ИВАНИЦКИЙ ИВАН МАТВЕЕВИЧ

Успешный наследник

О ранних годах Жизни Ивана Матвеевича сохранилось немного сведений. Дата и место его рождения не установлены. Известно, что он происходил из мещан. Его двоюродный брат – купец З.М. Цибульский.

Свою жизнь И. связал с приисками. Начал трудовую деятельность с должности управляющего приисками двоюродного брата. После смерти супруги З.М. Цибульского занимался исполнением ее завещания. Унаследовал капиталы семьи двоюродного брата.

В договорных книгах числился в качестве колыванского купца 2-й гильдии. С 1870-х гг. – владелец золотых приисков в Южно-Енисейском, Томском и Алтайском горных округах. На берегу р. Томи им был сооружен лесопильный завод с паровым двигателем и мукомольная мельница. Занялся торговлей, продавал муку собственного производства.

Был известным домовладельцем. В его собственности находились каменный дом с двумя деревянными флигелями, пять деревянных домов с земельными участками.

Общественная деятельность

Участвовал в общественной жизни Томска. В 1894 – 1897 гг. – гласный Томской городской думы.

С 1894 г. – член Томского отдела Императорского православного палестинского общества (так же, как и купец Д.Х. Иванов). Член-соревнователь Общества взаимного вспоможения приказчиков.

Помогал средствами церквам. На его средства два раза ремонтировалась Спасская церковь при арестантских ротах, которую построил З.М. Цибульский.

Умер И. 13 октября 1907 г.

Семья

Супруга – Евлампия Матвеевна (в ряде источников отчество другое – Федоровна). Домовладелица, собственник золотых приисков в Алтайском горном округе.

У супружеской пары было семь дочерей, среди них – Ольга и Александра, и один сын Константин. Сын продолжил семейное дело. Был колыванским купцом 2-й гильдии. Один из богатейших людей края и России. Владелец золотых приисков, лесопильного завода на берегу р. Томи и склада лесных материалов. Продавал круглый и пиленый лес, тес, панели, карнизы. Соучредитель и член совета золотопромышленного банка (1916). Соучредитель акционерного общества «Томский сахар» (1919) (вместе с купцом Д.Е. Зверевым).