ный железнодорожный узел. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны его три­ж­ды бра­ла русская ар­мия (в 1914, 1915 и 1916 годах). По­сле рас­па­да Ав­ст­ро-Венг­рии с но­ября 1918 года в со­ста­ве За­пад­ноу­кра­ин­ской на­род­ной рес­пуб­ли­ки, в январе-мае 1919 года её сто­ли­ца; украинское название - Ста­ни­сла­вив (Ста­ни­сла­вiв). В 1919-1939 годах при­над­ле­жал Поль­ше (с 1921 года административный центр вое­вод­ст­ва Ста­ни­сла­вов), был од­ним из цен­тров ан­ти­поль­ско­го украинского национального дви­же­ния. С 1939 года в со­ста­ве СССР, пе­ре­име­но­ван в Ста­ни­слав, стал цен­тром Ста­ни­слав­ской области УССР.

В на­ча­ле Великой Отечественной вой­ны (2 июля 1941 года) ок­ку­пи­ро­ван венгерскими вой­ска­ми, 26 июля 1941 года пе­ре­шёл под управ­ле­ние германской ок­ку­пационной ад­ми­ни­ст­ра­ции «ди­ст­рик­та Га­ли­ция». В пе­ри­од ок­ку­па­ции в го­ро­де и при­ле­гаю­щих рай­онах ак­тив­но дей­ст­во­ва­ли различные по по­ли­тической ори­ен­та­ции и национальному со­ста­ву си­лы - на­ря­ду с германскими, венгерскими, румынскими час­тя­ми и на­хо­див­шимися под кон­тро­лем германских вла­стей под­раз­де­ле­ния­ми Украинской национальной ар­мии (УНА), современные пар­ти­зан­ские от­ря­ды, под­раз­де­ле­ния польской Ар­мии Край­о­вой, Ук­ра­ин­ской пов­стан­че­ской ар­мии (УПА) и бое­вые груп­пы Ор­га­ни­за­ции ук­ра­ин­ских на­цио­на­ли­стов (ОУН). Про­ти­во­бор­ст­во ме­ж­ду ни­ми и про­во­див­шие­ся ок­ку­пан­та­ми «чи­ст­ки» при­ве­ли к мно­го­численным жерт­вам сре­ди мир­но­го русского, польского и украинского на­се­ле­ния. Осо­бен­но мно­го по­гиб­ло ев­ре­ев (28,5 тысяч человек из 30 тысяч человек, про­жи­вав­ших в го­ро­де). 27 июля 1944 года ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей. До середины 1950-х годов ос­та­вал­ся од­ним из главных цен­тров воо­руженной борь­бы под­поль­ных организаций УПА и ОУН про­тив советской вла­сти на Западной Ук­раи­не. В 1962 году пе­реи­ме­но­ван в честь украинского пи­са­те­ля И.Я. Фран­ко.

В ис­то­рическом цен­тре Ивано-Франковска - ры­ноч­ная пло­щадь и Ра­ту­ша (XVII век, пе­ре­строе­на в 1929-1932 годах). Со­хра­ни­лись: ба­роч­ные кос­тёл Де­вы Ма­рии (стро­ил­ся с 1672 года; ин­же­не­ры Ф. Ко­рас­си­ни, К. Ба­ное; рос­пись художника Э. Фа­би­ан­ско­го, 1877; рес­тав­ри­ро­ван в 1979 году) и кол­ле­ги­ум (1742), уни­ат­ский со­бор Святого Вос­кре­се­ния (1753-1763, ин­же­нер-фор­ти­фи­ка­тор С. По­тоц­кий и другие; рес­тав­ри­ро­ван в 1885 году, 1955), армянский храм (1742-1763; пе­ре­стро­ен в 1868 году, 1919-1930), пи­во­ва­рен­ный за­вод (1767) и мно­го­численные па­мят­ни­ки городской сре­ды конца XIX - первой тре­ти XX веков. Сре­ди современных зда­ний - Дом ху­дож­ни­ка (1971), Музыкально- дра­ма­тический те­атр (1980), зда­ние об­ла­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции (1980-е годы). Па­мят­ни­ки: А. Миц­ке­ви­чу (1898, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1930 году), И.Я. Фран­ко (1979), Т.Г. Шев­чен­ко и другие. Ме­мо­риа­лы: Жерт­вам ком­му­ни­стических ре­прес­сий (1989-2000), «Демь­я­нов Лаз» (1998-2000-е). Мно­го­численные городские скульп­ту­ры и фон­та­ны.

Го­су­дар­ст­вен­ный НИИ ме­тал­лур­гии. Сре­ди государственных ву­зов - При­кар­пат­ский университет имени В. Сте­фа­ни­ка (1940; современное название с 1992 года), Медицинский университет (1945; с 1994 года ака­де­мия, современный ста­тус с 2005 года), Национальный тех­нический университет неф­ти и га­за (1967; современной название с 1994 года); фи­лиа­лы ву­зов: Тер­но­поль­ской ака­де­мии народного хозяйства, От­кры­то­го ме­ж­ду­народного университета раз­ви­тия че­ло­ве­ка (Ки­ев). Ду­хов­ная ака­де­мия Украинской гре­ко-ка­то­лической церк­ви (1907), Ду­хов­ная се­ми­на­рия Украинской пра­во­слав­ной церк­ви. Об­ла­ст­ная уни­вер­саль­ная на­учная библиотекака имени И. Фран­ко (1872; современное название с 1966 года). Му­зеи: крае­ведческий, ху­дожественной, литературы му­зей «При­кар­па­тье», Ис­то­ри­ко-ме­мо­ри­аль­ный му­зей О. Дов­бу­ша, Му­зей ос­во­бо­дителей дви­же­ний При­кар­пат­ско­го края. Те­ат­ры: Музыкально-дра­ма­тический имени И. Фран­ко (1939), ку­коль­ный имени М. Под­го­рян­ки (1945).

Круп­ный промышленным центр Ук­раи­ны. Наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. Про­из­во­дят­ся ми­ни-трак­то­ры «При­кар­па­тец» и сельскохозяйственное обо­ру­до­ва­ние (за­вод «Аг­ро­маш»), га­зо­вые счёт­чи­ки («Пром­при­бор»), га­зо­труб­ные кот­лы (63-й ко­тель­но-сва­роч­ный за­вод), гид­рав­лические прес­сы («Пресс­маш»), куз­неч­но-прес­со­вое («Кар­пат­прес­смаш») и ли­тей­ное обо­ру­до­ва­ние («Ав­то­лит­маш»), тру­бо­про­вод­ная ар­ма­ту­ра (ар­ма­тур­ный за­вод) и др.

Хи­мическая промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке раз­но­об­раз­ных кра­си­те­лей, хи­ми­ка­тов, спир­та, тех­нических кон­сер­ван­тов. Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей (в том ччисле ме­бель­ной), лёг­кой (ко­же­вен­ной, обув­ной, три­ко­таж­ной, швей­ной и другой), пи­ще­вой (мя­со­ком­би­нат, пи­во­ва­рен­ный за­вод и другие) промышленности. Раз­ви­ты стро­ительная ин­ду­ст­рия (в том числе строи­тель­ст­во ма­ги­ст­раль­ных тех­но­ло­гических тру­бо­про­во­дов) и про­изводство строй­ма­те­риа­лов (железобе­тонные из­де­лия, це­мент, кир­пич, об­ли­цо­воч­ная плит­ка). В сфе­ре ус­луг вы­де­ля­ет­ся сек­тор свя­зи и те­ле­ком­му­ни­ка­ций.

Близ Ивано-Франковска - Ма­няв­ский скит (XVII век) в селе Ма­ня­ва, кос­тёл и па­ла­ты ду­хо­вен­ст­ва (XVIII век) в поселке Бо­го­род­ча­ны.

Иллюстрация:

Ива­но-Фран­ковск. Ра­ту­ша на ры­ноч­ной пло­ща­ди. XVII в. (пе­ре­строе­на в 1929-1932 годах). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)