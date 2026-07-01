ИВАНО-ФРАНКОВСК
ИВАНО-ФРАНКОВСК - город на западе Украины, административный центр Ивано-Франковской области.
Население 217,6 тысяч человек (2007). Расположен в предгорьях украинских Карпат. Железнодорожная станция. Международный аэропорт.
Основан во второй половине XVII века как польский укреплённый пункт на месте села Заболотье (известно с 1437 года). Первоначально представлял собой деревню-крепость с бастионами, земляным валом и прилегающим небольшим поселением. В 1662 году великий коронный гетман Станислав Потоцкий даровал ему магдебургское право. Город был назван в его честь - Станиславов (Stanisławów).
В 1663 году польский король Ян II Казимир (1648-1668) утвердил герб города и подтвердил его привилегии, в том числе право на самоуправление и проведение торгов и ярмарок. В 1672 году укрепления Станиславова были обнесены каменными стенами и глубоким рвом с водой, в 1734 году крепость реконструирована, построены Арсенал и новые бастионы. В 1772 году в результате первого раздела Речи Посполитой в составе Галиции отошёл к империи Габсбургов (с 1804 года Австрийской империи, с 1867 года Австро-Венгрии). В 1801 году австрийское правительство выкупило Станиславов у семьи Потоцких, владевших им на правах собственности; город получил официальное немецкое название Станислау (Stanislau).
С 1866 года важный железнодорожный узел. В годы Первой мировой войны его трижды брала русская армия (в 1914, 1915 и 1916 годах). После распада Австро-Венгрии с ноября 1918 года в составе Западноукраинской народной республики, в январе-мае 1919 года её столица; украинское название - Станиславив (Станиславiв). В 1919-1939 годах принадлежал Польше (с 1921 года административный центр воеводства Станиславов), был одним из центров антипольского украинского национального движения. С 1939 года в составе СССР, переименован в Станислав, стал центром Станиславской области УССР.
В начале Великой Отечественной войны (2 июля 1941 года) оккупирован венгерскими войсками, 26 июля 1941 года перешёл под управление германской оккупационной администрации «дистрикта Галиция». В период оккупации в городе и прилегающих районах активно действовали различные по политической ориентации и национальному составу силы - наряду с германскими, венгерскими, румынскими частями и находившимися под контролем германских властей подразделениями Украинской национальной армии (УНА), современные партизанские отряды, подразделения польской Армии Крайовой, Украинской повстанческой армии (УПА) и боевые группы Организации украинских националистов (ОУН). Противоборство между ними и проводившиеся оккупантами «чистки» привели к многочисленным жертвам среди мирного русского, польского и украинского населения. Особенно много погибло евреев (28,5 тысяч человек из 30 тысяч человек, проживавших в городе). 27 июля 1944 года освобождён Красной Армией. До середины 1950-х годов оставался одним из главных центров вооруженной борьбы подпольных организаций УПА и ОУН против советской власти на Западной Украине. В 1962 году переименован в честь украинского писателя И.Я. Франко.
В историческом центре Ивано-Франковска - рыночная площадь и Ратуша (XVII век, перестроена в 1929-1932 годах). Сохранились: барочные костёл Девы Марии (строился с 1672 года; инженеры Ф. Корассини, К. Баное; роспись художника Э. Фабианского, 1877; реставрирован в 1979 году) и коллегиум (1742), униатский собор Святого Воскресения (1753-1763, инженер-фортификатор С. Потоцкий и другие; реставрирован в 1885 году, 1955), армянский храм (1742-1763; перестроен в 1868 году, 1919-1930), пивоваренный завод (1767) и многочисленные памятники городской среды конца XIX - первой трети XX веков. Среди современных зданий - Дом художника (1971), Музыкально- драматический театр (1980), здание областной администрации (1980-е годы). Памятники: А. Мицкевичу (1898, реконструирован в 1930 году), И.Я. Франко (1979), Т.Г. Шевченко и другие. Мемориалы: Жертвам коммунистических репрессий (1989-2000), «Демьянов Лаз» (1998-2000-е). Многочисленные городские скульптуры и фонтаны.
Государственный НИИ металлургии. Среди государственных вузов - Прикарпатский университет имени В. Стефаника (1940; современное название с 1992 года), Медицинский университет (1945; с 1994 года академия, современный статус с 2005 года), Национальный технический университет нефти и газа (1967; современной название с 1994 года); филиалы вузов: Тернопольской академии народного хозяйства, Открытого международного университета развития человека (Киев). Духовная академия Украинской греко-католической церкви (1907), Духовная семинария Украинской православной церкви. Областная универсальная научная библиотекака имени И. Франко (1872; современное название с 1966 года). Музеи: краеведческий, художественной, литературы музей «Прикарпатье», Историко-мемориальный музей О. Довбуша, Музей освободителей движений Прикарпатского края. Театры: Музыкально-драматический имени И. Франко (1939), кукольный имени М. Подгорянки (1945).
Крупный промышленным центр Украины. Наиболее развиты машиностроение и металлообработка. Производятся мини-тракторы «Прикарпатец» и сельскохозяйственное оборудование (завод «Агромаш»), газовые счётчики («Промприбор»), газотрубные котлы (63-й котельно-сварочный завод), гидравлические прессы («Прессмаш»), кузнечно-прессовое («Карпатпрессмаш») и литейное оборудование («Автолитмаш»), трубопроводная арматура (арматурный завод) и др.
Химическая промышленность специализируется на выпуске разнообразных красителей, химикатов, спирта, технических консервантов. Предприятия деревообрабатывающей (в том ччисле мебельной), лёгкой (кожевенной, обувной, трикотажной, швейной и другой), пищевой (мясокомбинат, пивоваренный завод и другие) промышленности. Развиты строительная индустрия (в том числе строительство магистральных технологических трубопроводов) и производство стройматериалов (железобетонные изделия, цемент, кирпич, облицовочная плитка). В сфере услуг выделяется сектор связи и телекоммуникаций.
Близ Ивано-Франковска - Манявский скит (XVII век) в селе Манява, костёл и палаты духовенства (XVIII век) в поселке Богородчаны.
Иллюстрация:
Ивано-Франковск. Ратуша на рыночной площади. XVII в. (перестроена в 1929-1932 годах). Архив БРЭ.